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Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek gelişme! 'Sona gelindi'

14.12.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD'nin Ukrayna'ya Rus füze ve uçaklarına karşı koruma için Patriot hava savunma sistemi gönderme hazırlığında olduğu belirtildi. Washington'un Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi gönderilmesine dair verilecek kararda sona gelindiği ve kararın bu hafta açıklanabileceği belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek gelişme! 'Sona gelindi'

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahale devam ederken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD medyasının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlerde, Washington'un Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi gönderilmesine dair verilecek kararda sona gelindiği ve kararın bu hafta açıklanabileceği belirtildi.

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"ONAY BU HAFTA İÇİNDE GELECEK"

ABD’de Başkan Joe Biden yönetiminin Patriot bataryalarının Ukrayna’ya sevkiyatına dair planında sona gelindiği iddia edildi. Habere göre 3 üst düzey yetkili, hava savunma sisteminin Ukrayna’ya gönderilmesine dair onayın bu hafta içinde geleceğini, kararın da Perşembe günü (15 Aralık) erken saatlerde açıklanabileceğini söyledi. Yetkililerden ikisi, Patriot'un ABD Savunma Bakanlığı envanterinden geleceğini ve başka bir ülkeden taşınacağını ifade etti.

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ZELENSKİY ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz Pazartesi günü Batılı liderlere seslendiği konuşmasında, Ukrayna’ya Rusya’ya karşı direnişinde daha gelişmiş silahlar sağlamaları çağrısında bulunmuştu.

EN GELİŞMİŞ FÜZE SİSTEMİ OLACAK

Patriot'un Ukrayna’ya gönderilmesi durumunda, Batı'nın Rusya’nın hava saldırılarını püskürtmeye yardımcı olmak için Ukrayna'ya sağladığı en gelişmiş karadan fırlatılan füze sistemi olacak.

Kaynak: İHA

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Rusya Ukrayna patriot

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