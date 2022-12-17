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Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı iddia! Putin'den kritik hamle, savaşın seyrini değiştirecek

17.12.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. 24 Şubat'ta Rusya'nın müdahalesiyle başlayan savaşta yeni gelişmeler yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşta kritik ve yeni bir hamleye hazırlandığı aktarıldı. Pazartesi günü Belarus'u ziyaret edecek Putin'in Ukrayna'ya Belarus üzerinden yeni bir cephe açmayı planladığı iddia edildi.

Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı iddia! Putin'den kritik hamle, savaşın seyrini değiştirecek

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahale devam ediyor. Tüm dünyanın gelişmeleri yakından takip ettiği savaşta yeni gelişmeler yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya Belarus üzerinden yeni cephe açmak istediği belirtildi. Gözler Putin'in pazartesi günü yapacağı ziyarete çevrildi.

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'YENİ CEPHE' İDDİASI

Putin savaşta yeni ve kritik bir hamleye hazırlanıyor. Rus lider pazartesi günü Belarus'a önceden planlanmamış bir ziyarette bulunacak ve Lukaşenko ile kapalı kapılar ardında görüşecek. Sürpriz ziyarette Putin'in Kiev'e müttefiki Belarus tarafından yeni bir cephe açacağı iddia ediliyor.

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BELARUS ORDUSU HAREKETE GEÇTİ

Kanal D Haber'in haberine göre Belarus ordusu bir süre önce harekete geçerek, Polonya ve Ukrayna sınırında art arda tatbikatlar düzenlemişti. Bu gelişme de yeni cephe iddialarını güçlendirdi. Rusya, yeni cephe hamlesiyle Ukrayna ordusunun taarruzunu önlemeyi ve Kırım'a yönelik bir saldırıyı geciktirmeyi planlıyor.

KIRIM İÇİN ASKERİ OPERASYON MESAJI

Ukrayna ise cephede ilerlemenin devam edeceğini belirterek gerekirse Kırım'ı askeri yolla işgalden kurtaracaklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna putin

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