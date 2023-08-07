RUHUN DUYMAZ 3. BÖLÜM tek parça izle! FOX TV RUHUN DUYMAZ dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Ruhun Duymaz 3. bölümü için meraklı bekleyiş sürüyor. FOX TV'de yayın hayatına başlayan Ruhun Duymaz, romantik komedi türünü ele alıyor. İzleyiciler 3. bölümü merak içinde beklemeye başladı. Ruhun Duymaz'ın yeni bölümü 7 Ağustos akşamında yayınlanacak. İşte Ruhun Duymaz üçüncü bölüm konusu...

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

Ruhun Duymaz, her Pazartesi akşamı FOX TV'de yayınlanıyor. Ruhun Duymaz dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ruhun Duymaz dizisinin ikinci bölümde; Ece'nin hırsız olduğu ortaya çıkar. Kime çalıştığını, amacının ne olduğunu anlatmaz. Onur ise onu hapse yollamaya karar vermiştir. Yalnız ufak bir sorun vardır. Civan Koral nişan fiyaskosundan sonra Onur ve ailesinin evlerine girmesini yasaklar. Eve girebilen ve teşkilata bilgi sızdırabilecek tek kişi Ece'dir. Ece sonunda işbirliğine yanaşır ama Onur’un operasyonunu mahveder.

RUHUN DUYMAZ 3. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Ruhun Duymaz dizisinin 3. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.



