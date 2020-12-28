Rüyada bardak görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada bardak görmek birden fazla anlama sahiptir. Rüyayı görenin cinsiyetine, medeni haline ve birçok etkene bağlı olarak tabirin seyri değişebilir. Rüyada bardak görmek genelde hayra yorulur fakat bardak kırıksa tabir değişebilir. Nablusi ve Molla Camii'ye göre rüyada bardak görmek sevgiliye delalet eder. Rüyada bardak görmekle ilgili tabirler ve daha fazlası için yazımızı okuyabilirsiniz. [Görsel 1] Rüyada Bardak Görmek Rüyada bardak görmek genel anlamda sevgiliye ve kısmete işaret eder. Özellikle rüyada cam bardak görmek kişinin sevgilisinden ilgi ve sevgi göreceğine delalettir. Eğer rüyasında bardak gören evin hanımı ise bu rüya hizmetçiye yorulur. Ayrıca rüyada bardak görmek kişinin kavuşacağı mala delalet eder. Bazı yorumcular bu rüyayı kişinin feraha kavuşması şeklinde yorumlar. Eğer rüyada görülen bardak doluysa bu, bol kısmete işarettir. Kişi topraktan yapılmış bardaktan su içiyorsa bu hanımı tarafından gelecek mala delalettir. Eğer bardak porselen ise bu asil ve hürmetli bir hanımla karşılaşacağına işarettir. Kişi rüyasında bardaktan tatlı bir şey içiyorsa eşiyle muhabbetinin artacağına, ekşi bir şey içiyorsa ağız tatlarının bozulup anlaşmazlık yaşayacaklarına delalettir. Rüyanızda bardakta kırmızı bir sıvı gördüyseniz bu rüya eşinizin hastalanacağına işaret ediyor olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Rüyada bardaktan su içiyorsanız bu rüya eski bir davanızın sizin lehinize sonuçlanacağına işaret eder.

Rüyada Kulplu Bardak Görmek Rüyada kulplu bardak görmek, kişinin çok deneyimli olmadığı bir iş konusunda çevresinden yardım isteyeceğine fakat yardımsız kalacağına delalet eder. Rüyasında kulplu bardak gören kişi sevdikleri ile mutlu olacağı zamanlar yaşayabilir, uzun zamandır aklında olan projeleri hayata geçirebilir. Özverisi ile mal ve makam sahibi olabilir. Böyle bir rüya sonrasında iş birliği için ilişki kurduğunuz insanlarla duygusal bağ da kurabilirsiniz. Rüyada Renkli Bardak Görmek Rüyada renkli bardak görmek genelde hayra yorulsa da gören kişinin dikkatli olmasında fayda var. Rüyasında renkli bardak gören kişi çok mutlu olacağı haberler alabilir, rahat ettiği huzurlu bir döneme girebilir. Rüyayı görenin dileklerinin muratlarının kabul olacağı da tabirler arasındadır. Öte yandan bu rüya sahibinin çevresindeki fitne fesat, çekemez kişilerin gün yüzüne çıkacağına da delalettir. Bir diğer tabire göre rüyasında renkli bardak gören kişi platonik olduğu kişi ile bir ilişkiye başlayabilir. Rüyada Yeşil Bardak Görmek Rüyada yeşil bardak görmek genellikle hayra yorulur. Rüyasında yeşil bardak gören kişinin hayatındaki engeller azalabilir, yolu açılabilir. Kişi ansızın tanıştığı biri yüzünden duygu değişimleri yaşayabilir. Hayırlı bir kısmetle evliliğe adım atabilir, kar getirecek hayırlı bir ortaklığa girişebilir. Rüyanızda yeşil bardak gördüyseniz makam ve kariyer sahibi olabilir, gelecek vaat eden teklifler alabilirsiniz.

Rüyada Bardak Aldığını Görmek Rüyada bardak aldığını gören kişi anne baba duası alır, işi rast gider. Kişi, çok büyük üzüntü ve sıkıntı yaşasa bile dirayetli olduğu takdirde hepsini halledebilir. Rüyada bardak alan kişi kariyerinde yükselebilir, rızkı artabilir, itibar sahibi olabilir. Rüyada bardak aldığını görmek, rüya sahibinin duygusal anlamda karşılık göreceğinin işaretidir. Böyle bir rüya gören kişi sevdiklerini koruyup kollama eğilimindedir. Ayrıca rüya sahibi müjdeli haberler alabilir. Rüyada Kırık Bardak Görmek Ne Demek? Rüyada kırık bardak görmek haberci bir rüyadır. Pek hayra yorulmaz, üzüntü ve sıkıntıya delalet eder. Kişinin yaşamında aşması zor güçlük ve sıkıntılarla karşılaşacağına, moralinin bozulacağına işarettir. Rüyasında çatlak bardak gören kişinin kalbi kırılabilir. Kırık bardak görmek ise kişinin malını yitireceğine, ailesinden bazı kişilerin hastalanacağına yahut öleceğine işaret eder. Rüyada Bardak ve Sürahi Görmek Rüyada bardak ve sürahi görmek genelde hayra yorulur. Rüyayı gören kişinin iyiliksever, yüce gönüllü, fedakar, cömert ve herkesin derdine koşan biri olduğuna işarettir. Kişi, bu özelliklerinden dolayı çevresince hem çok seviliyor hem de itibar görüyor olabilir. Bir başka tabire göre rüyada bardak ve sürahi görmek berekete delalettir.