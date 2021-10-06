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Rusya ile İran'ndan 3+3 görüşmesi: Türkiye de dahil

06.10.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kafkasya’daki ekonomik ve ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik Türkiye’nin de dahil olduğu 3+3 müzakere formatını ele aldıklarını ifade etti.

Rusya ile İran'ndan 3+3 görüşmesi: Türkiye de dahil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı ağırladı. Lavrov, görüşmede İran ve 5+1 ülkeleri arasında imzalanan, ancak Washington’un çekildiği nükleer anlaşma olan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) konusu değerlendirilirken, bölgesel konular ele alındı.

3+3 MÜZAKERE FORMATI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, Kafkasya’daki sorunların çözümüne yönelik 3+3 formatında müzakereler gerçekleştirilebileceğini söyleyerek, “Bundan sadece Azerbaycan ve Ermenistan değil, Gürcistan da kazançlı çıkacak. Bu üç ülkenin en yakın komşuları olarak İran, Rusya ve Türkiye de kazançlı çıkacak. Bugün üç Kafkasya ülkesi ile üç büyük komşuları Rusya, İran ve Türkiye’nin yer aldığı ’3+3 formatını’ kurma inisiyatifini istişare ettik" dedi. Ermeni meslektaşlarıyla çalıştıklarını belirten Lavrov, "Yaşadığı tüm sorunlara rağmen Gürcistan’ın da süregelen çatışmalar nedeniyle gelişimi çok uzun süredir sekteye uğrayan bu bölgenin gelişimiyle ilgili kararların istişaresi ve mutabakatı için böyle bir mekanizma kurulmasındaki çıkarını göreceğini düşünüyoruz” diyerek, Gürcistan’ı da müzakerelere davet etti.

"ABD TARAFINDAN OLUMLU SİNYALLER ALDIK"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasına geri dönülmesi konusunda New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu’nda ABD’li yetkililer ile görüşme yaptıklarını hatırlatarak, “New York’tayken aracılar tarafından Amerikalılardan mesajlar aldım. Bu mesajların özünde Sayın Joe Biden’ın anlaşmayı uygulamaya dönük ciddi niyetlerinin olduğunu vurgulamaya çalışmasıydı. Bu anlaşmalarda İran halkının hak ve menfaatlerine özel önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Abdullahiyan, Ortak Kapsamlı Eylem Planı anlaşmasına geri dönülmesi konusunda Tahran’ın, Viyana müzakerelerinin tekrar başlatılması konusunda çalışma yaptığını ve bu tarihlerin yakında belli olacağını söyleyerek, “Şu anda Tahran, Viyana müzakerelerine dönüş üzerine çalışıyor. Yakın zamanda müzakerelerin dönüşüne dair tarihleri belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İran Rusya Türkiye
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