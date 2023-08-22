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Rihanna ikinci kez anne oldu! İşte bebeğin cinsiyeti

22.08.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rihanna'nın 34 yaşındaki partneri A$AP Rocky ile ikinci çocuğunu kucağına aldığı bildirildi. TMZ, 35 yaşındaki şarkıcının 3 Ağustos'ta Los Angeles'ta bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini iddia etti.

Super Bowl devre arası şovunda ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran, bir yaşında bir oğlu olan Rihanna'nın ikinci çocuğunu dünyaya getirdiği iddia edildi.

TMZ'nin haberine göre; 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve 34 yaşındaki Amerikalı rap şarkıcısı sevgilisi ASAP Rocky'nin ikinci çocuklarını 3 Ağustos'ta gizlice kucakların aldı. Rihanna, bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.

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Yeni doğan bebeğin adı henüz açıklanmadı, ancak tıpkı abisi RZA gibi 'R' harfi ile başladığı bildirildi.

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Hamilelik sürecinde tarzıyla çok konuşulan Rihanna, adının RZA olduğu öğrenilen oğlunun yüzünü önceki aylarda ilk kez paylaşmıştı.

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