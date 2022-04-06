Rüyada kıyamet görmek ne anlama gelir? Rüyada kıyamet koparken kelime-i şehadet getirmek ve namaz kılmak ne demek?

Kıyamet rüyaları, rüya sahibi için oldukça korkutucudur. Ancak kıyamet gününü rüyasında gören kişi, yaşadığı korku duygusu ile hatalarının farkına varır ve girdiği yanlış yollardan geri dönmek ister. Kıyamet gününün nasıl olacağını ve yaşanacak korkuyu hisseden kişi tez zamanda ölüm ve ahiret korkusu ile yanlış yollardan uzaklaşarak doğru yola girmeye çalışır.

Rüya tabiri, yorumlanması diğer sembollere, çevredeki kişilere ve hissedilen duyguya göre değişim gösterir. Cafer-i Sadık’a göre bir kişinin rüyasında kıyameti görmesi 4 şekilde yorumlanır. Bunlar: kurtuluş, ferah ve sevinç, bela, zaruretten kurtulmadır.

Rüyada Kıyamet Gününü Görmek

Bu rüyanın rüyada görülen diğer semboller ile birlikte yorumlanması gerekir.

Kıyamet gününü görmek:

Kişinin, ailesinde ve iş hayatında haram ve günah olan şeylerden uzak durması gerektiğine delalet eder.

Bu rüyayı gören kişi sorunlarını Allah'a sığınarak çözmeye çalışmalı, hayırsız olduğunu düşündüğü işlerden uzak durarak doğru davranışlarla hareket etmelidir.

Ayrıca bu rüya, ev halkının yaşadığı zulümden ve şiddetten kurtulacağına da delalat eder.

Rüyada ahiret gününü görmek:

Anne ve baba duası almaya ve rüya sahibinin yaptığı hayırlı işler neticesinde bol ve bereketli kazanç elde edeceğine işaret eder.

Rüya sahibinin güzel başlangıçlar yapacağına, önemli insanların arasına gireceğine, kırgın olduğu kişilerle yeniden ilişkilerini iyileştireceğine delalat eder.

Rüya sahibi herkes tarafından özenilecek derecede güzel ve huzurlu bir hayata kavuşur. Çalışkan ve dürüst evlatlara sahip olur.

Rüyada Kıyamet Görmek ve Kurtulmak

Rüyada kıyametten kurtulduğunu ya da kaçtığını görmek:

Kişi için hatalarının farkına vararak tehlikeli işlerden uzak durmaya ve hayırlı işlere kendini adamaya işaret eder.

Rüyayı gören kişi günahlarından uzaklaşmış ve hayırlı işlere yaklaşmıştır. Aynı zamanda rüya sahibinin yaşadıklarından pişman olduğuna da işaret eder.

Rüyada kıyamet ve deprem gören kişi, uğradığı zararları telafi ederek mutlu olur, dert ve tasadan kurtulur.

Ancak eğer evli ise hayırlı ve büyük kazançlı bir işi kendi çekinceleri sonucunda kaybedeceğine işaret eder.

Rüyada Kıyametin Koptuğunu Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin Allah korkusu taşıdığına, İslamiyetin emir ve yasaklarına uyduğuna ve sevap işleyen kullar arasına girmesine engel olacak işlerden uzak durduğuna delalet eder.

Bir de bu rüya kişinin kaygı, korku, kuşku ve kuruntu yaşayarak kendini huzursuz ettiği anlamına da gelir.

Rüya sahibinin manevi olarak huzursuz olduğu ve hayatının kontrolünü elinden kaçırdığı şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada kıyametin koptuğunu sanmak ise:

Rüya sahinin içine sinmeyen konular olduğuna, bu kişinin karamsar ve olumsuz bir ruh hali içinde bulunduğuna, kişinin her zaman olumsuz şeyler düşündüğüne, en iyi konularda bile daima negatif bir bakış açısıyla baktığına delalet eder.

Rüyada Kıyamet Koparken Kelime-i Şehadet Getirmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin hayırlı durumlarla karşılaşacağını gösterir.

Rüyasında kelime-i şehadet getiren kişi üzüntülü durumlar yaşasa bile, bu durumları üzerinden kolayca atabilir ve rahatlığına kavuşabilmek için kolaylıkla çare bulabilir.

Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin başına gelebilecek kötü bir olaydan son anda kurtulacağını işaret eder.

Rüyada Kıyamet Koparken Namaz Kılmak

Bu rüya:

Rüya sahibinin borçsuz bir hayat yaşayacağına delalat eder.

