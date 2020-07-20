Ruh eşinizi bulduğunuzu anlamanın yolları

Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu, hayatımıza giren kişinin ruh eşimiz olup olmadığını anlamamızın püf noktalarını maddeler halinde anlattı. Yeter ki karşımıza çıkan o doğru kişilerin farkına varabilelim ve bu “ruh eşi” kavramına çokta abartılı anlamlar yüklemeyelim. Zaten bence doğru insan her şekilde kendisini belli ediyor. Bazen karşınıza öyle bir çıkıyor ki zaten ruh eşiniz olduğunu hissediyorsunuz. İlişkiniz en başından öyle güzel istikrarlı gidiyor ki, sizi kararlı bir şekilde seviyor, şefkatle kucaklıyor. Ama siz yine de hala tereddüt yaşıyorsanız bahsettiğim kriterlere dikkat edin. Bu kriterler varsa aman partnerinizi kaybetmeyin. Eğer partnerinizde bu kriterler yoksa da size yine ufak bir sır daha vereyim, aslında biraz emek ve fedakarlıkla sevdiğiniz o kişi ruh eşinize dönüşebilir. Eğer bir kişi ruh eşin ise; 1. Liseli aşıklar gibi hissetmeye başlarsınız. Birbirinizi daha çok ararsınız. Telefonla geçirdiğiniz vakit artar. Çünkü ondan haberdar olmak istersiniz. Aslında temelde onunla geçirilen zaman kıymetli olur. Yaşınız kaç olursa olsun biraz kendinizi ergenmiş gibi hissedersiniz. Konuştukça konuşacağınız şeyleriniz olur. Kaçan kovalanır gibi aramalarında istikrarsızlıklar, birgün var birgün yok gibi ilişkisel dengesizlikleri olmaz.

2. Yoğun duygular hissedersiniz. Sizi aradığında, sesini duyduğunuzda ve onu gördüğünüzde sıcak ve pozitif duygular hissedersiniz. İçinizi bir kıpırtı kaplar. Heyecan, heves, coşku gibi duygular etkinleşir. Bazen bu duygular mantıksal yanınızı geri planda bırakabilir. 3. Tartışmaları ve kriz anlarını birlikte iyi yönetirsiniz. Bir ekip gibi problem çıktığı anlarda tartışsanız bile kendi içinizde bir uyumunuz vardır. Aranızda tartışma olsa bile kimse tartışmayı uzatmaz, büyütmez. Boş yere trip atmak gibi şeylerle uğraşıp ilişkiyi zedelemez. Gönlünüzü almak istediğinde kolay affedersiniz ve birbirinizin gönlünü nasıl alacağınızı bilirsiniz. Aradığında siz de telefonu güzel bir ses tonu ile açarsınız. Günlerce, haftalarca kopup gitmez. 4. Övgü sözlerini sarfetmekten kaçınmaz. Sizinle gurur duyduğunu her fırsatta dile getirmekten çekinmez. Her gün daha çok şaşırtan yanlarını görebilirsiniz. Güzel yaptığı şeyleri görürsünüz. 5. Duygularını rahatça ifade eder. Dolambaçlı yollardan anlatmaz. Direkttir. Güzel iletişim sağlar. Açık iletişimden yanadır. En zor konuları bile konuşabileceğinize dair içinizde bir güven hissettirir.

6. Kıskançlık krizi oluşmadan size güven verir. Rahatsız olduğunuz konularda sizin aklınızın kalmamasını sağlar, ince düşünür. Örneğin meşgul olacağı zamanı size söyler. Arkadaşlarıyla geçirdiği vakti yada yoğunluklarını size söyler. Sizinde bu sürelerde anlayışlı olmanızı bekler. O da size alan tanır. 7. Ortak yapmaktan keyif aldığınız şeyler fazladır. Ortak yapmayı sevdiğiniz şeyler dışında da kendi zevkleriniz ve hobileriniz için zaman verir, kendinize ait alan tanır. Birbirinizin ilgi alanlarına saygı gösterirsiniz. 8. Eksik yanlarınızı dengeler. Sosyalleştiğiniz zamanlarda topluluk içinde eksik olduğunuzu bildiği, gördüğü bir konu varsa, zaafınız varsa sizi korur. Topluluk içinde tartışmaz. İlişkinizdeki sorunları, özelinizi başkasına anlatmaz. 9. Sizinle gününün nasıl geçtiğini paylaşır. O gün yaşadığı detaylarla ilgili sohbet eder. Size gününüzü sorar. Detaylarınızla ilgilenir. Sorular sorar. 10. Ruh halinizi anlar, hisseder. Ona nalatmak istediğiniz bir olayda kelimelerin izin altındaki mesajlarınızı anlar. Asıl kastetmek istediğiniz şeyi anlar. Bir şey anlatmak istediğinde bazen bunu sadece göz teması kurarak anlatabileceğiniz bir ilişkiniz olur. Sizinle göz teması kurmaktan çekinmez. Aksine gözlerinize uzunca baktıktan sonra etkilenir.