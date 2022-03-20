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Oran vererek savaşı kazanacak tarafı açıkladı! "Beğeni ve izlenme için bunları yapmayın"

20.03.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı tedirgin eden gelişmelerle sürerken Ukrayna tarafından dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, “Bu savaşı yüzde 93 Ukrayna kazanacak” dedi. Öte yandan halka seslenen Podolyak, "Beğeni ve izlenme için savaşan askerlerimizin konumlarını ifşa etmeyin." şeklinde konuştu.

Oran vererek savaşı kazanacak tarafı açıkladı! "Beğeni ve izlenme için bunları yapmayın"

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Rusya ile yapılan müzakerelerdeki heyette bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yeni bir açıklama yaptı. Podolyak, Rusya-Ukrayna savaşını kazanacak olan tarafı oran vererek duyurdu.

"BAZI ŞEYLERİ RİCA ETMEK İSTİYORUM"

Podolyak, Ukrayna halkına seslenerek, “Merhaba Ukrayna. Savaşın ve Rus saldırılarının 25. günü. Ruslar 25 gündür kazanamayacaklarını hala anlamadılar. Bazı şeyleri rica etmek istiyorum. İlk olarak silahları hangi ülkeden gelirse gelsin kullanılana kadar deşifre etmeyin. Lojistik merkezleri çalışıyor, müzakereler devam ediyor. İkinci olarak ise savaşan askerlerimizin konumlarını ifşa etmeyin. Beğeni ve izlenme için bunları yapmayın."dedi.

"YÜZDE 93 ORANINDA..."

Öte yandan Podolyak, "Biz savaşıyoruz ve yüzde 93 oranında savaşı kazanacağımız düşünülüyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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