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  4. Rihanna'dan 'Yılın ilk selfie'si'

Rihanna'dan 'Yılın ilk selfie'si'

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Instagram hesabı üzerinden makyajsız halini "yılın ilk selfie"si notuyla paylaştı. Rihanna'nın paylaşımına beğeni yağdı.

Rihanna'dan 'Yılın ilk selfie'si'

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'da 78 milyon takipçisi bulunan Rihanna, makyajsız halini takipçileriyle paylaştı.

Barbadoslu şarkıcı, paylaşımına, "Yılın ilk selfie'si" notunu düştü. İç çamaşırı tasarımlarının modelliğini kendisi yapan Rihanna, Instagram hesabından paylaştığı bu 'ilk' fotoğrafı ile sadece birkaç saat içerisinde 4 milyonu geçen bir beğeni oranını yakaladı.

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Öte yandan Rihanna, son dönemde aldığı kilolarla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile gelen eleştirilere yanıt vermişti.

Son dönemde kilo aldığı görülen ve hatta hamilelik iddiaları ortaya atılan Rihanna'nın eski fiziğine döndüğü görülmüştü.


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