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Rize'de vatandaşlar gizemli hayırseveri konuşuyor! 'Dükkandaydım, bir kişi geldi...'

18.07.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de gizemli bir hayırsever, köy yerinde girdiği bir dükkandaki borcu ödedi. Hem esnafı hem de vatandaşları sevindiren olayla ilgili dükkan sahibi, "Hesap yapmadan öncede bana dedi ki 'Veresiye defterini bana satar mısın?' Kemal Sunal filminde olduğu gibi. Bende satıyım ama işinize yaramaz bu dedim. Beraber hesap yaptık yaklaşık 9 bin TL borç çıktı ve o borcu parayı çıkartıp ödedi" diye konuştu.

Rize'de vatandaşlar gizemli hayırseveri konuşuyor! 'Dükkandaydım, bir kişi geldi...'

Rize'nin Pazar yeri ilçesine bağlı Irmak köyünde gizemli bir hayırsever, girdiği dükkanda veresiye borçlarını kapattı. 9 bin TL'lik borcu kapatan hayırseverle ilgili olarak dükkan sahibi, "Beraber hesap yaptık yaklaşık 9 bin TL borç çıktı ve o borcu parayı çıkartıp ödedi. Bende kim olduğunu sordum. İsim lazım değil dedi fakat bende dedim ki vatandaş soracak bunu ne diyeceğim. O da dedi ki 'Bir hayırsever dersiniz' dedi" açıklamasını yaptı.

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9 BİN TL'LİK BORCU ÖDEDİ

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Irmak köyünde bir hayırsever girdiği bir mahalle dükkanındaki veresiye defterindeki tüm borçları ödedi. Veresiye defterindeki yaklaşık 9 bin liraya yakın borcu ödeyen hayırsever, dükkana borcu olan ailelerin yüzünü güldürdü. O anları anlatan dükkan sahibi Kemal Dural borçlarını ödeyen kişinin ismini söylemeden yaklaşık 9 bin TL'yi ödediğini ifade etti.

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"VERESİYE DEFTERİNİ BANA SATAR MISIN?"

Yaşadığı şaşkınlığı ifade eden dükkan sahibi Kemal Dural, "Dükkanın içerisindeydim bir adam geldi. Veresiye defterin var mı dedi. Bende sorunca var dedim. Oda bunun üzerine veresiye defterinde ne kadar borç olduğunu sordu. Bir hesap yaptırdı. Hesap yapmadan öncede bana dedi ki 'Veresiye defterini bana satar mısın?' Kemal Sunal filminde olduğu gibi. Bende satıyım ama işinize yaramaz bu dedim. Beraber hesap yaptık yaklaşık 9 bin TL borç çıktı ve o borcu parayı çıkartıp ödedi. Bende kim olduğunu sordum. İsim lazım değil dedi fakat bende dedim ki vatandaş soracak bunu ne diyeceğim. O da dedi ki 'Bir hayırsever dersiniz' dedi. Çıkmadan önce de civarda market var mı diye sordu. Ben de burada sadece benim olduğunu söyledim. Ondan sonra da gitti" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Rize
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