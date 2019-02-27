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Rögar kapağına sıkışan aşırı kilolu sıçan kurtarıldı

BBC BBC
27.02.2019 11:30 | Son Güncelleme

Almanya'nın Bensheim kasabasında rögar kapağına sıkışan aşırı kilolu bir sıçan kurtarıldı. Yaklaşık 25 dakika süren kurtarma operasyonuna itfaiye ve hayvan kurtarma ekiplerinin yanı sıra bir grup gönüllü katıldı.

Kışın vücudu yağlandığı ve baseni genişlediği için kapağın deliğine sıkıştığı belirtilen hayvan kurtarıldıktan sonra yeniden kanalizasyona bırakıldı.

Adı açıklanmayan küçük bir kız çocuğunun Pazar günü sıçanın yardım çığlıklarını duyarak Rhein Neckar adlı yerel hayvan kurtarma ekibini aradığı belirtiliyor.

'NEFRET EDİLEN HAYVANLAR DA SAYGIYI HAK EDİYOR'

Hayvanın kurtarılması sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Bazı yorumlarda, 'herkesin kurtulmak için çaba harcadığı bir hayvanın kurtartılması için neden kalabalık bir ekibin seferber edildiği' sorgulanırken kullanıcıların çoğu, görevlilerin çabasını övdü.

Rhein Neckar'dan Michael Sehr, "Nefret edilen hayvanlar bile saygıyı hakediyor" dedi.

EKİBE TEŞEKKÜR NOTU

Sıçanın sıkıştığı delikten çıkarılmasından sonra hayvan kurtarma ekibini arayan kız çocuğu, görevlilere kendi çizdiği, üzerinde "Danke" (teşekkür ederim) yazan etrafı kalplerle çevrili bir sıçan resmi hediye etti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bizde olsa inanıyorum ıyy pislik diyip kafasına tekmeyi basarlardı
öldürülmesi gereken yerde öldürülür kurtarılması gereken yerdede kurtarılır
resim çok güzel poz vermiş gibi
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