Rüyada düğün görmek ne anlama gelir? Rüyada düğün hazırlığı, evi, kalabalığı görmek ne demek?

Rüyada düğün gören kişinin dertleri ve üzüntüsü kısa zamanda geçecektir. Bazı rüya yorumcuları rüyada düğün görmeyi olumsuz şekilde yorumlarlar. Rüyayı gören kişinin başına kötü olaylar geleceğine ve bu olaylar sebebiyle üzüntü yaşayacağına delalet eder. Ancak rüyada düğün görme konusunda yapılan genel yorumlara bakılacak olursa bu rüya, sahibinin hali hazırda var olan dertlerinin ve sıkıntılarının yok olacağına ve iş yaşamında yükselerek maddi olarak büyük bir rahatlığa kavuşacağına işaret eder.

Rüyada Kendi Düğününü Görmek

Kişi rüyasında kendi düğününü görüyorsa:

O kişinin uzak bir şehirde bulunan bir dostundan ya da bir akrabasından hoş olmayan bazı haberler alacağına işaret etmektedir.

Bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin hayatını boş işler için harcadığına ve zamanını, olumlu bir şekilde sonuçlanması mümkün olmayan işlerle geçirdiğine ve bu işlerin kendisine hiç faydası dokunmayacağına işaret eder. Görülen bu rüya olumlu gibi görünse de çoğu rüya alimine göre bela getiren bir musibet olarak yorumlanır. Ancak rüya sahibinin gördüğü düğün yemeksiz ve içkisiz ise ve herhangi bir eğlence yapılmıyorsa o zaman bu rüya mutluluğa ve sıkıntılardan kısa zamanda kurtulacağına işarettir.

Rüyada Düğünde Oynayanları Görmek

Rüyasında düğünde oynayanları gören kimsenin:

İleri ki zamanlarda yapacağı işlerde daha fazla kişinin desteğini alacağına, üzüntülü günlerin son bulacağına, hayırlı bir işe adım atacağına, yaşamı boyunca iş sıkıntısı yaşamadan ve maddi zorluklarla boğuşmak durumunda kalmadan tüm isteklerinin gerçekleşeceğine ve iyi bir yaşam süreceğine delalet eder.

Aile büyüklerinin yardımı sayesinde içinde bulunulan karışık durumun kısa sürede düzeleceğine, uzun bir müddet mutlu olan rüya sahibinin, daha sonradan kendisini baskısı altında hissederek ezildiğini düşüneceğine ve kendisini toparlayacağına ve bu sayede eskisinden de fazla mutlu olacağına ve hayatını tamamen değiştirecek bir karar alarak onu uygulayacağına işaret eder.

Rüya sahibinin çizdiği bu yeni yol sayesinde hayırlı ve bol kazançlar elde edeceğine ve maddi güce kavuşarak büyük bir rahatlık içinde yaşayacağına delalet eder.

Rüya sahibi çok çalışacak ve emeklerinin karşılığını alacaktır.

Bu rüya aynı zamanda yardıma muhtaç kimselere yardım eli uzatarak bol bol hayır duası alacağına da işaret eder.

Rüyada Düğün Kalabalığı Görmek

Rüyasında düğün kalabalığı gören kimsenin:

Gerçek yaşamında da bir grup insan ile bir etkinlikte buluşacağına yorulur.

Bu rüya düğün, nişan gibi eğlenceli bir toplanmaya vesile olabileceği gibi cenaze nedeniyle de insanların bir araya gelmelerine ve rüya sahibinin de bu tarz kalabalık bir ortamda diğer insanlarla beraber yer alacağına işaret eder.

Rüyada Düğün Hazırlığı Görmek

Rüyasında düğün hazırlığı gören kimse:

Gerçek hayatında da yeni bir sayfa açmaya hazırlanmaktadır.

Bu yeni başlangıçlar kişiye mutluluk getirecek olsa da hayır getirmeyen kötü anlamlarda da yorumlanabilir.

