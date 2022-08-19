REYTİNG SONUÇLARI: Dünün reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu? 18 Ağustos 2022 MasterChef, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni!

Reyting sonuçları merak konusu oldu. 18 Ağustos 2022 Perşembe akşamı televizyonda çok sayıda program, dizi ve film yayınlandı. MasterChef Türkiye, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni gibi dikkat çeken yapımların ardından birçok kişi "Dünün reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu? " sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

18 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Ağustos 2022 Perşembe akşamı günü MasterChef Türkiye, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.

18 Ağustos 2022 Perşembe akşamının reyting sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN 17 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Senden Daha Güzel”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Senden Daha Güzel” 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

