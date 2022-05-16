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Rıza Kayaalp'in karıştığı kazada dikkat çeken 'alt geçit' detayı

16.05.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta milli güreşçi Rıza Kayaalp, otomobiliyle seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Daha sonra da arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu, Dolgunyürek hayatını kaybetti. Milli güreşçinin karıştığı bu kazayla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Dolgunyürek'in karşıdan karşıya geçmek istediği yolda 150 metre ileride bir alt geçit bulunduğu öğrenildi. İşte olayın detayları!

Rıza Kayaalp'in karıştığı kazada dikkat çeken 'alt geçit' detayı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı kaza, önceki gün akşam Sivas-Ankara arasındaki E-88 Karayolu'nun Yozgat Çalatlı köyü mevkiinde meydana geldi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki otomobil ile yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'e aracının sağ tarafı ile çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek’e arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki TIR da çarptı.

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Dolgunyürek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kayaalp ve Şahin gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Jandarmanın hazırladığı kaza raporuna göre Ertuğrul Dolgunyürek'in, 150 metre ileride bulunan alt geçit yerine ışıklandırma bulunmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.

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Rıza Kayaalp'in, aniden yola çıkan Dolgunyürek'e otomobilinin sağ çamurluk ve aynası ile çarptığı, yola savrulan Dolgunyürek'e daha sonra arkadan gelen TIR'ın da çarptığı ve kaza yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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