Rüyada at görmek ne anlama gelir? Rüyada at kafası görmek, beyaz at ve siyah at görmen ne demek?

Bazı mitler ve halk masallarında atların konuştuğu söylenir. Rüyada konuşan at, ya bilinçaltının veya onun bir parçasının ya da gerçek benliğin, iç merkezin sesidir. Tüm dileklerin gerçek olacağına ve birçok konuda rahatlayıp, ileriye gidileceğine işaret eder. At aynı zamanda özgürlük, güç ve cinsel enerjiyi de sembolize eder. Bir kısım yorumcular tarafından parasal ödül şeklinde yorumlandığı da olur. Piyangodan büyük ikramiyenin çıkması gibi, kazancın artması gibi. Erkek at iktidar ve güç anlamındadır. Dişi at ise şerefli, onurlu bir kadını temsil eder. Genç ve sağlıklı iyi bir cins at görmek, kuvvetin ve kudretin artacağına, ihtiyar, zayıf, koyu kırmızı ya da kül rengi bir at görmek ise işlerin bozulmasına delalet eder. At aynı zamanda hareketi ifade eder. Bir at özellikle bir aygır cinselliğin simgesi olabilir. Diğer bir anlamı ise nefsin arzu ve istekleriyle tabir edilir. Eğer at huysuzsa nefis de huysuzdur. Eğer at uysal ve itaatkarsa, nefis de uysal ve itaatkardır. Tanrısal mesajın taşıyıcısı olarak da yorumlanabilir. Güç, ilerleme, yaşamı sürdürme enerjisinin yanı sıra mistik anlamda bir yolculuğu da simgeler. Psişik güçler ile ifade edildiği de olur. At aynı zamanda aşılması gereken engelleri aşmak anlamını da taşır. Bağlı at insanın içinde bastırmış olduğu ve çözümlenmesi gereken duygularının çözüme kavuşmasını simgeleyebilir. Bir at ya da atlar bir kişiyi çekiyorlarsa bu rüya duyguları temsil eder. Duyguların kontrolü o kişinin elinde mi yoksa başkalarının mı? Bir at aynı zamanda hayvansallığı taşıyan iç güdüsel enerjiyi de simgeleyebilir. Freud'a göre karşı cinse duyulan ilgiye işarettir. Atı tımarlamak mutlak bir başarıdır. At nalı şans belirtisidir. At binmek ise şanssızlık olarak yorumlanmıştır. Ancak beyaz ata binmek olumludur. Burada atın rengi rüyanın yorumunu önemli ölçüde etkiler. Kaçan bir at görmek bir tanıdık veye arkadaş yüzünden birtakım zararlara girileceğini işaret eder. Atla bir dere, akarsu veya sudan geçmek, talih ve başarının her zaman açık olacağını simgeler. Yaralı ve sakatlanmış at veya atlar görmek arkadaşların üzüntülü olduğu şeklinde yorumlanır. Attan çifte yediğini gören kişi sevdiği insan tarafından reddedilecektir. Rüyada bir aygır görülürse bol kazanca ve çok iyi günlere, bir kısrak görülürse işte başarıya, mutluluğa, bir tay görülürse yeni bir işe, yeni girişimlerin çok iyi sonuçlanacağına, fikirlerin, görüşlerin taktir edilip destekleneceğine ve ödüllendirileceğine işaret eder.

Rüyada beyaz at görmek

Rüyada görülen beyaz at, olumlu düşünceye ya da bu düşüncenin gücüne işarettir. Beyaz saflık, temizlik anlamında değerlendirilecek olursa tüm saf, masum düşüncelerin, isteklerin olacağı anlamında da yorumlanır. Rüyada beyaz at görmek aynı zamanda hayırlı bir evlat ve evlilik olarak yorumlanır. Bu nedenlerden dolayı rüyada beyaz at görmek her şekliyle olumlu düşüncelere yorulur. Rüyasında beyaz at gören kişilerin endişe etmesine gerek yoktur. At birçok inanca göre murada işaret eder, beyaz renk ise duruluğu ve saflığı temsil eder. İkisinin bir olduğu durumlarda da ortaya çıkan niyet genellikle iyidir.

