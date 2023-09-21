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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Dönence, Çöp Adam, Benim Güzel Ailem 20 Eylül 2023 reyting sonuçları birincisi

20.09.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Gün gün takip edilen reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar belli oluyor. 20 Eylül Çarşamba günü televizyon ekranlarında, Dönence, Çöp Adam, Benim Güzel Ailem, Masterchef All Star, Tosun Paşa, Salak Milyoner, Dilberay gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Eylül 2023 reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 20 Eylül Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla birlikte en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. 20 Eylül reyting sonuçları merak konusu oldu. İşte Dönence, Çöp Adam, Benim Güzel Ailem, Masterchef All Star, Tosun Paşa, Salak Milyoner, Dilberay gibi yapımların ekrana geldiği 20 Eylül Çarşamba gününün reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

REYTİNG SONUÇLARI 20 EYLÜL AÇIKLANDI!

20 Eylül Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan Türk Sineması "Dilberay", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Dilberay", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

REYTİNG 20 EYLÜL

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

13 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

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