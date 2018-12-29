Rüyada güvercin görmek ne demektir? Güvercin görülen rüyalar neye işarettir?

Vefalı ve gerçek dosta, hayırlı kısmete ve güzel bir haberin gelişine işaret sayılan rüyada güvercin görmek olumlu olarak yorumlanan rüyalardandır. Hayallerin, dileklerin gerçekleşecek olmasının delaleti olarak sayılan rüyada güvercin görmek, aşkı temsil eder. Bunları yanında güvercin içeren rüyaların farklığına göre tabirleri değişmektedir. Bunlar; rüyada güvercinler görmek, güvercin yumurtası görmek, güvercin yuvası görmek, güvercin yavrusu görmek, güvercin sürüsü görmek, değişik renklerde güvercin görmek, güvercin ölüsü ya da pisliği görmek, güvercin uçtuğunu görmek ve buna benzer rüyalar olabilir. Rüyada güvercin görmek ve farklı hallerdeki için yapılan rüya tabirleri sayfamızda derledik. RÜYADA GÜVERCİN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? Rüyada görülen güvercin bir dosta işaret etmektedir. Ki bu dost; vefalı, sadık, zor günlerinizde yanınızda yer alacak, acınızı paylaşacak ve size destek verecek gerçek bir dosttur. Genellikle hayırlı bir kısmet olarak yorumlanan rüyada güvercin görmek aşkı temsil eder. Yani sevdiğiniz insanı işaret eder. Mesela evinde güvercin gören bekar erkek, ahlaklı ve güzel bir kızla evleneceği anlamına gelir. Bunun yanı sıra güvercin bazen meşakkat, zorluk anlamına gelebilir.

Rüyada güvercin temiz, iyi haber olarak yorumlanır. Uçarak yaklaşan güvercin tez haberdir. Bir gül ağacına veya çiçeklerin arasına konan güvercin sevgiliyle ilgili haberdir. İnsanın omzuna konan güvercin yine müjdedir. Rüyada güvercin görmek, tabirciler tarafından emniyet ve güven anlamına geldiği ifade edilir. Yani rüyayı gören kişinin eğer bundan sonraki yaşamında emniyetli ve güven içinde sürdürmesi için temkinli adımlar atması gerektiği uyarısı yapılmıştır. Rüyada güvercin görmek genel anlamda sıkıntıların gitmesi ve problemlerin sona ermesi biçiminde de tabir olunur; bununla birlikte rüya tabircilerinin ve İslam alimlerinin birçoğu, güvercin ile ilgili rüyaların korkudan emin olmaya işaret ettiğini de vurgularlar. Rüyasında güvercin gören kişi bir söz işitecek ya da bir haber alacak demektir. Güvercin gerçekleşecek olan hayaller ve dilekler olarak da tabir edilir. Bir erkek rüyasında güvercini kendi penceresinde ya da odasında görürse ve eğer rüya sahibi evli değilse, rüyası kendisi için hayırlı olacak bir kısmetinin çıkacağı anlamına gelir. Güvercinin pislediğini görmek kısmet ve şans olarak yorumlanır. Bir kişi rüyada kendisinin bir güvercine dönüştüğünü görürse, nefret ettiği bir kişinin malından nasiplenecektir. Rüyada güvercin görmek genel olarak kısmet ya da haber olarak değerlendirilir.

RÜYADA GÜVERCİNLER GÖRMEK Rüyada güvercinler görmek ay sonunu getirmekte zorluk çekileceğine, bütçesinde çok uzun süre onarılmayacak açıklar meydana geleceğine, zorluklar ve sıkıntılar yaşayacağına, cesaretinin yerine geleceğine, bunun da başarılarının kalıcı olmasına vesile olacağına, deyim yerindeyse başında uğursuzluğun kol gezeceğine, vatana millete ve ailesine hayırlı bir çocuğa sahip olunacağına, hiç beklenmedik bir anda yalnız kalınacağına, sağlıkla ilgili olarak bir sorun yaşanacağına ve tatsız bir olayın ortasına düşüleceğine, kendisini daha rahat hissedeceğine, ailenin dağılmasına veya ciddi hasar görmesine rivayet etmektedir. RÜYADA GÜVERCİN YUMURTASI GÖRMEK Rüyada güvercin yumurtası görmek rüya sahibinin yüksek başarılara ve mertebelere ulaşacağını müjdeler. O yüzden haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz konunun üzerine gitmeli ve pes etmemelisiniz. Bu rüyadaki güvercin size yardım eli uzatacak kişiyi işaret eder. Yumurta ne kadar çoksa gelecek hayır da o kadar çok olacak diye ümit edilir. Rüyada güvercin yumurtası görmek, kişiye ait habercisi olduğu için beklenen bir bebek müjdesi de olabilmektedir. Eğer son zamanlarda çocuk yapmayı planlamış iseniz, doğacak çocuğa da işaret olabilir. Sabırla yaşadığı zorlukların meyvesini almak gibidir bu rüya. Rüyada güvercin yumurtası görmek, yumurtanın nerede görüldüğüne bağlı olarak da yorumlanır.