Bu rüya aynı zamanda moral olarak iyi hissetmeye, mutlu, huzurlu ve neşeli günlere işaret eder.

Rüyayı gören kişinin sorunları kısa sürede hallolur ve herkes tarafından saygı görür. Hayırlı günlerin işaretçisi bir rüyadır.

Rüyada kıyamet suresini okuyan ya da dinleyen kişi şehit olarak vefat eder. Ahiret azabı yaşamaz, zulme karşı gelir.

Rüya sahibi fakirlere sadaka veren cömert ve doğru bir kişidir.

Ayrıca bu rüya iyilik ve hayır sahibi olmaya ve yanlış yere yemin etmekten kaçınmaya da işaret eder.

Rüyada Üzerine Kıyamet Kopması

Dünyanın sonu kıyamet ile bitecektir.

Böyle bir rüya görmek ise:

Kişinin amellerini göz önüne alarak, sevaplarını ve günahlarını kendi kendine düşünmesi gerektiğine işaret eder.

Bu yönüyle rüyayı gören kişi, kendisine ve hayatına çekidüzen vereceği için hayırlı bir rüyadır diyebiliriz.

Rüyada Kıyamet Alameti Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin hayatının kötüye gitmeden, yanlış yollara sürüklenmeden maddi ve manevi konularda kendini değiştirmesi gerektiği şeklinde yorumlanan bir rüyadır.

Ayrıca bu rüyayı gören kişi hedeflerine ulaşabilmek için birçok engelle karşılaşacaktır ancak bu engelleri birer birer aşarak başarılı ve mutlu günler yaşayacaktır.

Rüyada kıyamet alameti olan gökten taş yağdığını gören kişi, kötü ve hayırsız bir haber alarak mutsuz olur.

Bu rüyayı gören herkesi uğursuz günler beklemektedir.

Tedavisi olmayan ve bir anda meydana gelen bir hastalığın habercisidir.

Rüya sahibinin günahkar olduğuna, zevkine düşkün olduğuna ve Allah’a şirk koştuğuna delalet eder. Oldukça olumsuz yorumlanabilecek bir rüyadır.

Rüyasında kıyametin kopacağının habercisi olan sur düdüğünün sesini duyan kişi:

Girdiği her işte başarılı olur ve bol kazanç elde eder.

Sur sesini duyan rüya sahibi asabi tavırlarını bırakmalı ve sabırlı olmalıdır.

Ayrıca bu rüya kişinin kararlarını doğru veremeyeceği, güvenilir olmayan bir yerde ya da bir ilişkide bulunduğuna da delalet eder.

Bu rüyayı gören kişi eğer boşanmışsa, yeniden dul biriyle yuva kurabilir.

Rüya sahibinin zor bir hayat yaşayacağına, mantık evliliği yapacağına ve evlilik hayatının sorunlu gideceğine de işaret eder.

Rüyada Kıyamet Alametlerinin Gerçekleştiğini Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin inançsız olduğunu, dinin yasaklarına ve emirlerine dikkat etmediğine delalet eder.

Ayrıca rüyayı gören kişinin ibadetsiz bir yaşam sürdürdüğünü, gözünü dünya hırsının bürüdüğünü ve tek gayesinin dünya zevklerini yaşamak olduğuna işaret eder.

Bu rüyayı gören kişi tez zamanda tövbe etmeli ve girmiş olduğu yanlış yoldan dönmelidir.

Rüyada Kıyameti Hissetmek

Rüyada kıyameti hissetmek:

Kişinin alacağı bir karar ile hayatının çok güzel bir hal alacağına, hayallerine yaklaşmak adına bir işe gireceğine, programlı bir şekilde yaşamına devam edeceğine ve manevi anlamda çok yol kat edeceğine delalet eder.

Ayrıca bu rüya, kişinin işle ilgili beklemediği anda çıkacak sıkıntılar karşısından azimle çalışarak ve sabrederek fırsatları değerlendirmesi gerektiğini işaret eder.

Bu rüyayı gören kişi maddi açıdan yaşadığı büyük sıkıntılar nihayetinde parasal anlamda büyür ve kendisine uygun çok hayırlı bir kişiyle birliktelik yaşar.

Parasız ya da işsizse bu sıkıntılardan kurtulur, yakın bir zamanda çok büyük sevinçler yaşar.

Yaşam kalitesi ve hayat standartları yükselir.

Kendisine ve çevresine bilgisi ve görgüsü sayesinde faydalı olup her konuda yardım eder.

