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SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında tahıl krizi! MSB duyurdu, Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında 'kırmızı hat' kuruldu

15.06.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken yaşanan tahıl kriziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, tahıl kriziyle ilgili olarak Türkiye-Rusya-Ukrayna arasına 'kırmızı hat' kurulduğunu ifade etti. Konuyu daha yakından ele almak ve sonuca ulaştırmak üzere savunma bakanlıklarından general düzeyinde bir personelin görev yapacağı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında tahıl krizi! MSB duyurdu, Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında 'kırmızı hat' kuruldu

Son dakika: Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahale devam ederken savaş bir tahıl krizine yol açtı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna-Rusya arasında kırmızı hat kurulduğu açıklandı. Konuyu daha yakından ele almak ve sonuca ulaştırmak üzere savunma bakanlıklarından general düzeyinde bir personelin görev yapacağı belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları....

MSB KRİZLE İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ

Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması nedeniyle, dünya genelinde hububat krizi yaşanıyor. Liman çevresine döşenen mayınlar ve çatışmalar, sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüme yönelik diplomatik çalışmaları sürerken, Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları arasındaki telefon görüşmelerinin sonuncusu geçen hafta yapıldı.

Akar önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ardından Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Bakan Akar muhataplarına, insani durum daha da kötüleşmeden bir an önce ateşkesin sağlanmasına verilen önemi ifade etti.

KIRMIZI HAT KURULDU

Görüşmelerin diğer gündem maddesini ise Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesi oluşturdu.

Söz konusu durumun farklı coğrafyalardaki ülkelere olumsuz etkisi dile getirilirken, sorunun çözümüne yönelik yeni bir adım atıldı.

Akar'ın öncülüğünde, konuyu daha yakından ele almak ve sonuca ulaştırmak üzere savunma bakanlıklarından birer personelin görev yapacağı "kırmızı hat" oluşturuldu.

GENERAL GÖREVLENDİRİLDİ

General rütbesinde olduğu öğrenilen görevliler, sorunun çözümü için Türkiye ile doğrudan iletişim kuruyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, tahıl krizinin bir an önce sonlandırılmasını istediklerini belirterek, "Hem Rusya hem Ukrayna ile yoğun görüşme trafiğimiz var. İki tarafın bazı çekinceleri var. Biz de aradaki çekinceleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu konuda umutluyuz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Ukrayna
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kriz miriz yok bunlar milliyetçi ve Türkçü bir ittifakı yıkmak için yapılan işler dış mihrakların işi bu Tanrı cumhur ittifakını ömür boyu basimizin üstünden indirmesin inşallah.
hem savaşıyorlar hem .....helal olsun.cenabı Allah bizi korusun
Yazıklar olsun memleketin düştüğü duruma bakarmısınız.

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