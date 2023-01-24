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Ukrayna lideri Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Rusya'nın hangi güçleri biriktirdiğini görüyoruz

24.01.2023 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşta zafer elde edebilmek için sahip oldukları tüm imkanları birleştireceklerini belirterek "Hangi güçleri biriktirdiğini görüyoruz ve nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz" dedi. Ukrayna'nın yeni aldığı kararı da duyuran Zelenskiy, devlet memurlarının artık özel izin almadan yurt dışına çıkamayacağını açıkladı.

Ukrayna lideri Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Rusya'nın hangi güçleri biriktirdiğini görüyoruz

Ukrayna lideri Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, son dönemlerde olduğu gibi Rusya-Ukrayna savaşında en yoğun çatışmaların Donbas bölgesinde sürdüğünü söyledi.

"RUSYA'NIN HANGİ GÜÇLERİ BİRİKTİRDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Rus güçlerinin saldırılarına karşılık vermeye devam ettiklerini aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Donbas olmak üzere ana harekat bölgelerinde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Donbas için savaş devam ediyor. Güney için savaş devam ediyor."

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Rus ordusunun hareketleri ile ilgili gereken bilgilere sahip olduklarını kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın hangi güçleri biriktirdiğini görüyoruz ve nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz." şeklinde konuştu.

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Zelenskiy, 24 Ocak'ta, Rusya'nın ülkesinde başlattığı savaşın 335. günü, yani 11. ayın tamamlanacağını hatırlatarak, "Tüm gücümüzü tek bir şey uğruna, zafer için, Ukrayna'nın zaferi için birleştireceğiz." dedi.

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DEVLET MEMURLARINA YURT DIŞI YASAĞI

Zelenskiy, Ukrayna genelinde görevli devlet memurlarının, savaş dönemindeki yurt dışı ziyareti ile ilgili yeni uygulamayı imzaladığını aktardı.

Zelenskiy konuşmasında, yeni karara göre bir devlet memurunun resmi görevlendirme olmadan yurt dışına çıkmasının artık mümkün olmayacağını belirtti.

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Merkez hükümetine bağlı kurumlar ve bakanlıklarda belli personel değişikliğinin yapılacağını dile getiren Zelenskiy, ayrıca 22 Rus vatandaşına da bugün yaptırımlar uyguladıklarını bildirdi.

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