Rüyada siyah at görmek

Rüyada siyah at görmek bir aldatmaya işaret eder. Ayrıca siyah atlar cenaze törenlerini çağrıştırır. Siyah at içsel bir huzursuzluğu, bir düşmanı, beklenen bir sıkıntıyı anlatıyor olabilir. Rüyada siyah at görmenin tam anlamı, kişinin o anki durumunu doğru değerlendirmesi ile ortaya çıkar. Eğer kişinin kendisi ile ilgili bildiği bir gerçek varsa ve rüyasında siyah at görmüş ise, bu rüyanın anlamını bu doğrultuda yorumlayabilir. Ancak elinde bir bilgi olmayan insanlar, yaşadıkları olayları derinlemesine inceleyerek nereden zarar görebilecekleri ile ilgili karar verebilirler.

Rüyada beyaz ata binmek

Rüyada beyaz bir ata binildiğini görmek son derece olumludur. Tüm olumsuzlukların defedileceği, büyük bir rahatlığa ve huzura kavuşulacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişi hayatının her evresinde çok güzel ve hayırlı başlangıçlar yapacaktır. Kişi evli değil ise çok hayırlı, mutlu, mesut bir evlilik yapabilir. Ayrıca rüyada beyaz ata bindiğini görmek maddi anlamda kişinin işlerinin iyiye doğru gitmesine, başarının kapıda olduğuna da işaret etmektedir. Beyaz renk başlı başına temizliği ifade etmekle birlikte, murat anlamına gelen atla birleştiğinde hayırlı bir doğumu ve evladı da simgeler. Rüyada beyaz ata binmek sağlam arkadaşlıkları ve bol kazancı da ifade eder. Beyaz ata binen rüya gören kişiden başka biriyse, bu rüya rüya sahibine müjdeli haberler geleceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada at yavrusu görmek

Kişi rüyasında at yavrusu gördüyse bu rüya son derece güzel ve olumlu yorumlanır. Atın kendisi zaten başlı başına olumlu bir semboldür. Yaşamda yepyeni fırsatlar, sürprizler ve mucizelerle karşı karşıya gelme olasılığını gösterir. Bu rüya kişinin bahtının açılacağı, mutlu olacağı anlamına gelir. Evine huzur gelir. Sevdiğiyle ilişkileri düzelir. Etrafına karşı olumlu davranış ve duygular geliştirir, etrafındaki insanlarla olan ilişkileri düzelir. Özel bir hediye alarak çok sevinir. Kazanca ve iyi günlere delalettir. Aynı zamanda mutluluğa, iyiliğe, sevgiye, başarılı işlere ve fikirlerinin taktir edilip ödüllendirileceğine işaret eder. Sağlıkla ilgili iyiye doğru gidişatı temsil eder. Kişinin önünde sağlık sorunları olmayacağını gösterir.

Rüyada ölmüş at görmek

Bu rüya birçok rüya yorumcusu tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır. Ölü bir at hayal kırıklığı anlamına gelebileceği gibi, bir mirasa konma anlamı da içerebilir. Kişinin bazı konularda sıkıntı yaşayacağı maddi, manevi üzüntü içinde kalacağı anlamına gelir. Mal ve para kaybına işaret eder. Rüyada ölmüş at görmek hayra yorulmaz. Ölü at gören kişinin önündeki zamana dikkat etmesi önerilir. Harcamalarda akıllıca davranarak daha sıkıntılı günlerin önüne geçilebilir. Bu dönemlerde bütçe planlaması yapılarak gelecekte düşülecek sıkıntılar engellenebilir.

