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Rusya'ya büyük şok! Ukrayna ordusuna katılmayı reddetmişti

20.03.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya'ya bir darbe daha geldi. 1993 yılında Ukrayna ordusuna katılmayı reddedip Rus Kuzey Donanmasına giren Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Andrey Paliy'in Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybetti.

Rusya'ya büyük şok! Ukrayna ordusuna katılmayı reddetmişti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Rusya'nın saldırıları ve Ukrayna'nın savunma hamleleri sürüyor. Son yaşanan bir gelişmeyle Rusya'ya bir şok daha geldi. Rus Karadeniz Donanmasının Komutan Yardımcısı Ukrayna'daki savaşta öldü.

RUS SENATÖR DUYURDU

Rus Senatör Yekaterina Altabayeva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mariupol'deki çatışmalar esnasında Paliy'in öldüğünü ifade etti.

UKRAYNA ORDUSUNA KATILMAYI REDDETMİŞTİ

Paliy'in 1992'de Kiev Askeri Deniz Siyaset Yüksek Okulundan mezun olduğunu, 1993'te Ukrayna ordusuna katılmayı reddedip Rus Kuzey Donanmasına girdiğini hatırlatan Altabayeva, Kıdemli Albay Paliy'in 2008'de Gürcistan'daki savaşta da görev aldığını aktardı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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