Rüyada ağlamak ne anlama gelir? Rüyada ağlamaya dair çeşitli rüya tabirleri

Rüyada ağlamak için yapılan tabirler, bu eylemi nasıl ve ne şekilde hatta hangi mekanda yaptığınıza göre değişir. Mesela gelinlik için ağlarken gördünüz, camide ağlarken ya da düğünde ağlarken gördünüz. Sevinçten, kederden, üzüntüden ağlamak ve başkası için ağlamak gibi rüyada ağlamak için yapılan rüya tabirlerini madde madde derledik. RÜYADA ANLAMAK NE ANLAMA GELİR? Her rüya tabirinde olduğu gibi rüyada ağlamak da iyi veya kötü bir haber getirecek duruma işaret edebilir. Bu durumda rüyada ağlamak için tabirinde fark edecek durum, rüyada görülen farklı şeylere bağlıdır. Bu nedenle rüyada ağlamak tabiri için rüyanızda gördünüz mekan, zaman, hal ve tavırlar önemlidir. Rüyada gördüklerimiz normal hayatımızda yaşadıklarımızın ortaya çıkmasıdır. Yani psikolojik olarak rüyada ağlamak için bazı hislerimizin rüyaya aksetmesi şeklinde yorumlanır. Mesela günlük hayatımızda yaşadığımız bir hayal kırıklığı veya herhangi bir olay için duyulan korku gibi hislerimizden kaynaklanıyor olabilir. Rüyada kendinizi değil de başkasını ağlarken gördüyseniz aslında gördüğünüz kişi değil de siz bir durumda dolay üzülüyor olabilirsiniz. Bu ise duygularınızı onun üzerine yansıtıyorsunuz anlamına gelir.

İçinize attığınız acı, keder gibi duygularınız, rüyanızda size ağlarken uyanmak şeklinde aksedebilir. Bu durumda ise bu hisler üzerine fazla kafa yormamalısınız. İçinizdeki bu durumu çözmeniz gerekir. Yani hissettiğiniz bu duyguların varlığını kabul etmeli fakat bu sürecin geçeceğine inanmalısınız. Bir farklı durum ise esasınızda siz, içinizde tüm bu duyguları çevrenizdekiler ile paylaşmışsınız fakat karşınızdaki kişilerine size davranışından onların sizi duymadıklarını, duymak istemediklerini düşünüyorsunuz. Bu durum rüyanıza şöyle aksedebilir; rüyada ağlarken kimsenin olmadığı, tek başına ve sessizlik içinde olduğunuzu görebilirsiniz. Bu durumda kendinizi duyurmak için daha çok çaba sarf etmeniz gerektiği anlamına gelir. RÜYADA AĞLAMAK İÇİN YAPILAN ÇEŞİTLİ RÜYA TABİRLERİ Avaz avaz ağlamak Rüyada bu şekilde ağlarken gördüyseniz gerçek hayatta da aynı şekilde ağlayacağınız anlamına gelir. Kırmani tarafından bu rüya için yapılan tabirde ise rüyayı gören kişinin başına bir bela geleceğine dair işaret olarak kabul edilmiştir. Tövbe ederek ağlamak

Rüyanızda herhangi bir konu için pişmanlık hissediyor ve bu yüzden tövbe ederek ağlıyorsanız kısa sürede manevi bir huzura ereceğiniz ya da mutlu günlerin yakında olduğuna işaret ettiği şeklinde tabir edilir. Gözyaşı birikmesi Rüyanızda ağlıyor ve gözyaşlarınızın bir noktada biriktiğini gördüyseniz çok çalışmanın sonucunda mal mülk edineceğiniz anlamına gelir. Eğer rüyayı gören kişi su kıtlığı çekiyor ise suya, maddi sıkıntı içindeyse bu durumdan kurtulacağı anlamına gelir. Gözden yaş gelmesi Rüyanızda ağlamıyor fakat gözlerinizde yaş geliyorsa arzularınıza kavuşacağınız ve isteklerinizin gerçekleşeceğine işaret eder. Ağzı kapatarak ağlama Kendinizi rüyanızda bu şekilde görmek, gelecekte bazı sıkıntılar ile karşılaşacağınız fakat bu durumdan kimseye bahsetmeyeceksiniz anlamına gelir. Sessiz sessiz ağlamak Rüyada ses çıkarmadan ağladığınızı gördüyseniz bu madden veya manen bereketli günlerin yakında olduğu anlamına gelir. Caferi Sadık tarafından bu rüya için yapılan tabirde bu rüyayı gören kişilerde büyük oranda hayırlı bir vesile olduğunu kaydetmiştir. Fakir bir kişi bu rüyayı görürse bolluk ve berekete kavuşacağına işaret eder. Allah'ın rahmetinin geleceğine delalet olan bu rüyayı gören kişi, sevinç ve mutluluk yaşar.