Rüyasında düğün hazırlığı yaptığını gören kişinin bir yolculuğa çıkacağı şeklinde de tabir edilebilir. Bu yolculuk hem uzun hem de kısa süren bir yolculuk olabilir ve kişiye huzur vererek tüm dertlerini unutturacaktır.

Bu rüya ayrıca bekar kişiler için evliliğe, evli olan kişiler içinse hiç beklenmeyen müjdeli haberler alınacağına işaret eder.

Rüya sahibinin hayatının neşe içinde devam edeceğine ve geçmişte karşılaşılan sıkıntılardan sonra yüzünün nihayet güleceğine yorumlanır.

Bu rüya tabiri ile ilgili bir diğer yorum ise rüya sahibinin ailesinin onayı olmayan biri ile evlenmek isteyeceğine, sonunda ailesini bu evliliğe ikna edeceğine, hızlı bir şekilde evlenme hazırlığına başlayacağına ve evliliğinde de etrafında bulunan herkesi kıskandıracak derecede bir mutluluk yakalayacağına işaret eder.

Rüyada Düğün Evi Görmek

Rüyasında düğün evi gören kişi:

Neşeli kalabalıklara ve haneye girerek kendisini mutluluğa boğacak anlar yaşayacaktır.

Bu rüya genellikle hayırlara vesiledir.

Arkadaşların ya da akrabaların eksik olmadığı coşkulu kalabalıkların yanında rüya sahibine görücü geleceğine ya da nişan yapacağına da tabir olunmaktadır.

Kişinin kısmetinin açılacağına işaret eder.

Bekar olan kişiler için sürpriz bir nikahı da simgeleyen bu rüya hayatın iyi taraflarını keşfetmeyi ve güzellikler içinde bir yaşam sürmeyi işaret etmektedir.

Rüya sahibinin hanesinde yokluk olmayacağına ve yaşamı boyunca para sıkıntısı çekmeyeceğine de delalet etmektedir.

Rüya sahibinin büyük bir güç ve kudrete erişeceğine, iş yaşamında gözlerin üzerinde olacağına, yöneticisinden övgüler alacağına ve yeni başlangıçlar yapacağına işaret etmektedir.

Rüyada Evliyken Kendi Düğününü Görmek

Rüyada evliyken kendi düğününü gören kişi için bu rüya:

Mutluluk ve huzurun hüküm süreceğine,

Kendisini mutsuz eden konuların açıklığa kavuşacağına ve mutlu olacağına,

Bereket ve şansın rüya sahibinden yana olacağına ve

İşlerinde başarıyı elde ederek içinde bulunduğu zor durumdan kimsenin yardımı olmadan kendi imkânları ile kurtulacağına işaret eder.

Rüyada Düğünde Oynamak

Rüyada düğünde oynamak, hayırlı anlamlara gelmektedir.

Bu rüya:

Rüya sahibinin sevinçten gözyaşı dökeceğine,

Hiç beklemediği müjdeli haberlerle adeta mutluluktan ağzının kulaklarına varacağına,

İçini kıpır kıpır edecek, heyecanlandıracak ve kalbinin bir kuş gibi çarpmasına sebep olacak haberler alacağına ve

Hayırlı bir kısmet bulacağına delalet etmektedir.

Rüyada Müziksiz Düğün Görmek

Rüyasında müziksiz ve herhangi bir eğlencenin yapılmadığı bir düğün gören kimsenin:

Hanesine ve iş yerine bereket geleceği anlamına gelmektedir.

Bu bereketin anlamı haneye giren para miktarının yüksek olacağını simgelediği gibi, hâlihazırda elde bulunan paranın da kolay kolay elden çıkmayacağını işaret etmektedir.

Ancak düğün müzikli ise ve insanlar eğleniyorsa bu kısa bir zaman sonra rüya sahibinin başa çıkmasının zor olacağı bir bela ile sınanacağına ve eğer doğru adım atıp sabırlı davranırsa bu sınavı başarıyla geçeceğine delalet eder.