Rüyada denizde at görmek

Bu rüya son derece olumlu bir rüya olarak yorumlanır. Tabii rüyadaki atın durumu, rengi, denizin dalgalı mı yoksa durgun mu olduğu, rengi ve benzer özelliklerinin nasıl olduğu rüyanın yorumlanış şeklini değiştirir. Ancak at ve deniz ikilisinin birleşmesi ayrıca hayırlı bir rüya şeklinde yorumlanır. En olumlu şekliyle rahatlık, şans, bolluk, bereket, aşk, mutluluk, sevinç, kazanç. Bunların tamamını içeren güçte ve güzellikte bir rüyadır. Rüyada deniz parlak, duru ve dingin ise at da böyle bir denizde ise yaşam oldukça dingin, sakin ve aydınlık olarak devam edecektir. Bu olumlu tablonun enerjisi rüyayı görenin tüm yaşamında kendini gösterir Deniz dalgalı, bulanık, mat bir renkte ise rüya sahibi yaşamın detaylarındaki dalgalanmalar, belirsizliklerle başa çıkmaya çalışıyor demektir.

Rüyada bir sürü at görmek

Kişi rüyasında sürü halinde atlar gördüyse, bu rüya coşkunun, sevincin, hırsın, duygusal benliğin bir ifadesi şeklinde yorumlanır. Başarının çok yakında kapıyı çalacağına, ilişkilerde olan olumlu değişmelere, maddi kazanca delalettir. Ve bu durum rüyayı görenin beklemediği bir zamanlama ile son derece olumlu değişiklikler yaratacaktır. Çünkü tek bir at bile çok büyük bir gücü temsil ederken sürü halindeki atların rüyada belirmesi rüyayı gören kişi için oldukça hayırlıdır. Kişi çok mutlu olabileceği bir aşk hayatının içine girebilir. Maddi anlamda çok büyük kazançlar elde edebilir. Servet sahibi olabilir. Düşlediği hayatı yaşamak için yeni başlangıçlar yapabilir. Zorlukla başa çıkmaya çalıştığı durumlar karşısında güce kavuşur. Kendi gücünün farkına varır.

Rüyada tek boynuzlu at görmek

Bu rüya oldukça özel bir rüyadır. Çünkü bu tek boynuzlu atlar büyülüdür. Gören kişiye şans getirir. Çok önemli olumlu değişikliklere sebep olur. Bu masalsı at tek boynuzlu olarak mitolojide ve çeşitli hikayelerde de yerini almıştır. Unicorn olarak da bilinen bu özel at saflığın, masumiyetin simgesidir.

Rüyada koşan at görmek

Rüyasında koşan at gören kişinin ne muradı varsa gerçekleşir. Sağlığı düzelir, işleri yoluna girer, tez zamanda beklediği haber olumlu bir şekilde gelir. Yol ve yolculuk olarak da yorumlanır. Rüya sahibi müjdeli bir haber alır, sevgilisine kavuşur, işinde yükselir, iyi bir haber alır, mirasa konar, neşe, huzur, saadet içinde yaşar. Çünkü koşan at aslında koşarak gelen murattır. At koşamaz halde ise; işlerde oluşabilecek olumsuz durumlardan söz edilebilir. Rüyasında atın dört nala koştuğunu gören kişi için bu durum onun duygusal benliğiyle ilgilidir. Yaşadığı coşku, hırs, ihtiras gibi durumların varlığına işaret eder.

Rüyada at kafası görmek

Rüyada görülen at kafası beklenilen huzura, hayal edilen bir ilişkiye, azimle gösterilen çabaların sonuca ulaşmasına, kazanılan bir zafere, beklenen olumlu bir habere, rahatlamaya işarettir. Rüyasında at kafası gören kişi sabırla beklerse isteklerine kavuşur. Burada en önemli anahtar kelime sabırdır. Sabırsız davranan amacına ulaşamaz. Rüyasında at kafası görüp aceleci davranan, rüyanın müjdesine hasıl olamaz.

