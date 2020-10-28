Bilhassa Türk kadınlarının geleneksel takılarından biri olan bilezik, aynı zamanda önemli günlerde en sık hediye edilen aksesuarlar arasındadır. Yapıldığı maden ya da malzemeye göre fiyat bakımından farklılık gösterse de özellikle düğün sırasında takılan bilezikler, kadınların en önemli yatırım araçlarındandır. Böylesine kıymet verilen bir takının bir rüya imgesi haline gelmesine şaşırmamak gerekir. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada bilezik takmak ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların cevabını kolaylıkla bulabilirsiniz. Rüyada Bilezik Takmak Rüyada bilezik takmak, özellikle kadınlar tarafından sıklıkla görülen imgelerden biridir. Bu nedenle rüya tabiri kaynaklarında da bilezik takmak ile ilgili çok sayıda yoruma rastlamak mümkündür. Genellikle rüya tabircileri rüyada bilezik takmayı olumlu bir alamet olarak değerlendirir. Dolayısıyla rüya sahibinin hayatında iyi yönde gelişmeler olacağı varsayılır. Rüyada bilezik takmak ile ilgili en öne çıkan yorum, yeni bir çocuğun habercisi olduğu şeklindedir. Özellikle evli bir kadının rüyasında bilezik taktığını görmesi genellikle erkek çocuk sahibi olacağı şeklinde değerlendirilir. Benzer bir biçimde, rüyasında bilezik taktığını gören kimsenin yaşça küçük olması halinde rüya, yeni bir kardeş şeklinde ele alınır.

Rüya sahibinin erkek olması halinde, özellikle geleneksel kaynaklarda farklı yorumlara rastlamak mümkündür. Bir erkeğin rüyasında bilezik takması genellikle riyaset olarak tabir edilir. Dolayısıyla rüya sahibinin siyasi bir kariyere sahip olması beklenebilir. Ancak bunun yanı sıra yaptığı işte idareci pozisyonuna terfi etmesi de muhtemeldir. Bir erkeğin rüyada bilezik taktığını görmesi ayrıca ilim ve hikmete de yorulur. Dolayısıyla rüya sahibi öğrenci ise son derece başarılı olacağı düşünülür. Öğrenci değilse de kişinin bilge bir karaktere sahip olması beklenir. Bunların dışında rüyada takılan bilezik kimi kaynaklar tarafından, karşılaşılacak sıkıntıların habercisi olarak da yorumlanır. Rüya sahibinin, özellikle iş hayatında karşılaşacağı çeşitli düzenbazlıklar yüzünden zor durumda kalabileceği rivayet edilir. Rüyada Altın Bilezik Takmak Rüyada altın bilezik takmak genellikle evlilik gibi hayırlı işlere yorulur. Özellikle rüya sahibinin kadın olması halinde, son derece zengin ve itibar sahibi bir erkekle hayatını birleştireceği varsayılır. Rüya sahibi evli ise de rüya, çocuklardan gelecek güzel haberlere işaret eder. Ancak rüya sahibinin erkek olduğu durumlarda altın bilezik takmak, olumsuz bir imge olarak kabul edilir. Bu tür bir rüya gören erkeklerin finansal bakımdan oldukça zor bir durum içerisinde kalacağı ve yıpratıcı bir dönem yaşayacağı düşünülür.

Rüyada Burma Bilezik Takmak Rüyada takılan burma bilezik, daha çok güzel ahlak şeklinde tabir edilir. Özellikle rüya sahibinin genç ya da çocuk yaşta olması halinde, gelecekte örnek bir ahlaka sahip olacağı varsayılır. Rüya sahibi anne ya da baba ise rüyanın çocukları ile ilgili olduğu düşünülür. Rüyada Siyah Bilezik Takmak Rüyada siyah bilezik takmak, son derece olumlu ele alınan imgelerden biridir. Rüya yorumcuları bu rüyanın, daima bir adım önde olmaya işaret ettiğini söyler. Dolayısıyla bu tür bir rüya gören kimselerin, daima en iyisini yapmaya çalışan insanlar olduğu varsayılır. Ayrıca kişinin iş hayatında bu titizliğinin mükafatını göreceği rivayet edilir. Rüyada Birine Bilezik Takmak Rüyada bir başkasına bilezik takmak genellikle başkaları için yapılacak iyiliklere işaret eder. Dolayısıyla bir yakınınızın zor durumda olduğunu fark ederek ona yardımcı olmak için fedakarlıklar yapmanız söz konusu olabilir. Rüyada Altın Yüzük ve Bilezik Takmak Rüyada altın yüzük ve bilezik takmak, hem iş hem de özel hayatta yakalanacak mutluluğun alametidir. Bu tür bir rüya gördüyseniz başarılı bir kariyerin yanı sıra son derece imrenilen bir evliliğe sahip olmanız kuvvetle muhtemeldir.

Rüyada Bakır Bilezik Takmak Rüyada bakır bilezik takmak, pek çok rüya yorumcusu tarafından maddi sıkıntıların atlatılacağı şeklinde ele alınır. Bu doğrultuda, rüya sahibinin işlerini düzeltmek için son derece iyi fırsatlar yakalaması beklenir. Rüyada Hasır Bilezik Takmak Rüyada takılan hasır bilezik, özellikle geleneksel kaynaklarda tövbe etmek şeklinde değerlendirilir. Çoğu rüya yorumcusuna göre, bu zamana kadar daha düzensiz ve umursamaz bir hayat yaşadıysanız bu rüyayı bir uyarı mahiyetinde düşünmelisiniz. Rüyada Taşlı Bilezik Takmak Rüyada taşlı bilezik takmak daha çok manevi gelişmeler açısından ele alınır. Rüya sahibinin sıkıntılı ruh halinden kurtularak daha dışa dönük bir insan haline geleceğine varsayılır. Rüyada Pırlanta Bilezik Takmak Rüyada pırlanta bilezik takmak, oldukça hayırlı bir alamettir. Rüyada takılan pırlanta bilezik, kişinin son derece sevilen bir insan olduğuna delalet eder. Ayrıca kimi yorumculara göre rüyada pırlanta bilezik takmak, özellikle bekar kimseler için yakın bir zamanda evlilik yönünde atılacak adımların habercisidir. Rüyada Kırık Bilezik Takmak Kırık bilezik takmak, bilezik ile ilgili olumsuz bir tabire sahip olan ender rüyalardan biridir. Rüyada takılan kırık bilezik genellikle kötü şans anlamına gelir. Özellikle iş hayatınızda ele geçirmeye son derece yakın olduğunuz bir fırsatı kıl payı kaçırmanız söz konusu olabilir.