Robert De Niro'nun ilk mini dizisi 'Zero Day' görücüye çıktı! Fragmanı sosyal medyada beğeni topladı

Robert De Niro'nun başrolünü üstlendiği mini dizi Zero Day'in izleyicisiyle buluştu. Dizinin oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Joan Allen, Matthew Modine ve Angela Bassett yer alıyor.

6 bölümünden oluşan politik gerilim dizisinde Robert De Niro, ülke çapında kaosa yol açan ve binlerce ölüme neden olan büyük bir siber saldırının faillerini bulmakla görevlendirilen Zero Day Komisyonu başkanı George Mullen'i canlandırıyor.

Dizinin yaratıcıları arasında ise Eric Newman ve Noah Oppenheim, Michael S. Schmidt bulunuyor. Lesli Linka Glatter, altı bölümün tamamını yönetiyor ve yapımcı olarak görev alıyor.