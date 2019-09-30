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Úrsula Corberó, beyaz perdeye transfer oldu!

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SİNEMA TV  | 30.09.2019 09:16 | Son Güncelleme

Güzel yıldız Úrsula Corberó, G.I. Joe Spin-Off'u "Snake Eyes" filminde boy gösterecek.

Úrsula Corberó, beyaz perdeye transfer oldu!

Netflix yapımı fenomen dizi La Casa De Papel’de canlandırdığı Tokio karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Ursula Corbero, gözünü Hollywood’a dikti. Beyaz perdeye transfer olan güzel yıldız, G.I. Joe serisinin spin-off filmi Snake Eyes’da The Baroness'e hayat verecek.

La Casa Del Papel’den önce İspanya’nın sevilen oyuncularından biri olan Ursula Corbero, diziden sonra dünya çapında bir yıldıza dönüştü. Bu avantajı bir fırsata çeviren Corbero, elini çabuk tutarak Hollywood’a geçiş yaptı. G.I. Joe: Rise of Cobra ile başlayan ve G.I. Joe: Retaliation ile devam eden aksiyon filmi serisinin yeni spin-off filmine Ursula Corbero dahil edildi. Güzel oyuncu, Snake Eyes spin-off filminde The Baroness'i canlandırarak başrolde yer alacak. Çizgi romanlardan uyarlanacak olan Snake Eyes'da The Baroness karakteri, bir Avrupalı aristokrat olarak tanınıyor. Baroness, Snake Eyes ile düşmandır.

Filmde Snake Eyes olarak Ursula Corbero'ya eşlik edecek olan isim, son olarak Last Christmas filmiyle merak uyandıran Henry Golding olacak. Snake Eyes'ın rakibi Storm Shadow olarak Andrew Koji'yi; Storm Shadow'un amcası olan ve Arashikage ninjalarının başında yer alan the Hard Master olarak ise Iko Uwais'i izleyeceğiz. Snake Eyes'ın yönetmenliğini Red, The Captain, Insurgent, Allegiant gibi yapımlardan tanıdığımız Robert Schwentke üstleniyor. Senaryoda ise Beauty and The Beast ve Charlie's Angels'ın senaristi Evan Spiliotopoulos'un imzası bulunacak. Diğer yandan G.I. Joe serisi de Ever Vigilante filmiyle devam edecek.

Snake Eyes'ın yurt dışındaki izleyicileriyle 16 Ekim 2020'de buluşması planlanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Úrsula Corberó G.I. Joe Snake Eyes La Casa de Papel Tokio

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