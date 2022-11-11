Rusya Herson'dan çekildi! Ukraynalılar bayraklarını alıp sokağa fırladı

Rusya Savunma Bakanlığının Rus birliklerinin Herson’dan tamamen çekildiği açıklanmasının ardından başkent Kiev’deki Ukraynalı askeri birlikler Herson’a geldi. Askerleri büyük bir coşkuyla karşılayan Ukraynalılar, Herson’daki Özgürlük Meydanı’nda bulunan Sivil Yönetim Binası önünde bir araya gelerek Ukrayna bayrağı açtı. Ukraynalı yetkililer konuya ilişkin yaptığı açıklamada şehrin neredeyse tamamının kontrol altına alındığını ancak Ukrayna halkını Rus birlikler şehirden tamamen ayrılana kadar evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

RUSYA HERSON ISRARINI SÜRDÜRÜYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Herson’dan çekilmesinin ardından Herson’un referandumla ilhak edildiğini ve Rusya anayasasında resmiyet kazandığını vurgulayarak "Herson, Rusya Federasyonu’nun parçası. Bu statü yasalar ile belirlenmiş ve sabitlenmiş durumda. Bunda bir değişiklik yok ve olması mümkün değil" demişti.

Öte yandan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Sözcüsü Alexander Tupun sosyal medyadan yaptığı açıklamada Herson kentinde bulunan 12 köyün Rus işgalinden kurtarıldığı paylaşımında bulunmuştu. (İHA)