Rüyada büyük at görmek

Rüyada at görmek genel anlamda olumlu olduğu için, atın büyüklüğü de bu oranda gelecek olan kısmetin büyüklüğü olarak görülür. Beklenen hayırlı haberlerin, saadetin ve huzurun büyüklüğüyle anlamlandırılır. Bu rüya büyük mutluluklar, bolluk bereket, bol şans, önemli olumlu ve güzel haberler, büyük kazançlar anlamında yorumlanır. Kazancın, saygınlığın artmasına, çok büyük bir kısmetin kapıda olduğuna işaret eder. Bu kısmet er ya da geç sahibini bulacaktır. Kısmet sahibine ulaştığında ise büyük bir sevince vesile olacaktır.

Rüyada ata binmek

Rüyada ata binildiğini görmek, kısmetin ayakların altına kadar geldiğine, artık hayatta olması istenilen her şeyin son derece kolay bir şekilde gerçekleşeceğine, hayatın kontrolünün ve dizginlerinin ele alınacağına, bununla birlikte işlerin hızlanacağına işarettir. Rüya gören kişi kendi gücünün farkına vardığında yaşamının devamında yönetimi ele alacağını gösterir. Ruhsal manada gelişme içerisinde olunduğunu gösterir. Atlar ürkmüşse ya da binicisini yerlerde sürüklüyor ve denetimden çıkmışsa yaşanılan çok güçlü duygulardan ya da cinsellikten korkulduğunu, rüya sahibinin kendisini hazır hissetmeden cinsel bir bağlanmaya girişmiş olduğunu akla getirir. Bu da demek olur ki, bu kişinin yaşamına dikkat etmesi gerekir. Yaşadığı olayları enine boyuna düşünmesi, adımlarını ona göre atması önemlidir.

Rüyada evde at görmek

Atı evin içinde görmek kısmetin, bereketin, bolluğun evin içine girmiş olduğunu gösterir. Beklenmedik bir anda hayatta çok olumlu mucizelerin gerçekleşeceğini, evde olması dilenen her ne var ise onun en hayırlı şekilde, en kısa zamanda gerçekleşeceğine dair yorumlanabilir. Evde at görmek bolluk ve bereket demektir. At kişinin evinin içine kadar girmiş ise yaşam enerjisine, hayırlı bir evliliğe ya da ev satın almaya da yorulabilir. Hayatta birtakım mucizeler gerçekleşecektir.

Rüyada sarı at görmek

Kişi rüyasında sarı renkte bir at görmüşse bu rüya zenginliğe işaret eder. Kazancın artacağına, iyi bir iş teklifine, belki bir şans oyunu neticesinde kazanılacak ikramiyeye, mal, mülk ve ünün haneye gireceğine dair yorumlanır. Haneye girecek zenginlik, bütün aile için hayırlı olacaktır. Ayrıca özlenen bir birlikteliğin yaşanacağına dair bir işarettir. Bu kişi uzun süredir görmediği birine kavuşur, yani vuslata erer. Bir kişinin rüyasına sarı at girmesi oldukça olumludur.

Rüyada kahverengi at görmek

Rüyada kahverengi at görülmesi kişinin yere sağlam basmasıyla ilgilidir. Kişinin kendi çabaları ile ulaşmış olduğu başarılı sonuçlara ve bundan sonraki hayatında ileriye doğru adımlar atarak yükseleceğine, belli bir kudret ve maddi manevi güç sahibi olacağına yönelik yorumlanır. Kahverengi toprak rengi olarak yere sağlam basmayı da temsil eder. Bu renk doğanın ve sağlamlığın simgesidir. Bu nedenle bu rengin olduğu rüyalar sağlamlık göstergesidir. At sağlıklıysa her zaman işte başarıyı gösterir.