Rüyada ağlayan çocuk görmek Rüyanızda kendinizi değil de ağlayan bir çocuk gördüyseniz yakın bir zamanda önemli olmayan bazı sıkıntılar ile karşılaşacağınız anlamına gelir. Yani önemsiz şeyleri kafanıza çok takmanızın sonucunda bu rüyayı görmüş olabilirsiniz. Bu rüya için yapılan farklı bir tabirde ise rüyayı gören kişinin dünya işlerine önem verip ahiret için çalışmayı bıraktığı şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada uçurum kenarında ağlamak Verdiğiniz bir karardan pişmanlık duyacağınıza işaret eder rüyada uçurum kenarında ağlamak. Ağlayarak rahatlamak Rüyanızda ağladıktan sonra bir rahatlama, ferahlık hissettiyseniz sıkıntılarınızdan kurtulacağınız, mutlu günler yaşayacağınız anlamına gelir. Soğuk gözyaşı dökmek Rüyanızda ağlarken döktüğünüz gözyaşları soğuk ve bu yaşlar yüzünüzü üşütüyorsa bir konu hakkında kaygılanacak ve sıkıntı yaşayacaksınız demektir. Kan ağlamak Rüyada kan ağlarken görmek, ailenizden biri veya sevdiğiniz birinin sıkıntılarını paylaşacağınız ve onun için üzüleceğiniz anlamına gelir.

Gözlerin dolması Rüyada gözleriniz doluyor fakat ağlamıyorsanız çalışarak para sahibi olacağınız anlamına gelir. Sağ gözden yaş akması Rüyanızda sağ gözünüzden yaş aktığını ve bu akan yaşın sol gözünüze girdiğini gördüyseniz sevdiğiniz birine kavuşacağınız anlamına gelir. Rüyada Kuran okuyarak ağlamak Genellikle hayra yorulan bu rüyada Kuran okurken veya dinlerken ağlıyorsanız büyük bir sevinç yaşayacağınız, derdiniz varsa yakında geçeceği anlamına gelir. Rüyada hıçkırarak ağlamak Eğer rüyanızda hıçkırarak ağlarken gördüyseniz kendinizi, bir üzücü olay yaşayacağınız, bu olaydan dolayı da sıkıntı çekeceğiniz, ardı ardına yaşayacağınız sorunlar ile dertlerinizin artacağı, maddi manevi olarak iyi olmayan bir dönem yaşayacağınız ve bunlardan dolayı da gözyaşı dökeceğiniz anlamına gelir. Bir başka tabir de ise bu durum için giriştiğiniz bir işte yaşayacağınız sorunlar ile aksaklıklar olacağı, bu yüzden yeni bir işe başlamak için acil olarak çalışmaya başlayacağız şeklinde yorum yapılmıştır.

Rüyada sesli ağlamak Rüyada sesli olarak ağladığını görmek birçok kötü duruma işaret eder. Rüyayı gören kişinin işinde yapacağı bir hata nedeniyle zor durumda kalacağı, hayalinden uzak kalacağına, sevdiğiyle kıskançlık sorunu yaşayacağına, anne-babasına dair kötü bir haber alacağına, bir sağlık sorunu yaşayacağına işaret eder. Rüyada sevinçten ağlamak Rüyada sevinçten ağladıysanız gerçek yaşamınızda da aynı şeyi yaşayacaksınız anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin zor zamanları geride bırakarak mutlu ve huzurlu bir aile ortamına kavuşacağına, herkes tarafından sevilen biri olacağına, daha rahat bir hayata dair işaret olarak sayılır. Rüyada bağırarak ağlamak Rüyanızda bu şekilde ağladığınızı görmek maddi ve manevi kayıplar yaşanacağına işaret olarak kabul edilir. Rüyayı gören kişinin herhangi bir eğitim için istediği yardım için bir karşılık gelmeyeceği anlamına gelir. Diğer yandan kişinin bir akrabasına dair üzücü bir haber alacağına, kardeşler arasında bir tartışma yaşanacağına, aileye nifak sokmak isteyen birinin bunu başaracağına, iş hayatınızda rakibinizin istediği bir şeyi hayata geçireceğine işaret olarak sayılır.

