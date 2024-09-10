Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Rus kadının sosyal medyadan yaptığı paylaşımı tepkilere neden oldu! "Türk kadınlarının haftada 5 gün başı ağrıyor"

    Rus kadının sosyal medyadan yaptığı paylaşımı tepkilere neden oldu! "Türk kadınlarının haftada 5 gün başı ağrıyor"

    10.09.2024 07:57
    İçerik devam ediyor
    Önerilen Videolar
    Bağlar Kaymakamlığının projesinde Narin'in görüntüsü de yer almış

    Bağlar Kaymakamlığının projesinde Narin'in görüntüsü de yer almış

    Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin açıklama yaptı

    Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin açıklama yaptı

    Yolunu kesip sopayla saldırdı! O anlar kamerada

    Yolunu kesip sopayla saldırdı! O anlar kamerada

    İçerik devam ediyor
    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.09.2024 07:57
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Rus olduğu iddia edilen bir kadının sosyal medyadan yaptığı paylaşımı tepkilere neden oldu. Rus kadını ile Türk kadını arasında karşılaştırma yapmak isteyen kadın "Türk kadınlarının haftada 5 gün başı ağrıyor" diyince eleştiri oklarının hedefi oldu. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

    Sosyal medyada Rus olduğu iddia edilen bir kadının paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde Rus kadınları ve Türk kadınları karşılaştırmak isteyen kadın tepki çeken ifadeler kullandı. Kamera karşısına geçen kadın, "Rus kadınları kocalarını işten dönünce direkt duşa atıyor, Suriyeli kadınlar gecelikleriyle karşılıyor. Türk kadınlarının haftada 5 gün başı ağrıyor" ifadelerini kullandı.

    1

    O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu olmuş mu şimdi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok ayıp gerçekten" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Eski siyasetçiden şaşırtan anlar! Çırılçıplak duş aldı, hayvan penisi yedi

    Eski siyasetçiden şaşırtan anlar! Çırılçıplak duş aldı, hayvan penisi yedi

     "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" demedi! Minisiyle olay pozlar

    "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" demedi! Minisiyle olay pozlar

     Mini şortuyla bacaklarını iki yana açıp yere çöktü

    Mini şortuyla bacaklarını iki yana açıp yere çöktü

     Yediler, içtiler hesabı ödemeden kaçtılar! "En eski taktik"

    Yediler, içtiler hesabı ödemeden kaçtılar! "En eski taktik"

     Deste deste paralarla meydan okudu! "Dengim değilsiniz"

    Deste deste paralarla meydan okudu! "Dengim değilsiniz"
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri... Oklar ağabey Enes Güran'a döndü

    Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri... Oklar ağabey Enes Güran'a döndü

    Açık açık ‘Narin’in babası sen misin’ diye soruldu! İşte amcanın ifadesi

    Açık açık ‘Narin’in babası sen misin’ diye soruldu! İşte amcanın ifadesi

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

    Japon inşaatını paylaştı! "Sağlam binaların sırrı buymuş"

    Japon inşaatını paylaştı! "Sağlam binaların sırrı buymuş"

    Brezilya'nın konuştuğu olay! Belediye başkanının +18 görüntüleri ifşa edildi

    Brezilya'nın konuştuğu olay! Belediye başkanının +18 görüntüleri ifşa edildi

    3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü

    3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

    Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

    Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.