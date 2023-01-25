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Rıdvan Dilmen'in yanıtına Hasan Can Kaya şaştı kaldı! "Kendimi Messi ile kıyaslıyorum"

25.01.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8.5'ta ekrana gelen Not Defteri programının ilk bölümünde Konuşanlar programıyla adından söz ettiren Hasan Can Kaya'yı ağırladı. Spor yazarı Uğur Meleke'nin, Leroy Sane'nin tarzını Rıdvan Dilmen'in tarzına benzettiğini hatırlatan Hasan Can Kaya, eski futbolcunun sözleri üzerine şaştı kaldı. Rıdvan Dilmen "Ben kendimi Messi ile kıyaslıyorum" dedi.

Rıdvan Dilmen'in yanıtına Hasan Can Kaya şaştı kaldı! "Kendimi Messi ile kıyaslıyorum"

Rıdvan Dilmen, Not Defteri programında Konuşanlar programıyla gündemden düşmeyen ünlü komedyen Hasan Can Kaya'yı konuk etti. Hasan Can Kaya, Rıdvan Dilmen'e ilişkin Spor yazarı Uğur Meleke'nin sözlerine dikkat çekince olanlar oldu. Rıdvan Dilmen'in 'Messi' açıklaması Hasan Can Kaya'yı şaşırttı.

RIDVAN DİLMEN'DEN OLAY SÖZLER: "ŞIMARIKLIK YAPAYIM MI?"

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Rıdvan Dilmen, Hasan Can Kaya'nın "Spor yazarı Uğur Meleke, Leroy Sane'nin tarzını sizin tarzınıza çok benzetiyor" sözleri üzerine, "Şımarıklık yapayım mı? Ben kendimi Messi ile kıyaslıyorum" yanıtını verdi.

HASAN CAN KAYA'DAN RIDVAN DİLMEN'E 'MESSİ' YANITI: "HOCAM BU KADAR MÜTEVAZI OLMA"

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Hasan Can Kaya, "Hocam bu kadar mütevazı olma. Messi'den daha iyi bir topçu yok" dedi.

Rıdvan Dilmen konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerçekten! Oyun stilim anlamında söylüyorum. O stil bir oyuncuydum."

"TOP GEÇER, ADAM GEÇMEZ"

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Rıdvan Dilmen'in bu açıklaması üzerine lafa giren Hasan Can Kaya, "Gerçekten topçuluğunuza herkes çok özeniyor. Fakat sakatlıklarınıza çok üzülüyor. Sizin dönemde durum farklıydı. Dövüyordu ya. Top geçer adam geçmez diye bir tabir var" deyince kahkahalar havada uçuştu.


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Rıdvan Dilmen TV8 Acun Ilıcalı Hasan Can Kaya messi meleke spor yazarı

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