Rüyada biri için ağlamak Rüyada biri için ağlarken gördüyseniz kendinizi, yakında sizi mutlu edecek haberler alacağınız anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin girdiği bir iş sonrasında büyük bir kazanca kavuşacağı, böylece borçlarını ödeyebileceği, elde ettiği bu kazancı Allah yolunda kullanacağı ve kuracağı ortaklığın onu kurtuluşa erdireceği şeklinde tabir edilir. Aynı zamanda uzun süren bir hasretin sona ereceğine, beklediği bir haberin geleceğine, zorlukları kolay bir şekilde aşacağına dair işaret olarak sayılır. Rüyada gelinlikle ağlamak Rüyada gelinlikle ağlamak güzel ve hayırlı bir için dökülecek gözyaşı olarak tabir edilir. Bu rüyayı gören kişinin yabancı bir ülkeye yapacağı seyahat sonrasında işi ile ilgili olarak kazançlı bir atılım yapacağı, bunun sayesinde yeni bir projeye başlayacağı, başta bir süre sıkıntı çekilse dair sonuçta işlerin iyiye gideceğine işaret olarak görülür. Diğer yandan rüyayı gören kişinin sahip olduğu gayrimenkulleri ile yaşadığı bir sorunun halledileceği, zor durumdaki bir arkadaşına yardım edeceği, böylece sorunların üstünden rahatça gelebileceği, hayırlı bir kısmet ile evlilik yolunda ciddi adımlar atılacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada sarılarak ağlamak Rüyada kendinizi birisine sarılarak ağlıyorken gördüyseniz feraha ereceğiniz şeklinde tabir edilir. Bunun yanında başladığınız bir proje ile büyük işler başaracağınız, bundan dolayı insanların çok etkileneceği, vereceğiniz bir karar sonrasında güzel bir birliktelik olacağına delalet sayılır. Rüyada çok ağlamak Rüyada normalden çok fazla ağlarken gördüyseniz sevinçli bir haberin yakında geleceği şeklinde yorumlanırken aynı zamanda işinize dair yapmaya çalıştığınız atılımların bazı nedenlerden dolayı yavaşlayacağı, bundan dolayı bazı sıkıntılar yaşayacağınız fakat verilen emeklerin boş gitmesi son anda kurtulacağı ama yeni bir çalışma ile yola devam etmek zorunda kalacağınız şeklinde de yorumlanır. Rüyada mezarda ağlamak Rüyanızda ağladığınız yer bir mezar ise sorunlu bir dönem yaşanacağı ve ardından bir ayrılığın geleceği şeklinde yorumlanır. Bu rüya için şu şekilde yorumlar da mevcuttur; hiç beklemediğiniz bir zamanda size yakın biri tarafından ihanete uğrayacak ve bundan dolayı çok üzülecek, elinizdeki kazancın kısa sürede bitecek ve sağlığınıza dair bir sorun yaşayacaksınız.

Rüyada camide ağlamak Böyle bir rüyayı gören kişinin, yaptığı yardımların ve ettiği duaların Allah tarafından kabul görülmesi sonrasında büyük bir başarı ve kazanç elde etmesi, korku ve kaygıların ortadan kalkacağı, sıradan bir şekilde devam eden birlikteliğin sona ereceğinden dolayı taraflardan birinin üzüleceği şeklinde yorumlanır. Rüyada kardeşinin öldüğünü görmek ve ağlamak Bu rüya, sevdiğiniz ve hayallerinizi süsleyen bir iş için yaptığınız yatırımlarınızın karşılaşılacak kötü bir durum yüzünden boşa gideceği şeklinde yorumlanır. Başka bir yorumda ise eşler arasında yaşanacak sürtüşmeler sonrasında sorunların çözüleceği ve sıkıntıların biteceği, iş hayatınızdaki rakiplerinizle yaşayacağınız tartışmanın kötü bir sonuca neden olacağına işaret ettiği söylenir. Rüyada babasının öldüğünü duymak ve ağlamak Bu şekilde bir rüya görmek için aile büyüklerinden birinin yaşayacağı sağlık sorunu ve bunun verdiği büyük üzüntü yaşanacağı fakat hastalığa dair yapılan araştırmaların iyi bir sonuç vereceği şeklinde tabir edilir. Başka şekilde yapılan yorum da ise eğitim alınan konu üzerine iş yeri açılacağı, bu işe dair birçok seminere katılacağı ve konunun uzmanı biri olunacağına delalet sayılır.

Rüyada ölen babasına ağlamak Bu rüyayı gören kişi, daha önce zor durumdayken kendisine destek veren bir akrabasının başının sıkışması ile ilk yardıma koşan kişi olması ve bundan dolayı aralarındaki bağın daha da kuvvetleneceği, böylece ortak bir işe gireceklerine dair delalet sayılır. Rüyada ağlamak ve ağlayarak uyanmak Rüyayı gören kişinin, onun için değerli olan bir kişi tarafından yaptığı bir işte yardım edeceğine, bunun sayesinde sorunlarını teker teker çözeceğine, işlerinin yoluna gireceğine, hayırlı haberler alınacağına, dertlerin biteceğine, beklettiği projelerin yakın bir zamanda tamamlanacağına delalet ettiği şeklinde yorumlanır. Rüyada mezar başında ağlamak Rüyada birinin mezarı başında ağlıyorken gördüyseniz yaptığınız bir hatadan dolayı pişman olup geri adım atacağınız şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda bu rüya kısa süreli de olsa bazı sorunlar yaşanacağı, fakat verilen kararların sayesinde bu sorunların üstesinden gelineceği, elde edilecek yeni fırsatlar ile yeni kazançların geleceğine işaret olarak sayılır.