Hayal ettiği her şeye kavuşur ve eğitim konusundaki eksikliklerini giderir.

Rüyada Kıyametin Yaklaştığını Görmek

Bu rüya tabiri:

Rüya sahibinin zamana önem vermesi gerektiğini, vaktini iyi değerlendirmesini, fırsatları ve karşısına çıkacak kısmetleri kaçırmamak için dikkat etmesi gerektiğini işaret eden bir rüyadır.

Ayrıca elinde bulunan imkanların beklentileri karşılamayacağını aksine hayırsız olacağını, giriştiği işlerden çok zarar göreceğini delalet eder.

Bu rüyanın bir de hayırlı anlamları vardır.

Buna göre rüya sahibinin güzel bir ilişkiye başlayacağını, hastaysa şifa bulacağını, beklemediği bir işten yüklü bir para kazanacağını ve bolluk bereket dolu adımlar atacağını da işaret edebilir.

Rüya sahibi ailesi ve arkadaşları sayesinde yaşadığı sorunları çözecek ve çevresindeki yardıma muhtaç insanlara büyük yardımlarda bulunacaktır.

Rüyada Kıyametin Kopacağını Bilmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin hayatına yenilikler geleceğini, başarı dolu işlerin ardından uzun zamandır hayalini kurduğu şeylere kavuşacağını ve sağlıklı bir yaşam süreceğini delalet eder.

Ayrıca beklenmedik anda büyük bir fırsat yakalayacağı, mutlu ve sorunsuz bir dönemden geçeceği ve kendisini eğlenceli günlerin beklediği anlamını taşır.

Rüyada Kıyameti Beklemek

Rüyada kıyameti beklemek:

Rüya sahibinin hayattan beklentilerinin olduğunu ve iş hayatında yaşadığı sorunlarla ilgili Allah'tan yardım geleceğine delalet eder.

Bu rüyayı gören kişi yardıma muhtaç kişilere, ihtiyaç sahiplerine yardım etmelidir.

Ayrıca kişi gerçek hayatta yaşadığı engelleri aşmak için adım atmakta gecikmiştir bu nedenle de bir an önce çalışmaya başlamalıdır.

Rüyada Kıyameti Haber Vermek

Bu rüya:

Rüya sahibinin çevresindeki bir kişinin yanlış yolda ilerlediğine ve hatalı işlere giriştiğine delalet eder.

Rüya sahibinin yanlış olan bu kişinin hatalarını düzelterek onu doğru yola çekeceğine işaret eder.

Rüyada kıyametin kopacağını duyan kişinin ise:

Refah düzeyi artar, sıkıntıları kısa süre içinde kaybolur, parasal sorunları çözülür, yaşadığı zor günler geride kalır.

Ayrıca bu kişinin huzurlu ve rahat bir hayatı olur.

Aile bireylerine yardımda bulunarak ailesinin sorunlarının kolaylıkla hallolduğu bir dönem başlar.

Bu rüyayı gören kişi sosyal hayatında insanlar tarafından sevilen ve sayılan bir kişidir.

Aynı zamanda farklı bakış açılarında düşünmek konusunda kendisini geliştirmelidir.

Rüyada Kıyameti Yaşamak

Rüyada kıymeti yaşamak:

Kişinin girişeceği bir iş ya da yapacağı bir hareket üzerine vicdan azabı yaşamasına ve ruhunu bir türlü rahata kavuşturamamasına işaret eder.

Rüya sahibi giriştiği işlere dikkat etmeli ve sonradan pişman olacağı sözler sarf etmemelidir.

Rüyada Kıyamet Ateşi Görmek

Bu rüya:

Rüya sahibinin büyük başarılar elde ederek yüklü miktarda maddi kazanca sahip olacağına, sorunların zor durumlar yaşasa da başarıyla sonuçlanacağına, sevinçli bir haber alacağına ve çok güzel günler geçireceğine delalet eder.

Rüya sahibi severek ayrıldığı bir kişiyle yeniden birleşir.

Ancak bu rüyanın bir de olumsuz anlamı vardır. Buna göre, rüyayı gören kişinin giriştiği hiçbir işte başarı sağlayamayacağı, ailevi sorunlar yaşayacağı ve yalan söylemek zorunda kalacağı olarak yorumlanabilir. Kişinin geçmişte yaptığı hataları hatırlayarak ders alması gerekmektedir.

Rüyada Kıyametten Sonrasını Görmek

Bu rüya: