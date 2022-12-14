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ABD'nin 'Ukrayna' hamlesi dünyanın gündemine bomba gibi düştü! Rusya ilk açıklamasında gözdağı verdi: Kesinlikle!

14.12.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Ukrayna lideri Zelenskiy Batılı ülkelere sıklıkla destek çağrısı yapıyor. ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek amacıyla Patriot hava savunma sistemi göndereceğine ilişkin haberlerin ardından Rusya'dan jet yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Patriot hava savunma sisteminin Ukrayna'ya tedarik edilmesi durumunda "Meşru hedefimiz olur" diyerek gözdağı verdi. Peskov ayrıca Çernigiv ve Odessa bölgelerinin akıbetiyle ilgili de konuştu.

ABD'nin 'Ukrayna' hamlesi dünyanın gündemine bomba gibi düştü! Rusya ilk açıklamasında gözdağı verdi: Kesinlikle!

24 Şubat'tan bu yana tüm dünya Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Küresel dinamikleri ve ekonomiyi de etkileyen savaşta çatışmaların dozu zaman zaman yükselirken Putin, Ukrayna'nın "sahadaki gerçekleri" kabul etmesi durumunda masaya oturabileceğinin sinyalini verirken Zelenskiy ise özellikle de savunma konusunda destek çağrılarını yineliyor. Zelenskiy'in bu çağrısı son olarak ABD'nin Patriot hava savunma sistemi göndereceği iddialarıyla karşılık buldu. Ancak söz konusu sistem Ukrayna'ya gönderilirse savaşta işler kızışabilir. Zira Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ortalığı kızıştıracak bir açıklamaya imza attı. Öte yandan Zelenskiy ise Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) Rusya'nın savaş suçları için özel mahkeme kurulması çabalarına destek istedi.

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"UKRAYNA MEŞRU HEDEFİMİZ OLUR"

ABD medyasında Ukrayna’ya Patroit hava savunma sistemi gönderilmesi kararında sona gelindiği yönünde çıkan haberlere Rusya’dan tepki geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in, ABD’nin Patroit hava savunma sistemini Ukrayna’ya göndermesi durumunda bunların Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin meşru hedeflerinin olacağı" yönündeki görüşüne katılıp katılmadığı sorusunu yanıtladı.

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Peskov, "Kesinlikle. Ancak bu konuda yorum yapmak doğru olmaz. Çünkü bunlar henüz basında çıkan haberler. Günümüz medyasında çıkan haberlere güven olmuyor. Bu nedenle resmi açıklamaları bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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O TOPRAKLAR RUSYA'YA KATILACAK MI? "ASKERLERİMİZ BUNA ODAKLANDI"

Ukrayna’nın Çernigiv ve Odessa bölgelerinin Rusya’ya katılıp katılmayacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Bu halkın tercihine, kararına bağlı. Öncelikli hedef Donbas halkının korunmasıdır. Donetsk’te zorlu bir durum var ve askerlerimiz buna odaklanmış durumda.” diye konuştu.

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PUTİN UKRAYNA’DAN İLHAK EDİLEN BÖLGELERİN LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK

Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği bölgelerdeki son durum ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’nın atadığı bölge liderleri ile yıl sonundan önce toplantı yapacağına dair basında çıkan haberleri doğrulayan Peskov, "Evet. Böyle bir toplantı planlandı" ifadesini kullandı. Peskov, toplantı tarihinin belirlendiğini, ancak daha sonra duyurulacağını aktardı.

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"PUTİN, ALİYEV VE PAŞİNYAN BİR ARAYA GELEBİLİR"

Rusya’nın St. Petersburg kentinde yapılması planlanan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi’nde Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bir araya geleceği bir toplantının da yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Peskov, "BDT üyesi 3 ülke liderinin gayri resmi olarak aralarında bir görüşme yapacağını biliyorsunuz. Bu konuda şu ana kadar belirli bir anlaşma sağlanmış değil" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'DEN SAVAŞ SUÇLARI İÇİN ÖZEL MAHKEME ÇAĞRISI

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurul oturumunda Sakharov Ödül töreni düzenlendi. Törene videokonferansla bağlanan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun "önüne gelen her şeyi toplar, füzeler, bombalar, insansız hava araçları, mayınlar, mühimmatlarla yakarak, şehirleri yıkarak" ilerlediğini vurguladı.

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Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) Ukraynalı savcılarla yakın iş birliği ve savaş suçlarına adalet getirmek için yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçları soruşturmak için özel bir mahkeme kurulması çabalarına destek istedi.

Zelenskiy, "Bunu mümkün olan en kısa sürede gerçeğe dönüştürmek şart." ifadesini kullanarak, bu tür özel bir mahkemenin savaş suçlarını durdurmak için en etkili yöntem olacağını vurguladı.

AP'nin yarın "Holodomor" olayını Ukrayna halkına karşı soykırım olarak tanıyacağını belirten Zelenskiy, "Adaleti tesis etmek için bu kararı azami oy çoğunluğu ile desteklemenizi istiyorum. Avrupa, kıtamızdaki trajediler tarihinde ve topraklarımızda işlenen insanlığa karşı suçlar tarihinde hiçbir boşluk olmayacağına dair mümkün olan en güçlü sinyali vermelidir." diye konuştu.

(AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy Rusya Ukrayna savaşı

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