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Rusya’dan şok karar! Facebook ve Instagram...

21.03.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da Facebook ve Instagram aşırılık yanlısı olarak tanımlanırken, çatı kuruluşları Meta’nın faaliyetleri yasaklandı. WhatsApp ise herhangi bir yasak uygulanmadığı açıklandı.

Rusya’dan şok karar! Facebook ve Instagram...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası yaşanan tüm gelişmeler dijital dünya tarafından da yakinen takip edilirken, Rusya Başsavcılığı’nın, Facebook ve Instagram’ın aşırılık yanlısı olduğu gerekçesiyle kapanmalarını talep ettiği dava, başkent Moskova’daki Tverskoy mahkemesinde görüldü.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'A YASAK GELDİ

Meta’nın aşırılık yanlısı olduğu hükmüne varan mahkeme, şirketin Rusya’da Facebook ve Instagram ürünlerini kullanmasını yasakladı.

Instagram

Söz konusu siteleri kullanmaya devam eden vatandaşların aşırılık yanlısı olarak değerlendirilmeyeceğini belirten mahkeme, şirketin bir diğer ürünü WhatsApp’ın ise yasaklanmadığını açıkladı.

WhatsApp’ın yanı sıra, Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceğini açıklamıştı. (AA)

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facebook sosyal medya Rusya Instagram
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