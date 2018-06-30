Robotik Cerrahinin Avantajları

Tıp dünyasında cerrahinin ulaştığı en ileri teknoloji olan robotik cerrahi ilk olarak 1994 yılında kardiyovasküler cerrahide kullanıldı. Sonraki yıllar en yaygın kullanım alanı üroloji ameliyatları oldu. Cerrahi alanda büyük kolaylık ve hasta konforu sunan robotik cerrahi ile karın içinde birçok hastalığın tedavisi yapılabilmektedir. Doktor, ameliyatı özel bir robotik cerrahi sistem kullanarak uzaktan yönetir. Özel olarak tasarlanmış bu robotik sistem ile uygulanan cerrahi girişimlerde karın bölgesine yapılan küçük kesilerden karın içine robotun kullanacağı özel aletler yerleştirilir. Gelişmiş kamera sistemi sayesinde en ince detay görülür.

\- Daha az kan kaybı: Robotik cerrahide laparoskopide olduğu gibi hastanın karnı gazla şişirilir. Gaz basıncı fazla kanamaya engel olur. 3 Boyutlu kameralar sayesinde (klasik laparoskopi ameliyatları 2 boyutlu olarak gerçekleştiriliyor) operasyon alanı çok net görüldüğünden olası kanamaya etkili müdahale edilir ve sonuçta az kan kaybı olur.

- Daha az ağrı: Ameliyat kesileri küçük olduğundan ve içeride yapılan işlemler hassas olarak gerçekleştirildiğinden dolayı açık operasyonlara oranla daha az ağrı hissedilir.

- Hızlı iyileşme: Operasyon yapılan bölge net görüldüğünden cerrahinin uygulandığı organ ve çevre dokuları korunur, ve dokularda daha az travma olur. Kanama yok denecek kadar azdır. Ameliyat kesileri de oldukça küçüktür. Buna bağlı olarak ameliyat sonrası iyileşme süresi kısadır. Hasta açık operasyona oranla daha erken hastaneden taburcu edilebilir.

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- Günlük hayata ve aile yaşantısına hızla dönüş: Robotik cerrahi ile yapılan operasyon sonrası normal yaşam aktivitelerine daha kısa sürede dönülür. Normal gıda alımına daha erken başlanır.

- Yara izleri belirsizdir: Yara izleri o kadar küçüktür ki estetik açıdan bir sorun oluşturmaz.

- Enfeksiyon riski azdır: Robotik cerrahide yara enfeksiyonu daha az görülür.

- Daha iyi kanser kontrolü: 3 Boyutlu (klasik laparoskopi ameliyatları 2 boyutlu olarak gerçekleştiriliyor), yüksek çözünürlüklü görüntü ve 7 derece hareket edebilen enstrümanlar sayesinde dokular daha net olarak görülüp müdahale edilebilir.

Robotik Cerrahinin en büyük dezavantajı diğer yöntemlere göre daha pahalı olmasıdır. Fakat aynı laparoskopi ameliyatlarında olduğu gibi zaman içinde daha da ucuzlayıp sadece imkanı olan hastalara değil her hastanın hizmetinde olması beklenilmektedir.

Doç. Dr. Taner Usta

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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