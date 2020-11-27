Rus immünoloji uzmanı: Maskeler Kovid-19 riskini yüzde 1.5’e indiriyor

Rus immünoloji uzmanı Prof. Aleksey Tutelyan, video konferans yoluyla düzenlenen ‘Tıbbi yardımla bağlantılı enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi’ adlı konferansta konuştu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı korunmada maskenin önemine dikkat çeken Tutelyan, "Eğer koronavirüs hastası maske takarsa yanında duran kişinin enfeksiyonu kapma ihtimali, sosyal mesafe de hesaba katılırsa sadece yüzde 5. Her ikisi de maske takarsa bu oran sadece yüzde 1.5 olur" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı ve hasta iki kişinin, maske olmadan birbirine yakın bulunması durumunda, enfekte olma ihtimalinin yüzde 7'ye çıktığını kaydeden doktor, "Tam da bu yüzden hükümetimiz ile Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu yorulmaksızın maske takılması gerektiğini söylüyor" dedi.

