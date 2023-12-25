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    4. Riley Reid'in çok konuşulacak annelik itirafı! "Vücuduma daha az güveniyorum"

    Riley Reid'in çok konuşulacak annelik itirafı! "Vücuduma daha az güveniyorum"

    25.12.2023 11:53 | Son Güncelleme:
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    Yetişkinlere yönelik olarak hazırlanan film sektöründe yıllarca çalıştıktan sonra evlenerek anne olan Riley Reid katıldığı bir YouTube programında anneliğe dair samimi bir itirafta bulundu. Fenomen isim emeklilik zamanının yaklaştığını hissettiğini dile getirerek kızı Emma'nın doğumundan sonra vücuduna daha az güvenmeye başladığını söyledi.

    Riley Reid'in çok konuşulacak annelik itirafı! "Vücuduma daha az güveniyorum"

    1000'den fazla film için kamera karşısına geçtikten sonra anne olmasıyla birlikte hayatının yeni bir döneme doğru evrildiğini dile getiren Riley Reid, Big Brother yıldızı Trisha Paytas'ın Youtube kanalına konuk oldu. Yaşlanmaya başladığını itiraf eden Reid programda oldukça samimi bir itiraf imza atarak, "Kamera önünde daha güvensiz oluyorum. Sanıyorum ki yaşlanıyorum. Artık bir anne olduğum için yoğun çalışma temposuna uyum sağlamam mümkün değil ve itiraf etmek gerekirse vücuduma daha az güveniyorum" dedi.

    KIZININ YÜZÜNÜ ARTIK GÖSTERMİYOR

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    Sosyal medyadan aile hayatına dair paylaşımlar yapan Reid, kızı Emma'nın yüzünü göstermeyi bıraktığını söyledi. Kendisiyle alakalı haberlerde kızının fotoğrafını görmenin rahatsız edici olduğunu belirten Reid, "İnsanlar Emma'yı paylaşmaya başladı. Kontrolsüz bir şekilde paylaşılıyor ve buna engel olmak zorundaydım" diye konuştu.

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    sosyal medya Riley Reid
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