Rüyada Düğün Yemeği Görmek

Rüyasında düğün yemeğine davet edildiğini ya da düğün yemeği verdiğini gören kişinin:

Sıkıntılı ve zor günleri arkasında bırakacağına işaret eder.

Rüya sahibi eğer üzüntülü bir dönemdeyse, içinin rahat edeceğine ve mutluluğun çok kısa bir zaman sonra kendisini bulacağına delalet eder.

Rüyasında düğün yemeği verdiğini gören kişi dostlarının işlerinde onlara destek olarak büyük yardımlarda bulunacaktır.

Rüyada Oyunlu Düğün Görmek

Bu rüya rüya alimlerince:

Kötü olayların yaşanacağına işaret olarak görülmektedir.

Aynı şekilde rüyada hem oyunlu hem de içkili düğün görmek bela ve musibete yorulmaktadır.

Eğer ki rüya sahibi sazlı, sözlü ve oyunlu bir düğünden ayrılmışsa bu onun kendinize faydası dokunmayan her türlü eylemi, olayı, arkadaşı ya da sevgiliyi terk edeceğine, saptığı kötü yoldan geri dönerek doğru yolu bulacağına ve yaptığı hatalardan büyük dersler çıkaracağına işaret eder.

Rüyada Bir Düğünde Bulunmak

Rüyasında bir düğüne davetli olduğunu ve o düğünde bulunduğunu gören kişinin:

Tüm üzüntüsünden ve sıkıntısından kurtularak ferahlayacağına işaret eder.

Rüya sahibinin içinde yer alacağı düğün yemekliyse ve rüya sahibi bu yemekten yemişse kısa sürede eski sağlığına kavuşacağına ve hastalıklarının biteceğine delalet etmektedir.

Rüyada Şatafatlı Düğün Görmek

Rüyada görülen şatafatlı düğünler rüya alimleri tarafından hayra yorulmaz.

Şatafatlı düğün:

Çoğunlukla sıkıntıyı, başa gelecek belayı ve günah işlemeyi simgeler.

İnsanların neşe içinde oynadığı, şatafatlı bir mekanda pırıl pırıl ışıkların yandığı bir düğün kimi zaman rüya sahibinin gösterişi ve şatafatı sevdiğinin ve kibirli bir kişi olduğunun işaretidir.

Düğün ne kadar şaşaalı ise rüya sahibinin de gerçek yaşamında bir o kadar burnu havada ve insanları küçük gören bir kişiliğe sahip olduğu şeklinde yorumlanır.

Rüyada Sakin Düğün Görmek

Rüyasında sakin bir düğün görmek:

Feraha ermenin, hayırlı, bereketli bir yaşamın, huzur ve sükunet içinde geçecek bir ömrün ve rüya sahibinin ailesiyle beraber mutlu bir yaşam süreceğinin habercisi olarak yorumlanmaktadır.

Sakin bir düğünde yer aldığını gören kişi eğer sıkıntılı bir dönemdeyse bu sıkıntılardan kısa sürede kurtulacak ve stresli olmasını gerektirecek olan her şey silinip gidecektir.

Bu rüya, sahibinin dingin ve sakin bir hayata sahip olacağına işaret etmektedir.

Rüyada Bir Hastanın Evinde Düğün

Bu rüya hiçbir rüya alimi tarafından hayırlı bir rüya olarak görülmez.

Rüyasında bir hastanın evinde düğün olduğunu gören kişi için bu rüya:

Hasta olan bir akrabasının ölüm haberini alacağına ya da eğer kendisi hasta ise ecelinin geldiğine işaret etmektedir.

Ölüm, yas ve üzüntüyü simgeleyen rüya, olumsuz şekilde yorumlanır.

Rüyada Düğün Davetiyesi Görmek

Rüyasında düğün davetiyesi gören kişinin:

Yakın zamanda bir haber alacağını işaret eder.

Bu haber kimi zaman üzüntü verici kimi zaman da sevinçli bir haberdir.

Rüyasında bir düğün davetiyesini eline aldığını gören kimse uzunca bir zamandır arzu ettiği şeye kavuşacaktır.