Rüyada görülen güvercin yumurtası başka biri tarafından kırılır ise rüya sahibinin çevresindeki insanlara karşı dikkatli olması gerekir. İşlerinde başkalarının nazarı olmuş olabilmektedir. RÜYADA GÜVERCİN SÜRÜSÜ GÖRMEK Rüyada güvercin sürüsü görmek ne anlama gelir endişe duyulacak bazı olaylar yaşanacağına, kişinin doğru yoldan ve hak olandan ayrılmasına, üzüntü ve sıkıntı yaratan durumların çok iyi bir şekilde çözüme kavuşacağına, zenginliği bulacağına, kazançtan yana istediği rakamları elde edeceğine, kişinin seçeceği meslekte isim yaparak herkesin takdirini, saygısını toplayacağına, sevilen kişiyle araya soğukluk ve mesafe gireceğine, attığı bu adım sayesinde işlerinin birçok insanın dikkatini çekeceğine, büyük başarılar ve kazançlar elde edeceğine, bütün sıkıntılarını ve sorunlarını çok emek vererek kısa zamanda ortadan kaldıracağına, işini en iyi şekilde yapacağına delalet etmektedir. RÜYADA GÜVERCİN YAVRUSU GÖRMEK Rüyada güvercin yavrusu görmek, umudunuzun asla bitmeyecek olmasına delalet etmektedir. İşlerinizin daima yolunda gidecek olmasına delalet eder ve ağız tadınızın da asla bozulmayacağının bilgisini verir. Güveninizi kıracak olan şeyleri bir kenara bırakmayı başaracağınızın haberini vermektedir. Üzüntülerinizin silinmesine delalet eder ve sıkıntısız bir dönemle karşılaşacak olmanıza tabir edilmektedir. En güzel ve hayırlı süreçlerin sizinle olacağının bilgisini verecek olan bir rüyadır. Ruhunuzun çok fazla güzelleşeceğinin haberini verir ve ruhen içerisine göreceğiniz konforu da temsil edecektir.

RÜYADA GÜVERCİN YUVASI GÖRMEK Rüyada güvercin yuvası görmek bazen sıkıntı ve zorluk çekileceğine bazen de her şeyin güllük gülistanlık olacağına, daha sonra bu durumların kırgınlığa kadar gideceğine, kısmetin ve talihin açılacağına, yeni ve daha hayırlı kararlar verilmesi gerektiğine ve böylece işlerin sevinç ve mutluluk getireceğine, böylece işlerini yoluna sokacağına, aklına koyduğu her işi gerçekleştirme fırsatı elde edeceğine, etrafındaki bazı kişiler ile tartışacağına, kardeşlerden biri ile kurulacak bir ortaklık sayesinde rakiplerin bir kez daha yenilgiye uğratılacağına delalet eder. Rüyada yuvada güvercin görmek mutluluk dolu günler yaşanacağına, kendisini hiç beklemediği iş teklifleri ile sarılmış bulacağına delalet eder. Rüyada güvercinin yuva yaptığını görmek hayatının zorlaşacağına, çok sevineceği ve büyük bir mutluluk yaşayacağı bir döneme girdiğine ve bu sayede hayatını çok iyi bir şekilde devam ettireceğine işarettir. RÜYADA GRİ GÜVERCİN GÖRMEK Rüyada gri güvercin görmek dünya nimetlerinin en hayırlılarından daha fazla istifade edeceğine, sorunlarından kurtulup sevince kavuşacağına, bolca romantizm olan yeni bir ilişkiye başlanacağına, kendisini çok zor durumların içinde bulacağına, üzüntülerin ve tartışmaların uzun bir zaman süreceğine, deneyimleri ile yeni personellere yön vereceğine, kendisi ile birlikte birçok insan için ekmek kapısı olacak bir işe gireceğine ve mutlu ve huzurlu bir aile yaşantısına sahip olacağına, aile hayatında bir sıkıntı varsa düzeleceğine, kendine olan güvenin tazeleneceğine, işte başarılı adımlar atılacağına, şansının açık olacağına, yarınlarının kazançlı ve mutlu geçeceğine delalettir.

