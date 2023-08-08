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Rita Ora sahne tarzıyla olay oldu! Eteğini üstünden çıkarıp atınca...

08.08.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ağustos 2022'de Los Angeles'ta küçük bir törenle Taika Waititi ile evlenen ve tam 1 yıl sonra düğün fotoğraflarını paylaşan Rita Ora sahne tarzıyla adından söz ettirdi. Dantelli tulum üzerine deri etek giyen şarkıcı eteği konserin ortasında çıkarıp atınca olay oldu.

İngiliz şarkıcı Rita Ora ile Oscar ödüllü yönetmen Taika Waititi'nin 2021 yılında aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Ünlü çift, 4 Ağustos 2022'de Los Angeles'ta sessiz sedasız evlenmişti.

Düğün fotoğraflarını bir yıl sonra paylaşan şarkıcı şu sıralar yoğun konser takvimiyle ülke ülke geziyor. Zürih'te sahneye çıkan Rita Ora yine oldukça iddialıydı.

32 yaşındaki sanatçının spor salonunda geliştirdiği vücudu, Star In Town Festivali'nde kendisine hayran hayran bakan hayranlarına performans sergilerken transparan kıyafetiyle tam anlamıyla gözler önüne serildi.

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Kıskanılacak kıvrımlarını ortaya çıkaran seksi siyah dantel takımıyla sansasyonel görünüyordu.

32 yaşındaki şarkıcı geliştirdiği vücudunu iddialı bir tulumla sergiledi. Kıskanılacak kıvrımlarını ortaya çıkaran Rita Ora siyah dantel takımıyla sansasyonel görünüyordu.

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Dantelli tulumunun üzerine minicik siyah deri etek giyen şarkıcı konserin ortasında eteğini çıkarıp attı. Tulumun içine hiçbir şey giymeyen Rita Ora paylaşımlarıyla hayranlarını heyecanlandırmayı yine başardı.

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