Bu rüya oldukça olumludur çünkü rüya sahibinin istediği ne varsa gerçek olacağına işaret eder.

Bu rüya tabirinin bir diğer yorumu, rüyasında düğün davetiyesi gören kişinin sevdiği bir dostunun ya da akrabasının evleneceğine delalet etmektedir.

Rüyada Gelin Damat Görmek

Rüyada gelin ve damat görmek:

Rüya sahibinin yakın bir zamanda çok sevineceği müjdeli bir haber alacağına ve bu haber neticesinde kendisi için büyük bir menfaat elde edeceğine işaret eder.

Gelin ve damat; mutluluğu, ferahlamayı ve yaşanan sıkıntılı durumlardan kurtulmayı temsil eder.

Rüyasında gelin ve damadı tebrik ettiğini gören kişi etrafındaki herkesin takdirini kazanacağına ve yaptığı iyilikler sebebiyle hayırlı bir kimse olarak anılacağına işaret eder.

Rüyada Düğün Çiçeği Görmek

Rüyasında düğün çiçeği gören kişi:

Çektiği sıkıntılı dönemlerin ve zorlukların ardından oldukça yüklü miktarda bir paraya ya da menfaate kavuşacağına ve zorlukla kazanılan maddi güce işaret eder.

Bu rüya, rüya sahibinin tüm yaşamı boyunca mutlu olacağına ancak bu mutluluğa ulaşabilmek için çok çetrefilli yollardan geçeceğine ve pek çok sınava tabi tutulacağına işaret eder.

Rüyada Düğün Pastası Görmek

Rüyasında düğün pastası gören kişi:

Gerçek yaşamında büyük bir nimete ve refaha ulaşır.

Bu rüya geçim derdinin olmayacağına, bolluğa, her manada bereketin artacağına, rüya sahibinin yapacağı işlerin hep menfaatine olacağına ve iş yaşamında başarıyı yakalayarak rahat bir yaşam süreceğine işaret etmektedir.

Rüyada Kızına Düğün Yapmak

Rüyada kızına düğün yaptığını görmek:

Kızının hayırlı bir evlat olacağına, yakın zamanda güzel bir başarı elde edeceğine ya da anne babasını mutlu edecek hareketler sergileyerek onların hayır dualarını aşacağına işaret eder.

Rüyasında kızını evlendiren kimse gerçek yaşamında da kızını evlendirerek onu kazancı bol bir işe sokar.

Bu rüya, sahibinin kızı ile gurur duyduğuna, onun sayesinde mutlu olduğuna, herkes tarafından takdir edilen ve sevilen bir evlada sahip olduğuna ve bununla övündüğüne işaret eder.

Rüyada Düğün Alışverişi Yapmak

Rüyasında düğün alışverişi yaptığını gören kişi:

Alışveriş esnasında ne almışsa gerçek hayatta da aldıklarının değeri kadar güzel nimetlere ve menfaate erişecektir.

Genel anlamda bu tip rüyalar alınan şeyin ya da malın ne olduğuyla alakalı olarak yorumlanır. Eğer rüyasında düğün alışverişi yaptığını gören kişi güzel, değerli ve helal şeyler almışsa bu:

Rüya sahibinin her anlamda kazanç elde edeceğine ve mutlu olacağına yorulurken eğer rüya sahibinin düğün alışverişinde aldığı eşyalar haram şeyler ise o zaman bu rüya günah işlemeye ya da sıkıntı yaşayacağına işaret etmektedir.

Rüyada Düğün Salonu Görmek

Rüyasında düğün salonu gören kişi:

Farklı ve hiç bilmediği cemaatlerin arasında ve farklı kişilerle birlikte hiç yer almadığı meclislerin içerisinde bulunacaktır.

Eğer gidilen düğünde oyunlar oynanıyorsa ve müzikli bir düğünse, bulunulacak olan toplulukta hileci, kötü ve zararlı kişilerin yer aldığını işaret eder.

