Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı! Kiev'de yüksek binalar vuruldu, çok sayıda ölü var

NATO ülkeleri Rusya'ya karşı olan savaşında Ukrayna'ya yaptıkları desteği dev boyuta ulaştı. Son olarak ABD Başkanı Biden'ın tank gönderme kararı almasının ardından Rusya Ukrayna'ya ağır bir saldırı yaptı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya'nın 55 füze fırlattığını, bunların 20'si başkent Kiev bölgesinde olmak üzere 47’sinin imha edildiğini kaydetti.

"PSİKOLOJİK BASKI VE..."

Zalujnıy, “Ukrayna Hava Kuvvetleri, Silahlı Kuvvetlerin diğer birimleri işbirliğinde 47 seyir ve güdümlü füzeyi imha etti. Ayrıca 4 adet X-59 güdümlü hava füzesinden 3’ü hedeflerine ulaşamadı. Rusların hedefi değişmiyor; Ukraynalılar üzerinde psikolojik baskı ve kritik altyapının imhası.” ifadesini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, fırlatılan füzelerin hava ve deniz tabanlı füzeler olduğu belirtilerek “Genel olarak düşman, çeşitli füzelerden (X-47 Hançer 2 adet, X-101, X-555 yaklaşık 40 adet, Kalibr 9 adet, X-59 4 adet) toplamda 55 saldırı gerçekleştirdi.” bilgisi verildi.

KARADENİZ VE HAZAR DENİZİ'NDEN FIRLATILDI

Açıklamada, söz konusu füzelerin Rusya sınırlarının yanı sıra Hazar Denizi ve Karadeniz’den de fırlatıldığı belirtildi. Ukrayna Devlet Haber Ajansı Ukrinform’a göre sabah saatlerinde Rus birliklerinin fırlattığı füzeler Ukrayna’nın başkenti Kiev dahil Vinnitsa ve Odessa bölgelerine isabet etti.

"11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Rusya'nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de dahil birçok kentine düzenlediği füze ve dron saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi sözcüsü Oleksandr Khorunzhy yaptığı açıklamada, Rus saldırılarında 11 bölgenin hedef alındığını ve en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Khorunzhy, "Bugün, Rusya Federasyonu'nun hem insansız hava araçlarıyla hem de füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 11 bölgede hasar oluştu. Bu saldırılar sırasında 2 noktada yangın çıktı, 35 bina hasar gördü. Saldırılar sırasında maalesef 11 kişi ölmüş ve 11 kişi de yaralandı" dedi.

YÜKSEK KATLI BİNALAR AĞIR HASAR ALDI

Khorunzhy, 100'den fazla kurtarma ekibi ve 25'den fazla kurtarma aracının hala görevde olduğunu ifade ederek, özellikle Kiev'e yapılan saldırılarda yüksek katlı ve çok daireli binaların ağır hasar aldığını aktardı.



Saldırılar sonrasında yaşanan elektrik kesintilerine karşı da çalışma yürüttüklerini bildiren Khorunzhy, "Şuanda başta sosyal alanlar ve hastaneler gibi önemli tesislere 88 elektrik santralinden enerji verdik" dedi. (AA-İHA)

