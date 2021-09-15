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Rusya'dan BM zirvesine katılacak lider ve delegelere Kovid-19 aşısı zorunluluğuna itiraz

15.09.2021 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Birleşmiş Milletler'in 21 Eylül'de başlayacak 76. Genel Kurulu görüşmelerine katılacak lider ve delegelerin koronavirüs aşısı olduklarına yönelik kanıt gösterme zorunluluğuna itiraz etti.

Rusya'dan BM zirvesine katılacak lider ve delegelere Kovid-19 aşısı zorunluluğuna itiraz

Birleşmiş Milletler, 21 Eylül'de New York'ta başlayacak 76. Genel Kurulu Görüşmelerine katılacak lider ve delegelerden aşı olduklarına dair kanıt göstermelerini isteyecek.

Bu sebeple BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shadid, BM bünyesindeki 193 ülkeye mektup göndererek, BM binası ve liderlerin konuşmalarını yapacağı Genel Kurul salonuna girişte delegelerin aşı olduklarına dair kanıt göstermelerinin zorunlu olacağını bildirdi.

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RUSYA'DAN CEVAP

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid, BM Genel Sereteri Antonio Guterres ve 193 üye ülkeye gönderdiği mektupta, söz konusu adımın hayal kırıklığı yarattığını ve delegelerin aşı olduklarına dair kanıt göstermezlerse Genel Kurul salonuna girmelerinin engellenmesinin BM şartını ihlal edeceğini belirtti.

"ALENEN AYRIMCILIK"

BM Genel Kurul salonuna sadece aşı yaptıran delegelerin alınacak olmasına karşı çıktıklarını ve bu durumun alenen ayrımcılık olduğunu ifade eden Nebenzia, Genel Kurul'un söz konusu adımı görüşmek üzere 16 Eylül'de toplanmasını önerdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Rusya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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