Eğer ki içinde bulunulan düğün salonu, huzurlu ve sakin bir yerse, bulunulacak topluluk da bir o kadar hayırlı ve kişiye fayda sağlayacak insanlardan oluşacaktır.

Rüyada Düğün Konvoyu Görmek

Rüyasında düğün konvoyu gören kişi için bu rüya:

Mutluluk anlamına gelmektedir ve aile bireylerini birbirine yakınlaştıracak güzel haberlerin alınması anlamındadır.

Rüya sahibi eğer bekarsa kendi düğününün olacağının müjdesini sevdiklerine verir.

Bu rüya genellikle olumlu tabir edilmektedir.

Rüya sahibinin yakın zamanda gerçekleşecek olan davet ya da kutlamaya katılarak hoş vakit geçireceğine, eşiyle ya da sevgilisiyle baş başa kısa bir tatile çıkacağına işaret eder.

Ayrıca tüm isteklerinin gerçekleşeceğine ve gönül bağlı olan bir kişiye tabir olunur.

Eğlenceli ve sıra dışı bir düğün konvoyuna eşlik ettiğini gören kişi mutlu bir haber alacaktır.

Rüya sahibi düğün konvoyuna katılmışsa iş yerinde terfi alacağına ya da yaptığı başarılı işlerden dolayı güzel övgüler duyarak takdir edileceğine işaret etmektedir.

Olmayacak diye düşünerek ümidin kesildiği bir işle ilgili güzel haberler alacağına ve rüya sahibinin keyifleneceğine, rüya sahibinin nafakasının artacağına, kısmeti bol bir yaşam süreceğine ve aşkı tadarak sevdiği kişiyle bir ömür birlikte vakit geçireceğine delalet eder.

Rüyada Düğün Arabası Görmek

Rüyasında düğün arabası gören kimse için bu rüya:

Hayırlı değildir.

Bu rüya, rüya sahibinin sevdiği kişi tarafından sonu kötü bitecek bir seyahate çıkarmak için ısrar etmesi şeklinde yorumlanır.

Bu rüya genellikle kişinin kendisine faydası dokunmayan suçlar işlediğinin ve bu sebeple de zamanının büyük bir kısmını üzülmekle geçirdiğinin göstergesi olarak yorumlanır.

Rüyasında düğün arabasına bindiğini gören kişi için bu rüya, sonu belli olmayan bir yolculuğa çıkmaktır.

Rüyada Düğün Ertelemek

Rüyasında düğününü ertelediğini gören kimse:

Yanlış bir yola saparak hayatını zindana çevirmekten son anda dönerek feraha kavuşacaktır.

Bu rüya aslında rüya sahibi için bir tövbe niteliğindedir.

Yoldan çıkan rüya sahibinin sonunda yeniden hidayete erişeceğine ve işlediği bütün günahlara tövbe ederek Allah katında mertebesinin yükseleceğine işaret eder.

Rüyada düğün ertelemek kimi zaman da elindeki işi bitirmemeye ve yarım bırakmaya delalet eder.

Rüyada Düğün Fotoğrafı Çektirmek

Rüyasında düğün fotoğrafı çektirdiğini gören kişi:

Eğer uzak bir yerde, gurbette yaşıyorsa yakın zamanda ailesine ve sevdiklerine kavuşacaktır.

Bu rüya ayın zamanda uzun bir seyahate çıkmaya ve rüya sahibinin uzun bir süre gurbette ömür geçirdikten sonra hasret çekerek yeniden memleketine dönüş yapacağına ve sevdiklerine kavuşacağına işaret eder.

Rüyada Kendi Düğününü Kaçırmak

Rüyasında kendi düğününü kaçırdığını gören kimsenin:

Yaşam standartlarının yükseleceğine ve kişiye fayda sağlayacak fırsatların birer birer elden kaçacağına işaret eder.

Aynı zamanda rüya sahibinin yeni bir iş kuracağına ancak eski başarısını hiçbir zaman yakalayamayacağına işaret eder.

Rüyada Kendi Düğününde Ağlamak

Rüyasında kendi düğününde ağladığını gören kişinin: