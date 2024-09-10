Rus kadının sosyal medyadan yaptığı paylaşımı tepkilere neden oldu! "Türk kadınlarının haftada 5 gün başı ağrıyor"

Sosyal medyada Rus olduğu iddia edilen bir kadının paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde Rus kadınları ve Türk kadınları karşılaştırmak isteyen kadın tepki çeken ifadeler kullandı. Kamera karşısına geçen kadın, "Rus kadınları kocalarını işten dönünce direkt duşa atıyor, Suriyeli kadınlar gecelikleriyle karşılıyor. Türk kadınlarının haftada 5 gün başı ağrıyor" ifadelerini kullandı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu olmuş mu şimdi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok ayıp gerçekten" yorumunu yaptı.