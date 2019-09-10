Rüyada asansöre binmek ne demek? Rüyada asansöre binmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyalarımızda sık sık hayatımızdan kareler, kişiler ve olaylar sahne alır. Bazen çok garip şeyler bazen de sıradan detaylar girer rüyamıza. Sıradan bir şey de olsa pek çok kişi rüyada asansöre binmek ne demek merak ediyor ki bu yüzden yazımızda rüyada asansöre binmek ve onunla yakından alakalı rüyada asansör ile yükselmek; bozuk, büyük, dar vb. asansöre binmek gibi detayların tabirlerini sizin için derledik.
Genellikle özel bir anlamı olduğu düşülmeyen bu eylem rüyada olumlu bir anlam taşır. Rüyada asansöre binmek kişinin işinde uzmanlaşacağı veya işini yapmak için gerekli okulu okuyup buna oranlı iyi paralar kazanacağı anlamına gelir.
Rüyada asansörle çıkmak ya da asansörle katları çıkmak, hedefe emin adımlarla ilerlemeye alamet eder. Rüyayı gören kişinin bilinçli olarak ve tecrübeleri doğrultusunda hareket ederek istediği başarıyı elde edeceğine ve çok iyi bir kariyeri olacağına tabir edilir.
Heyecana kapılarak hareket etmenin kişiye fayda sağlamayacağını, yeni tanıdığı kimselerle yapmak istediği ortaklıkların da faydadan çok zarara neden olacağını bildirir. Herhangi bir yatırım için ya da iş kurmak adına içinde bulunulan koşulların hiç de uygun olmadığını bildiren rüya, ani değişimlerden, çabuk karar vermekten uzak durmanın en iyisi olacağına dair öğüt verici niteliktedir.
Aile hayatında çok güzel haberler alacağına, geçiminin daha kolay hale geleceğine, çektiği sıkıntıların son bulacağına yorulmaktadır.
İçinizi sıkacak, göğsünüzü sıkıştıracak haberler alacağınıza işaret eden olumsuz bir rüyadır. Rüyada dar asansörden çıktığınızı görürseniz bu kötü haberlerden sonra yaşanacak iyi şeylerin size ferahlık vereceği anlamı çıkar.
Sağlık sorunlarının yaşanmasına ve üzülmeye, zorlu bir hayata ve kendini kötü hissetmeye, moralin bozuk olmasına ve üzülmeye tabir edilir. Rüyada hastanede asansöre binmemek ise sıkıntıların bir süre daha devam etmesine ve göz yaşı dökmeye delalet eder.
Bazı konularda hızlı hareket etmeye ve işlerin yoluna girmesine, mutlu olmaya, hayatı severek yaşamaya, mutlu huzurlu bir hayata delalet eder.
Rüyayı gören kimsenin eline güzel paralar geçeceğine ve geleceğine yatırım yapacağına, hayatına renk geleceğine ve ufkunun geniş olacağına işaret eder. Rüyada arkadaşınla asansöre binen kişinin sevdikleri ile ortak iş yapacağına ve başarılarını kutlayacağına, yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanacağına ve mutlu olacağına yorumlanır.
Rüyada Asansörde Kalmak
Rüyada asansörde kalmak, rüyayı gören kişinin dost sandığı kişilerin kendisine ihanet edeceğine ve kendisinin de bu duruma çok içerleneceğine ve duygusal olarak yıkılacağına alamet eder. Bu sayede kişi, kim dost kim düşman daha iyi anlayacaktır diye yorumlanır.
Rüyada Asansöre Binip Aşağı İnmek
Kazancın düşeceğini bildiren rüya, kişiden kaynaklanmayan bazı durumlardan, ülkenin ekonomik koşullarının iş açısından yarattığı olumsuzluklardan etkilenmek manasına gelir. Ortaklı işler yapan kimselerin, toplantı yapacaklarını ve iş konusunda yeni tedbirler alacaklarını, kemer sıkarak, bu dönemi dikkatli harcamalar yaparak geçireceklerini işaret eder. Asansörle aşağı inenler bulundukları mevkiden hoşnut kalmazlar ve yeni iş arayışlarına girerler. Rakiplerin fazlalaşacağını da tabir eder.
Rüyada Asansöre Binmek ve Korkmak
Hızlı gelişmelere maruz kalan rüya sahibinin gereksiz evhamlara kapılacağını ifade eden rüya, bekar kimselerin ilişkilerinde alacakları ani evlilik kararları yüzünden bir süre tedirgin olacaklarını, işleri yavaştan almak isteyeceklerini bildirir. Cesaret eksikliği demek olan rüya, kişinin hak ettiği mevkinin şu an bulunduğundan çok daha yüksek olacağını, biraz daha yürekli davranması halinde rüyalarını gerçekleştireceğini de tabir eder.
Rüyada Eşiyle Asansöre Binmek
Bugüne kadar evlenmeyi düşünmeyen kimselerin çok iyi bir kısmet karşısında dillerinin tutulacağını, yapacakları evlilikte maddi açıdan refah içinde olacaklarına ve bir dediklerinin iki olmayacağına yorumlanır.
Rüyada Yanlış Asansöre Binmek
İstenmeyen koşulların kişiyi zorlayacağına, güçlüklerle dolu geçen günlerin sağlık açısından da bazı sorunlara neden olacağına, hayat tarzında değişiklikler yapmak gerektiğine dikkat çeker.
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