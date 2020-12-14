Rüyada kıyametin koptuğunu görmenin birçok anlamı var. Rüya tabircileri, rüyadaki diğer detayları da göz önüne alarak yeni yorum yapar. Rüyada kıyametin koptuğunu görmek ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını bu yazıda sizler için bir araya getirdik, keyifli okumalar! Rüyada Kıyametin Koptuğunu Görmek Rüyada kıyametin koptuğunu görmek, rüya sahibinin beklemediği bir şey yaşayacağı manasına gelir. Bu rüya aynı zamanda bolluk ve bereketi simgeler. Rüyada kıyametin koptuğunu ve herkesin öldüğünü gören birinin ailesiyle alakalı bir sağlık sorununu öğreneceği söylenir. Fakat bu durumun kısa süre içerisinde düzeleceği yönünde yorum yapılır. Kıyamet koparken hayvanları kurtarmaya çalışan birinin işi ile alakalı olumlu bir gelişme yaşayacağı söylenir. Kıyamet koparken çöp toplamak ise kişinin kendi sağlığı ile alakalı güzel bir haber alacağına işaret eder. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin içini sıkan bir durumun tamamen son bulacağına yorulur. Rüyasında kıyametin koptuğunu en ince detayına kadar gören rüya sahibinin, kısa süre içinde sevdiği biriyle tartışacağı yönünde yorum yapılır.

Rüyada Kıyametin Koptuğunu Görmek ve Kurtulmak Rüyada kıyametin koptuğunu görmek ve kurtulmak, kişinin uzun bir zaman sonra çok sevdiği biriyle bir araya geleceğine işaret eder. Kıyamet koptuktan sonra bu durumdan sağ çıkan birinin ailesi ile ilgili güzel bir haber alacağı söylenir. Bu rüyayı gören bir kişinin uzun süredir planladığı bir seyahate nihayet sevdiği insanlarla beraber çıkacağı yönünde yorum yapılır. Kıyamet koptuktan sonra biri sayesinde kurtulmak, kişinin bir aile büyüğünden yardım almak zorunda kalacağına işaret eder. Kıyamet koptuktan sonra kurtulup dans etmek, rüya sahibinin planladığı bir durumun, bir arkadaşı tarafından bozulacağına delalet eder. Bu rüyayı gördükten sonra gülerek uyanan birinin iç sıkıntılarından kurtulacağı söylenir. Kurtulduktan sonra çevresindeki herkese yemek dağıtan birinin gerçek hayatta yardıma muhtaç bir aileye maddi ve manevi anlamda yardım edeceği yönünde yorum yapılır. Kurtulduktan sonra annesine sarılıp ağlayan rüya sahibinin, iç sıkıntılarından bir yakını sayesinde kurtulacağı söylenir.

Rüyada Kıyametin Koptuğunu ve Öldüğünü Görmek Rüyada kıyametin koptuğunu ve öldüğünü görmek, kişinin iç sıkıntılarından kurtulacağına delalet eder. Bu iç sıkıntılarının ise aile kaynaklı olduğu söylenir. Rüyasında kıyamet koptuktan sonra kötü bir şekilde vefat eden birinin tez zamanda yakın bir arkadaşı ile tartışacağı ve bu tartışmanın dönülmez yollara sapacağı yönünde yorum yapılır. Kıyamet sonrası vücudu parçalanarak ölen birinin, çektiği acıların tamamen son bulacağı söylenir. Kıyamet sonrası hızlı bir şekilde ölmek, kişinin bir konuda fazla aceleci davrandığını gösterir. Kıyamet sonrası mutlu ölmek, rüya sahibinin bu dünyada yapması gereken her şeyi birer birer yaptığına yorulur. Öldüğünü görürken kan da gören birinin gördüğü bu rüya, yeni biriyle tanışıp yuva kuracağı manasına gelir. Ölürken gözlerinden kan akan birinin, tez zamanda emek verdiği bir işten karşılık alarak kendini çok iyi hissedeceği söylenir. Rüyada Kıyametin Koptuğunu Görmek ve Dua Etmek Rüyada kıyametin koptuğunu görmek ve dua etmek, rüya sahibinin annesi ve babasından özür dileyeceğine işaret eder. Kıyamet koptuktan sonra içten bir şekilde dua eden kişinin, tez zamanda büyük bir hayaline kavuşacağı yönünde yorum yapılır. Kıyamet koptuktan sonra dua ederken ağlayan birinin gördüğü bu rüya, uzun süredir konuşmadığı biri ile tekrardan konuşmaya başlayacağı manasına gelir.

Kıyamet sonrası dua ederken gülümsemek, kişinin çok mutlu olacağı biriyle hayatını birleştireceği şeklinde yorumlanır. Kıyamet sonrası dua ederken yanında birilerini gören rüya sahibinin, iş ya da eğitim yaşamı ile alakalı olumlu bir gelişme yaşayacağı söylenir. Dua ederken tanıdık birini görmek, rüya sahibinin ulaşmak istediği bir hedefine daha da yakınlaştığını gösterir. Dua ederken çevresindeki kişiler tarafından baskı gören birinin, eğitim yaşamında olumsuz durumlarla karşılaşacağı şeklinde yorum yapılır. Rüyada Kıyametin Koptuğunu Görmek ve Şehadet Getirmek Rüyada kıyametin koptuğunu görmek ve şehadet getirmek, rüya sahibinin manevi anlamda kendini iyi hissedeceği bir döneme gireceğine delalet eder. Rüyasında kıyametin koptuğunu gördükten uzun bir zaman sonra şehadet getiren birinin pişmanlık duyduğu konulardan tamamen arınacağı söylenir. Bu rüyayı gören kişi eğer evliyse, eşi ile ciddi bir konuda tartışacağı yönünde yorum yapılır. Bu tartışmanın ise kısa süreceği söylenir. Şehadet getirirken ölen birinin ailesi için hayırlı bir evlat olduğu şeklinde yorum yapılır. Şehadet getirirken hüngür hüngür ağlayan birinin, yaratıcı yönünü ortaya koyacağı bir iş bulacağı söylenir. Kıyamet sonrası şehadet getirirken yemek yiyen birinin açgözlü biriyle tanışarak hayatını mahvedeceği yönünde yorum yapılır. Şehadet getirirken bayılmak, rüya sahibinin beklemediği bir şey yaşayacağına yorulur. Bu rüya olumlu ve olumsuz birçok anlam içerir.