Rüyada bardak kırmak, birden fazla anlama gelebiliyor. Rüya tabircilerinin büyük bir kısmı, rüyada bulunan diğer ayrıntıları da göz önüne alarak bu rüyayı yorumluyor. Rüyada bardak kırmak ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını sizler için bu yazıda derledik, keyifli okumalar. Rüyada Bardak Kırmak Rüyada bardak kırmak, kişinin sorunlu bir döneme gireceğine delalet eder. Rüyasında bardak kıran kişi evli, mutlu ve çocuklu bir insansa bu rüya, kişinin yuvasının daha da huzurlu olacağı bir döneme gireceğinin haberini verir. Rüyada Yanlışlıkla Bardak Kırmak Rüyada yanlışlıkla bardak kırmak, verilen emeklerin bir kısmının boşa gideceğine yorulur. Bir kişi rüyasında bir şey içerken yanlışlıkla bardağını kırıyorsa belli bir konuda tüm emeklerinin boşa gideceği yorumu yapılır. Rüyada Sinirlenip Bardak Kırmak Rüyada sinirlenip bardak kırmak, kişinin ailesi ile arasının düzeleceğine delalet eder. Aynı zamanda bu rüya, huzursuz günlerin kişiden hızla uzaklaşacağına işaret eder. Rüyada bir kadına bardak atmak ve bardağın kırıldığını görmek ise hayırsız bir işe girileceğine delalet eder.

Rüyada Bardak Tabak Kırmak Rüyada bardak tabak kırmak, kişinin evli bir arkadaşı ile tartışacağına yorulur. Bardak ve tabağı aynı anda bilerek kırmak ise rüya sahibinin kararsızlıkları sonucunda başına kötü şeyler geleceğini simgeler. Bu kötü şeylerin arkadaş grubundan dışlanmak ya da iftiraya uğramak olduğu söylenir. Eğer rüyada kırılan bardak ve tabak beyaz renkteyse rüyanın kötü etkisinin hızla bozulacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada Bardak Atıp Kırmak Rüyada bardak atıp kırmak, rüya sahibinin bir arkadaşı ile arasının bozulacağına delalet eder. Atılıp kırılan bardak eğer eski bir bardaksa bu rüya, kişinin tüm manevi yüklerinden kurtulup arındığını hissedeceği bir döneme gireceğine işaret eder. Rüyada kavga esnasında bardak atıp kırmak ise rüya sahibinin kararsızlığa düşeceği bir durumdan en iyi kararı vererek çıkacağına yorulur. Rüyada Kupa Bardak Kırmak Rüyada kupa bardak kırmak, kötü günlerin artık geride kalacağını müjdeler. Rüyada kırılan kupa bardak eğer bilmeyerek kırılıyorsa rüya sahibinin tüm mal varlığını kaybedeceğine yorulur. Tam aksine bilmeden kırılıyorsa rüya sahibinin manevi anlamda kendini çok güçlü hissedeceği bir dönem yaşayacağı söylenir.

Rüyada Boş Bardak Kırmak Rüyada boş bardak kırmak, kişinin boş hayallere kapılarak oradan oraya savrulup duracağına delalet eder. Eğer rüyayı gören kişinin hayatında kritik bir dönem yaşanıyorsa bu rüyanın anlamı değişir, işte o zaman rüya sahibinin her işte başarılı olup geleceğini kurarak kendi ayakları üzerinde duracağı şeklinde yorum yapılır. Rüyada Porselen Bardak Kırmak Rüyada porselen bardak kırmak, kişinin bin türlü musibetle sınanacağına delalet eder. Bu musibetlerin türlü maddi ve manevi sorunlar olduğuna dair yorum yapılır. Bir kişi rüyasında beyaz bir porselen bardak kırıyor ve annesinden, babasından azar işitiyorsa bu rüya, kısa zaman içerisinde evini başka bir semte taşıyacağına delalet eder. Rüyada Bir Mavi Bardak Kırmak Rüyada bir mavi bardak kırmak, rüya sahibinin yakın zamanda denizi olan bir memlekete seyahat edeceğine yorulur. Rüya, söz edilen memlekete bir iş için gidileceğine ve çok iyi haberler alınacağına delalet eder. Rüyasında mavi bardak kıran birinin kısmetinin her anlamda açılacağı şeklinde yorum yapılır. Rüyada anne ya da babayla kavga ederken mavi bardak kırmak ise rüya sahibinin kardeşi ile arasında bir husumetin yaşanacağına yorulur.

