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  4. Son dakika | 'Türkiye' açıklamasından sonra tüm gözler G20'ye çevrildi! Putin'in teklifi heyecan yaratmıştı: Rusya "Yüksek miktarda" diyerek duyurdu

Son dakika | 'Türkiye' açıklamasından sonra tüm gözler G20'ye çevrildi! Putin'in teklifi heyecan yaratmıştı: Rusya "Yüksek miktarda" diyerek duyurdu

10.11.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Türkiye'de doğal gaz merkezi" önerisinin ardından Rusya'dan dünyanın dikkat kesileceği bir açıklama daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı önümüzdeki hafta düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Türkiye ile enerji konusunda iş birliği ve tahıl ihracatıyla ilgili girişimlerin duyurulacağını bildirdi.

Son dakika | 'Türkiye' açıklamasından sonra tüm gözler G20'ye çevrildi! Putin'in teklifi heyecan yaratmıştı: Rusya "Yüksek miktarda" diyerek duyurdu

Son dakika haberi: Putin'in Türkiye önerisi tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Bu öneri çerçevesinde atılacak adımlar merakla beklenirken Rusya heyecan yaratan bir açıklamaya daha imza attı. Rusya'nın son açıklamasıyla birlikte tüm gözler G20 Zirvesi'ne çevrildi.

PUTİN'İN "TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ MERKEZİ" TEKLİFİ SES GETİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Rusya'nın gaz arzının coğrafyasını genişletmeye devam edeceğini açıklarken "Avrupa'ya gaz tedariki için Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz" demişti.

Putin'in bu önerisine ilk yanıt ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Dönmez, Putin'in açıklamasıyla ilgili "Tam teşekküllü çalışma gerektiriyor. Ama teknik olarak mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

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"YÜKSEK MİKTARDA..."

Konuyla ilgili yeni bir açıklama bugün Rusya Dışişleri Bakanlığından geldi. Önümüzdeki hafta Endonezya'da gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'ne işaret edilen açıklamada Türkiye önerisine de değinildi.

Açıklamada, "Türkiye ile doğal gaz konusunda işbirliğini artırmak ve büyük miktarda tahıl ve gübre sevkiyatı düzenlemek de dahil olmak üzere birtakım özel girişimler planlanıyor" ifadelerine yer verildi.

PUTİN ZİRVEYE GİTMEYECEK

Öte yandan Rusya lideri Putin'in zirveye katılıp katılmayacağı, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile ilk kez bir araya gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Putin'in kararı da Rus ve Endonezyalı yetkililer tarafından bugün açıklandı. Putin'in zirveye katılmayacağı bildirildi. Putin'in yerine Rusya'nın G20 heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık edecek.

Putin'in önerisine Türkiye'den ilk yanıt geldi! Putin'in önerisine Türkiye'den ilk yanıt geldi!
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