Rüyada şahlanmış at görmek

Kişi rüyasında şahlanmış bir at gördüyse bu rüya son derece olumlu, hayırlara vesile olan bir rüya olarak yorumlanır. Şaha kalkmış bir at harekete geçmiştir. Artık kişinin hayatı boyunca arzuladığı, hayal ettiği, istekleri ve niyetleri belli bir düzeyde olma noktasına gelmiştir. Kişi eğer işinde terfi almayı bekliyorsa terfi işi gerçekleşecektir. Şaha kalkmış at beklenen evliliğin gerçekleşmesi olarak da yorumlanır. Satılması istenilen bir malın satışı, olması beklenilen bir işin olması gibi harekete geçme şeklidir aslında şahlanmak. En derin arzuların gerçeğe dönüşmesine delalettir. Artık kişinin şansının döndüğüne, ileriye doğru büyük bir adım atacağına, beklediği bir paranın geleceğine, sevgiliye kavuşacağına, çocuğu olmayan uzun süredir bunun için uğraşan çiftlerin çocuğu olacağına, kısacası arzulanan hedeflenen hangi konuysa onun olumlu bir şekilde sonuçlanacağına işaret eder. Ayrıca atın kanatlı olması, yaratıcılığın artması, seçkinliğin artması, ilham kaynaklarının çoğalması anlamına gelir.

Rüyada atın ısırdığını görmek

Gerçek hayatta at ısırması korku dolu bir durum olsa da, rüya da at ısırması görmek iyiye işarettir. Rüyasında at tarafından ısırılan kişinin yüksek mevkilere geleceğinin işaretidir. Atın ısırdığı kişinin işinde yükselmesinin yakın zamanda gerçekleşme ihtimali yüksektir. Güce ve kudrete erişen kişi, önünde güzel günler görür. At ısırması kulağa hoş gelmese de hayırlı bir durumdur. At ısıran kişi bu durumdan korkmamalıdır. Rüyasında atın başkasını ısırdığını gören kişi onun kısmetini yükseltir. O kişinin en az rüyayı gören kişi kadar kısmeti açılır.

Rüyada at sevmek

Rüyasında at seven kişi için bambaşka bir yol açılır. Bu kişi hayallerine ve isteklerine son derece bağlıdır. Bunlara ulaşmak için çaba gösterir. Bu kişi ne kadar zor durumda bile kalsa, umudunu kaybetmez. Kararlı olduğu takdirde istediklerini yapabilir. Bu kararlı tutumu rüyasında at sevdiğini gören kişinin umudunu kaybetmemesini söyler. Rüyasında at seven kişi bu rüyayı hayra yorabilir. Rüyada at sevmek kişinin hayallerine ulaşacağına işaret eder. Bu kişinin isteklerine bağlı olduğunu ve her an moral içinde olduğunu gösterir. Rüyasında at sevdiğini gören, ne olursa olsun hayallerine bağlı kalırsa mutlaka sonuca ulaşır. Rüyasında sevdiği birinin at sevdiğini gören biri bu kişiye güzellik getirir.

Rüyada at tarafından tepilmek

Rüyada at tarafından tepildiğini gören kişi öfkeli demektir. Bu kişinin başkası tarafından suçlanacağına, hakaret göreceğine, ağır sözler ile itham edileceğine işarettir. At tepmesi kalp kırıklığına işarettir. Kişinin yakın zamanda çok büyük bir olay karşısında üzüleceğine delalettir. Ancak bu üzüntülerden kısa sürede kurtulacaktır. Kurtulmak ise kişinin kendi azmi ve inancının elindedir. Bu yolda dirayetli olunursa, sıkıntılar bir süre sonra sona erer. At başkasını teperse, o insanın kalp kırıklığı yaşayacağı anlamına gelir.

Rüyada attan inmek

Rüyada attan inmek olumsuz olarak yorumlanır. Attan inen kişinin sıkıntıya düşeceği, sorunlarla boğuşacağı şeklinde yorumlanır. At ile ilgili rüyaların en olumsuzlarından biridir. Rüyasında attan inen kişinin dileklerinin kabul edilmeyeceği şeklinde de ifade edilir. Bu rüyayı gören kişinin çevresindekileri insanlara, aşırı davranışlara ve hovardalıklarına dikkat etmesi önerilir. attan inen rüyayı gören kişi değilse, rivayet olan sıkıntılar onun başına gelir.