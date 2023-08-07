MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. RUHUN DUYMAZ 3. BÖLÜM tek parça izle! FOX TV RUHUN DUYMAZ dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

RUHUN DUYMAZ 3. BÖLÜM tek parça izle! FOX TV RUHUN DUYMAZ dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

07.08.2023 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruhun Duymaz dizisi üçüncü bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Ekranların yeni dizisi Ruhun Duymaz oyuncu kadrosunda Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Aslı Sümen, Şehsuvar Aktaş, Zuhal Gencer, Ülkü Duru gibi oyuncular yer alıyor. Dizi, ilgi çekici hikayesiyle dikkat çekiyor. Peki, Ruhun Duymaz 3. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Ruhun Duymaz 3. bölümü için meraklı bekleyiş sürüyor. FOX TV'de yayın hayatına başlayan Ruhun Duymaz, romantik komedi türünü ele alıyor. İzleyiciler 3. bölümü merak içinde beklemeye başladı. Ruhun Duymaz'ın yeni bölümü 7 Ağustos akşamında yayınlanacak. İşte Ruhun Duymaz üçüncü bölüm konusu...

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

Ruhun Duymaz, her Pazartesi akşamı FOX TV'de yayınlanıyor. Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

ruhun duymaz 2 bölüm

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ruhun Duymaz dizisinin ikinci bölümde; Ece'nin hırsız olduğu ortaya çıkar. Kime çalıştığını, amacının ne olduğunu anlatmaz. Onur ise onu hapse yollamaya karar vermiştir. Yalnız ufak bir sorun vardır. Civan Koral nişan fiyaskosundan sonra Onur ve ailesinin evlerine girmesini yasaklar. Eve girebilen ve teşkilata bilgi sızdırabilecek tek kişi Ece'dir. Ece sonunda işbirliğine yanaşır ama Onur’un operasyonunu mahveder.

ruhun duymaz 2. bölüm

RUHUN DUYMAZ 3. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Ruhun Duymaz dizisinin 3. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Baba'nın Fiko'suydu! Kızı da çok ünlü çıktıSüper Baba'nın Fiko'suydu! Kızı da çok ünlü çıktı
Sen misin göğüslerine laf eden! Mal varlığına haciz koydurup...Sen misin göğüslerine laf eden! Mal varlığına haciz koydurup...
Üzen haber! Apar topar hastaneye kaldırıldıÜzen haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Şükrü Özyıldız Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Günün Videosu

Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi verdi
Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi verdi
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.