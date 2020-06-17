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Rus Playboy mankeninden tepki çeken sözler! 'Yamuk alkolikler'

DÜNYA HABERLERİ  | 17.06.2020 15:56 | Son Güncelleme

Rus Playboy mankeni olan Victoria Bonya’nın alkol ve uyuşturucu bağımlıları hakkında yaptığı yorum, tepkilere yol açtı. Yorumunda “yamuk alkolikler” ifadesini kullanan Victorya Bonya Rus hükümetinin bağımlılara verdiği paranın iş insanlarına verilmesi gerektiğini söyleyerek tepki topladı.

Rus Playboy mankeninden tepki çeken sözler! 'Yamuk alkolikler'

40 yaşındaki Victorya Bonya’nın, İrlandalı multi milyarder Sir Michael Smurfit’in oğlu Alex Smurfit’ten Angelina Laeticia isimli bir çocuk sahibi. Bonya’nın Instagram’da 7 milyon takipçisi var.

Victoria Bonya’nın Rusya’da 25 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek referandum öncesi yaptığı yorumlar öfkeyle karşılandı.

Anayasa değişikliği referandumu, Başkan Putin’in iki kez daha altı yıllık görev yapabilmesine, en düşük maaşın geçinme sınırının altında olamayacağına olanak taşıyan yasa değişiklikleri içeriyor.

Değişikliklerle ilgili yorum yapan Bonya “Alkoliklere ve haydutlara para veriyoruz, sonra ülkede işlerin yolunda gitmediğinden şikayet ediyoruz. Bu parayı bugünlerde çalışan ve savaşan insanlara, iş insanlarına vermeliler” dedi.

Bonya “Hükümet neden bu yamuk alkoliklere para vermeye karar verdi? Tembel ve bağımlı insanlara para vererek onları devlete daha fazla bağımlı hale getiriyorlar. Çocukları için kullansınlar diye verilen parayla uyuşturucu alıyorlar” diyerek sözlerine devam etti.

Geçtiğimiz hafta konuyla ilgili konuşan model yayınladığı bir videoda duruşunu belli etmek istediğini ancak herhangi birini incitmek gibi bir niyeti olmadığını söyledi.


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