RÜYADA GÜVERCİN UÇTUĞUNU GÖRMEK Rüyada güvercin uçtuğunu görmek sıkıntı veren bir tanıdığından veya arkadaşından uzaklaşacağına, bir sebeple çok büyük sorunlar yaşayacağına, işinde geniş yetkilerle donatılacağına, yeni bir sosyal hayata adım atılacağına, hüsrana uğrayacağına, kendine olan güvenini kaybedeceğine, makbul olan yaşam tarzını seçeceğine, günaha girmekten, haksızlık etmekten, yalan söylemekten ve iftira atmaktan özenle kaçınacağına, çok rahat bir nefes alacağına ve çok huzurlu bir döneme gireceğine, iş konusunda yeni fikir ve projelerle başarı sağlanacağına tabir olunur. Rüyada güvercin uçtuğunu gördüyseniz aile büyükleriniz arasında hastalık ya da herhangi bir sıkıntı verici durum olabilir. Rüyada uçan beyaz güvercin görmek eline geçen bazı fırsatlar sayesinde işlerini yoluna sokarak kısa da olsa bir tatile çıkacağına, biraz dinleneceğine, rızkından olacağına rivayet eder. Rüyada beyaz güvercin uçurmak dikkat çekecek bir büyüme göstereceğine, geçim sıkıntısına düşmeyeceğine, illet bir hastalık ya da altından kalkılmayacak bir sorun yaşamayacağına alamet eder.

Rüyada güvercin uçurduğunu görmek ana baba duaları sayesinde sıkıntıların sona ereceğine ve dertlerin kısa süre çözüm bulacağına, sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin artacağına alamet eder. RÜYADA GÜVERCİN ÖLÜSÜ GÖRMEK Rüyada güvercin ölüsü görmek yüzünün gülmeye başlayacağına, sevdikleriyle bir araya gelip hoş sohbette olacağına, huzurlu ve lüks bir hayat yaşayacağına, uzun zamandan beri hayali kurulan bir şeye aile bireylerinin vereceği destek sayesinde kavuşulacağına, yakın bir zaman içinde çok başarılı işlere imza atacağına, ana baba duaları sayesinde hayat içerisinde hem çok saygın ve hem sözü geçen bir kişi olunacağına, dualarının ve dileklerinin gerçekleşeceğine, hayatındaki tersliklerin düzeleceğine, mutlu olması için pek çok nedene kavuşacağına, güç, moral ve sermaye kaybedeceğine, zor durumda kalacağına rivayet etmektedir. Rüyada ölü beyaz güvercin görmek çok daha iyi işler yapmak için yakında bir haber alacağına, çok sıkıntılı ve üzüntülü günler geçirileceğine, çok sevilen ve değer verilen insanlar ile araya çok büyük mesafeler konulacağına işarettir.

Rüyada ölü siyah güvercin görmek ancak sıkıntıların bir türlü sona ermeyeceğine, aile hayatında çok sevindirici ve güzel bir haber alınacağına rivayet etmektedir. Rüyada ölü güvercin görmek, bazen de rüya da görülen ölü güvercin bekar bir bayan için hayırsız olacak bir eşe yorumlanır. Bekar bayan ya da evlenmek üzere olan bir bayan rüyasında ölü güvercin görürse bu o kişinin kendisi için hayırlı olmayacağına ve hayatını zorluklara sürükleyecek sorunlu, bir evin yükünü taşıyamayacak ve sorumsuz bir kişiye yorumlanır. Bu nedenle tekrar tekrar düşünmeli evlilik kararını o şekilde verilmelidir. Bazen de ölü güvercin bir devlet görevlisi tarafından görülürse ülkede meydana gelecek karışıklıklara ülkedeki sıkıntılara yorumlanır. Ülkedeki iç karışıklıklara savaşlara ve salgın hastalıklara işaret eder. RÜYADA BEYAZ GÜVERCİN GÖRMEK Rüyada beyaz güvercin görmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında yapacağı projeler ve gerçekleştireceği çalışmalar için uzun zamandır beklediği hayırlı ve güzel haberleri alıp çok büyük ve yorucu bir sürece gireceğine alamet edilir. Ayrıca, aile hayatında yaşanan olaylar ile ilgili çok güzel ve mutluluk verici haberler alınacağına tabir edilir.