Rüyada Misafirlikte Bardak Kırmak Rüyada misafirlikte bardak kırmak, rüya sahibinin sevdiği birine kısa zamanda kavuşarak kendini çok mutlu hissedeceğine delalet eder. Bu rüyanın bir başka anlamı da, kişinin ailesi ile alakalı önemli bir gelişme duyacağı ile ilgili oluyor. Bu gelişmenin sağlık açısından olumlu bir durum olduğu söylenir. Genel anlamda misafirlikte bardak kırmak, kısmetin açılması manasını ifade eder. Misafirliğe gidilen kişi bir akrabaysa ve orada bardak kırılıyorsa, rüya sahibinin küs olduğu biriyle barışacağı yönünde yorum yapılır. Rüyada İsteyerek Bardak Kırmak Rüyada isteyerek bardak kırmak, rüya sahibinin bir gayrimenkul satın alımı yapacağına işaret eder. Şayet rüyada isteyerek kırılan bardak başka birine aitse, rüya sahibinin parasının çalınacağı şeklinde yorum yapılır. Kırılan bardak önceden zaten çatlamışsa bu rüya, kişinin çevresinde kendisini çekemeyen insanların var olduğuna delalet eder. Bu insanların ise iş çevresinden olduğu yönünde yorum yapılır. Rüyasında isteyerek bardak kırdıktan sonra küfreden bir kişinin bu rüyası, hayırlı bir işin olumsuz sonuçlanacağı biçiminde yorumlanır.

Rüyada Kazayla Bardak Kırmak Rüyada kazayla bardak kırmak, ailevi sorunların kaybolacağına delalet eder. Rüya sahibi, yanlışlıkla bardak kırıp buna çok üzülüyorsa, bir hatasından pişman olup doğru yola gireceği şeklinde yorum yapılır. Rüyada kaza sonucunda kırılan bardak kişinin elini kesip kanatıyorsa ve görülen kan siyah renkteyse bu rüya genel olarak rüya sahibinin başına maddi anlamda çok kötü bir şeyin geleceğine işaret eder. Eğer ki kan kırmızı renkteyse rüya sahibinin evine bereketin geleceğine dair yorum yapılır. Rüyada Plastik Bardak Kırmak Rüyada plastik bardak kırmak, rüya sahibinin bir dostu tarafından iftiraya uğrayacağına delalet eder. Plastik bardak ortadan ikiye ayrılarak, çatlamak suretiyle kırılıyorsa bu rüya, kişinin bir sırrı öğreneceği şeklinde yorumlanır. Rüyasında plastik bardak kırdıktan sonra gülme krizine giren birinin eğitim ya da iş hayatında olumsuzluklarla karşılaşacağına kanaat getirilir. Bir kişi rüyasında plastik bardağı bilerek kırıyorsa bu rüya, kısa zamanda işini kaybedeceğine delalet eder. Rüyada Kafada Bardak Kırmak Rüyada kafada bardak kırmak, rüya sahibinin yaratıcı yönünü ortaya çıkarabileceği bir iş bulacağını gösterir. Bu rüya aynı zamanda, kişinin bir arkadaşından hayırlı bir haber alacağına delalet eder. Kafada kırılan bardak büyük bir bardaksa, rüya sahibinin hayalini kurduğu bir şeye uzun bir süre daha kavuşamayacağı yönünde yorum yapılır. Tam aksine bardak ufacık bir boyuttaysa, rüya sahibinin bir derdinden bir anda kurtulacağı manasına gelir.