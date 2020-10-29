Gerçek hayatta bardak kırılmasının nazar çıkmasına vesile olduğuna inanılır. Bu doğrultuda bardak kırılmasının uğursuzlukları uzaklaştıran olumlu bir durum olduğu varsayılır. Bardak kırılması ile ilgili rüya tabiri kaynaklarında da pek çok bilgiye rastlayabilmek mümkündür. Sıklıkla görülen bir rüya olduğu için kaynaklarda oldukça yer verilen bir rüya olduğu söylenebilir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada bardak kırılması ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Rüyada Bardak Kırılması Rüya yorumcuları rüyada bardak kırılmasını farklı biçimlerde ele alır. Pek çok rüya tabiri kaynağına göre rüyada kırılan bir bardak rüya sahibinin karşılaşacağı üzücü olaylara delalet eder. Dolayısıyla bu tür bir rüya gördüyseniz yakın bir zamanda sizi son derece ciddi bir sıkıntı içerisine sokacak bir olayla karşılaşmanız söz konusu olabilir. Öyle ki rüya yorumcuları bu rüyanın vefat haberi anlamına dahi gelebileceğini belirtir. Özellikle rüya sahibinin iş hayatında bir personelinin iş kazası sebebiyle hayatını kaybetme ihtimali ciddiye alınmalıdır.

Kimi rüya yorumcuları ise rüyada bardak kırılmasını olumlu bir biçimde tabir eder. Bu yorumculara göre rüyada kırılan bardak, kişinin gerek iş gerekse de öğrencilik hayatında daima şansı açık biri olacağı anlamına gelir. Dolayısıyla rüya sahibinin önünde, başarıya giden oldukça parlak bir yol vardır. Bazı yorumcular rüyada bardak kırılmasının hayırlı bir evlat anlamına geldiğini söyler. Özellikle evli bir kimsenin bu rüyayı görmesi halinde, ailesine son derece düşkün bir evlat sahibi olacağına inanılır. Buna ek olarak, rüyayı gören kişi zaten anne baba ise rüyanın evlatlarının başarıları hakkında olduğu yorumu yapılır. Bu tür bir rüya gören anne babalardan iseniz çocuğunuzun zamanla öne çıkan, son derece başarılı bir insan olması muhtemeldir. Rüyada Çay Bardağı Kırılması Rüyada çay bardağı görmek tek başına ele alındığında daha çok bir gönül ilişkisine yorulur. Bu doğrultuda rüyada kırılan çay bardağı ilişkide çıkacak pürüzlere işaret eder. Rüya sahibinin özel hayatında son derece üzücü gelişmelerle karşılaşması söz konusu olabilir. Bilhassa evliliğe doğru adım atmaya başlamış çiftlerden biri böyle bir rüya gördüyse, evlilik sürecinin sekteye uğraması olasıdır.

Rüyada Elinde Bardak Kırılması Rüyada elinde bardak kırdığını görmek, genellikle yaşanılacak büyük bir felaketin habercisi kabul edilir. Rüya sahibinin kendisini derinden etkileyecek bir durumla karşı karşıya kalması muhtemeldir. Öyle ki yıllar boyunca bu olayın travmasını atlatamayacağı ve aklının daima orada kalacağı düşünülür. Bu tür bir rüya gördükten sonra özellikle iş hayatınızda yaşanabilecek kazalara karşı daha dikkatli bir tavır takınmanız büyük ölçüde faydalı olacaktır. Rüyada Bulaşık Yıkarken Bardak Kırılması Rüyada bulaşık yıkarken bardak kırmak genellikle rüya tabircileri tarafından olumlu bir biçimde tabir edilir. Rüya sahibinin güzel bir hayat süreceği ve keyfini bozacak bir gelişmeyle karşılaşmayacağı varsayılır. Buna ek olarak rüyada bulaşık yıkarken bardak kırılması, çekilen sıkıntıların ardından elde edilecek kazançlara, meşakkatin ardından gelecek refaha işaret eder. Dolayısıyla kişinin verdiği emeklerin karşılığını alması beklenir. Rüyada Bardağın Düşüp Kırılması Rüyada düşüp kırılan bardak, daha çok özel hayatla ilintili bir biçimde değerlendirilir. Bu tür bir rüya gördüyseniz özel hayatınızda son derece kırıcı gelişmeler yaşamanız söz konusu olabilir. Genellikle yorumcular, özellikle sürmekte olan bir ilişkiniz varsa bu tür rüyaları, ilişkinizin biteceğine ya da sevgilinizle olan muhabbetin geri dönmemek üzere kaybolacağına yorar.

Rüyada Bardak Sapının Kırılması Rüyada bardak sapının kırılması ile rüya tabiri kaynaklarında öne çıkan iki yorum olduğunu söylemek mümkündür. Bu yorumlardan ilki son derece olumsuz bir yöndedir. Bu tabire göre, rüya sahibinin destek aldığı ve daima güvendiği bir kişi hayatından çıkacaktır. Özellikle söz konusu kişinin anne ya da baba olması halinde bir vefat haberi dahi söz konusu olabilir. Öne çıkan diğer yorum ise sosyal yaşantınızdan aslında arkadaş olarak gördüğünüz birine aşık olacağınız ve bir ilişkiye başlayacağınız şeklindedir. Öyle ki bu ilişki hızlı bir biçimde evlilik hazırlığına dönüşebilir. Rüyada Porselen Bardak Kırılması Rüyada kırılan porselen bardak genellikle ruhsal problemlerin alametidir. Rüya sahibinin, zar zor inşa ettiği düzenin bozulması sebebi ile son derece sıkıntılı ve hatta bunalım içerisinde bir dönemden geçeceği varsayılır. Rüya yorumcuları bu tür bir rüya gören kimselere; kayıplarına değil, yakalayabilecekleri fırsatlara odaklanmaları yönünde tavsiyelerde bulunur. Rüyada Plastik Bardak Kırılması Rüyada plastik bardak kırmak, pek çok rüya tabircisi tarafından sabırsızlık olarak değerlendirilir. Rüya sahibinin, denediği bazı işlerden istediği neticeleri alamayınca hemen pes edeceği ve yeni alanlara yöneleceği varsayılır. Ancak bu tür bir rüya gördüyseniz, sabırsız karakteriniz sebebi ile denediğiniz tüm işlerde aynı sonuçları elde etmeniz kuvvetle muhtemeldir.