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    4. Rusya'da askeri uçak düştü! İçinde 15 kişi bulunuyordu, bir anda motoru yanmaya başladı... Havadaki dehşet anları kamerada

    Rusya'da askeri uçak düştü! İçinde 15 kişi bulunuyordu, bir anda motoru yanmaya başladı... Havadaki dehşet anları kamerada

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.03.2024 14:21
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    Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna ait "IL-76" askeri uçağının Ivanovo bölgesinde düştüğünü açıkladı. Uçakta 8 kişilik mürettebat ve 7 yolcu olmak üzere 15 kişinin bulunduğu ifade edildi. Rus medyasında yer alan haberlere göre kazandan kurtulan olmadı.

    Rusya, Ilyushin Il-76 askeri kargo uçaklarından birinin içinde 15 kişiyle birlikte kalkıştan kısa bir süre sonra motorlarından birinde çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.

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    Reuters'ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, kazanın İvanovo bölgesinde meydana geldiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre kaza uçağın motorlarından birinin yanması nedeniyle gerçekleşti.

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    Çevrim içi Rus haber siteleri, uçaktaki 15 kişi arasında kazadan kurtulan olmadığını bildirdi.

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    Uçağın düşüş anına ait görüntülerde gökyüzünde koyu renkli bir duman yükselirken uçağın daireler çizerek düştüğü anlar yer aldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Rusya uçak kargo
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