Rihanna’nın üstsüz paylaşımı kriz çıkardı! Polise şikayet ettiler

Dünyaca ünlü şarkıcı ve tasarımcı Rihanna, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ile büyük tepki çekti… Umbrella isimli şarkıyla şöhret olan ve dünyanın en çok tanınan isimlerinden olan 32 yaşındaki şarkıcı önceki gün üstsüz bir fotoğrafını paylaştı.

Altında sadece kendi markasına ait saten bir boksör şortu bulunan Rihanna’nın üstsüz olmasının yanı sıra kullandığı bir aksesuar, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’ı ayağa kaldırdı.

Rihanna’nın kolyesinde Hinduların tanrısı Ganeşa’nın olması 1.3 milyar nüfusa sahip ülkeden büyük tepki çekti.

Ülkeyi yöneten Hindu ve milliyetçi BJP Partisi’nden Ram Kadam, “Rihanna’nın bizim değerli Hindu tanrımız Ganeşa ile utanmadan alay etmesi kabul edilemez” dedi. Dünya Hindu Konseyi (VHP) ise bu paylaşımı Twitter ve Facebook’a şikayet ettiklerini ve polise de haber verdiklerini duyurdu. Konsey, Rihanna’nın profilinin de yasaklanmasını istedi.

Sosyal medyada da birçok Hindu, Rihanna’nın paylaşımını adeta topa tuttu. Birçok kullanıcı, “Bu kadar ünlü bir kişinin bu kadar düşüncesiz olması kabul edilemez”, “Bu bir moda ya da trend değil. Bu bir Hint kültürü”, “Rihanna bizim değerlerimizle alay ediyor” yorumlarını yaptı.