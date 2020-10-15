Kimi zaman oldukça gerçekçi izlenimler yaratarak korkuya sebep olabilen rüyalar, son derece akılda kalıcı imgeler üretebilecek potansiyele sahiptir. Birisi tarafından kovalanmak ve ondan kaçmak gibi bir imgenin de çarpıcı rüyalar arasında olduğunu ifade etmek gerekir. Peki böylesi rüyalar gerçek hayatta olduğu gibi korkulması gereken bir şey midir? Bu tür rüyalar hakkında yapılmış farklı yorumları bir araya getirdik. Rüyada birinden kaçmak ne demek, ne anlama gelir? Rüyada Birinden Kaçmak Rüyada birinden kaçmanın genel olarak hayırlı ve güzel bir geleceğe işaret ettiği belirtilir. Çoğu kaynakta olumlu bir biçimde yorumlanan bu tür rüyalar, rüya sahibinin kendisini mutlu hissedeceği ve sorunlarının üzerine giderek onları atlatacağı bir dönemin habercisi olarak ele alınır. Ancak rüyadaki diğer imgelerin de rüyanın tabiri üzerinde etkili olduğunu ifade etmek gerekir. Rüyada birinden kaçmak tek başına ele alındığında daha çok iş hayatı ile ilgili görülür. Bu tür bir rüya, rüya sahibinin iş hayatında son derece olumlu gelişmelerin yakın olduğuna delalet eder. Böyle bir rüya gördüyseniz çok iyi bir kariyere sahip olarak çok büyük miktarlarda paralar kazanmanız muhtemeldir. Buna ek olarak rüyada birinden kaçmak, aile hayatınıza da mutlu ve huzurlu bir atmosferin hakim olacağına büyük ölçüde işaret eder.

Ayrıca rüyada kaçarken duyduğunuz korkunun miktarı, gerçek hayatta yakalayacağınız mutluluk ya da başarının büyüklüğünü gösterir. Korkarak uyanılan rüyalar her ne kadar çoğu kişiyi telaşlandırsa da rüya tabirleri açısından korku genelde hayra alamettir. Dolayısıyla rüyada birinden korkarak kaçmak çok sevdiğiniz insanlarla birlikte mutlu ve başarılı bir hayata kavuşacağınız anlamına gelebilir. Buna ilaveten rüyadan birinden korkarak kaçmak sevdikleriniz için fedakarlıklar yapmanız gerektiğine işaret ediyor olabilir. Dini kaynaklara göre ise bu tür bir rüya daha çok helal kazanca yorulur. Ancak rüyanızda birisinden kaçıp saklanıyorsanız elde edeceğiniz başarılar sonucu sizi kıskanacak bazı arkadaş ya da akrabalarınızla tartışmalar yaşamanız muhtemeldir. Rüyada Ölmüş Birinden Kaçmak Rüyada ölmüş birisinden kaçan kimselerin uzun ömürlü olacağı rivayet edilir. Ayrıca eğer yaşarken tanıdığı bir arkadaşından ya da yakınından kaçıyorsa merhumun yaptığı hataları rüya sahibinin tekrarlamayacağı düşünülür. Bu doğrultuda ölmüş birinden kaçan kimsenin özellikle manevi konular başta olmak üzere her alanda arzularına kavuşacağına inanılır. Dini kaynaklar böyle rüyaları ayrıca merhum kişinin dua istemesi olarak da ele alır. Dolayısıyla böyle bir rüya gördüyseniz ölen yakınınız için hayır duası etmeniz tavsiye olunur.

Rüyada Birinden Zıplayarak Kaçmak Rüyada zıplayarak kaçmak çoğu kaynakta yaşlılıkla ilgili bir biçimde ele alınır. Rüya sahibi yaşlandığında kendisine son derece özenli bir biçimde bakılacağı söylenir. Bu tür bir rüyayı gören kimse meşakkatli günlerinde destek bulabileceği pek çok dosta sahiptir. Ayrıca insanlar için yaptığı fedakarlıklar da karşılıksız kalmaz. Çeşitli kaynaklara göre rüyada birinden zıplayarak kaçmak güven duyulan bir eş ile hayatınızı birleştireceğinizin bir habercisi de olabilir. Dolayısıyla böyle bir rüyayı gördükten sonra bir ömür boyu birbirinize destek olacağınız bir insanla tanışmanız ya da evlenmeniz gündeme gelebilir. Rüyada Elinde Bıçak Olan Birinden Kaçmak Rüyada bıçaklı bir adam görmek genellikle sizi kıskanan bir yakınınıza delalet eder. Dolayısıyla bıçaklı bir adamdan kaçtığınız bir rüya görmek, gerçek hayatta sizi kıskanan kişilerin size verebileceği muhtemel zararlardan uzaklaşmanız anlamına gelir. Öyle ki etrafınızdaki kimi insanlar size ne kadar zarar vermek isterse istesin kazanacağınız başarılara engel olamayacaklar. Rüyada Gece Ormanda Birinden Kaçmak Rüyada gece orman görmek genellikle karamsar bir zihin yapısının işareti kabul edilir. Benzer bir biçimde, gece ormanda birinden kaçmak ise geçmişte yaşanılan ve etkisinden uzun bir zamandır kurtulunamayan bir olayla ilintili olabilir. Bu tür bir rüya gören kişinin yaşayacağı ufak bir problemle tekrar karamsarlık kabuğuna çekilerek hedeflerinden vazgeçeceği kanaati hakimdir. Ayrıca tek başına mücadele etmeyi de simgeleyen bu tür rüyalar, rüya sahibine sıkıntılarını atlatabilmek için arkadaşlarının desteğine ihtiyaç duyduğu yönünde zihninin verdiği bir mesaj olarak da düşünülebilir.

Rüyada Kavgalı Olduğun Birinden Kaçmak Rüyada küs ya da kavgalı olduğu birinden kaçmak daha çok kendinize duyduğunuz öz güveni sembolize eder. Rüya sahibinin kendisine olan inancı sayesinde hiçbir zorluk karşısında yılmayacağı ve asla karamsarlığa düşmeyeceği yorumunu yapmak mümkündür. Ayrıca böyle rüyalar kimi kaynaklar tarafından tersi ile değerlendirilir. Dolayısıyla rüyanız, sevdiğiniz ve özlediğiniz birisine kavuşacağınızın müjdecisi de olabilir. Rüyada Kendisini Öldürmek İsteyen Birinden Kaçmak Sizi öldürmek isteyen birinden kaçtığınız bir rüya, pek çok kaynakta elinize geçecek imkanların kıymetini bileceğiniz şeklinde yorumlanır. Karşınıza çıkabilecek sorunlara karşı yapmış olduğunuz tasarrufların işe yarayacağına delalet eden bu rüya, bu sayede sıkıntılarınızı atlatacağınıza işaret eder. Ayrıca kimi kaynaklara bu rüyanın tabiri çok sevdiğiniz bir insanla ayrı düşeceğiniz şeklindedir. Rüyada Okulda Birinden Kaçmak Rüyada okulda birinden kaçmak, rüya tabiri kaynaklarında kişinin yaşına göre iki farklı şekilde ele alınır. Eğer rüya sahibi yetişkinse bu tür bir rüyanın daha çok işbirliği sonucunda gelecek büyük kazançlara işaret ettiği rivayet edilir. Eğer rüyayı gören kişi henüz okul çağında bir genç ya da çocuksa, rüyada görülenin aksine çok başarılı ve istekli bir okul yaşamı geçireceğinin habercisi olarak kabul edilir.