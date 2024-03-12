Rusya'da askeri uçak düştü! İçinde 15 kişi bulunuyordu, bir anda motoru yanmaya başladı... Havadaki dehşet anları kamerada

Rusya, Ilyushin Il-76 askeri kargo uçaklarından birinin içinde 15 kişiyle birlikte kalkıştan kısa bir süre sonra motorlarından birinde çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.
Reuters'ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, kazanın İvanovo bölgesinde meydana geldiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre kaza uçağın motorlarından birinin yanması nedeniyle gerçekleşti.
Çevrim içi Rus haber siteleri, uçaktaki 15 kişi arasında kazadan kurtulan olmadığını bildirdi.
Uçağın düşüş anına ait görüntülerde gökyüzünde koyu renkli bir duman yükselirken uçağın daireler çizerek düştüğü anlar yer aldı.