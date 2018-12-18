Rüyada deve görmek ne demek? Rüyada deve görmek ile ilgili rüya tabirleri

İnsanlar rüyalarında pek çok farklı şey görürler. Örneğin rüyaya giren hayvanlar insanların merakını celp eder. En çok merak edilen hayvanlardan biri de devedir. Rüyada deve görmek ile ilgili pek çok rüya tabiri bulunuyor. Sizin için rüyada deve görmek ile rüyada deve kesildiğini, deve sürüsü, deve eti, deve kervanı vb. görmek gibi farklı varyasyonların rüya yorumlarını bir araya getirdik. RÜYADA DEVE GÖRMEK Rüyada deve görmek keder, üzüntü, mutsuzluk ve huzursuz bir ruh hali ve sabır olarak tabir edilir. Rüyada karşınıza dişi deve çıkması, artık bekârlıktan sıkılıp evlenmek istediğinize işaret eder. Rüyada dişi ve yavruları olan bir deve gördüyseniz, erkekseniz çocukları olan bir kadınla evlenmek istediğinize, kadınsanız çocukları olan bir adamla evlenmek istediğinize işaret eder. Rüyada size ait olan dişi devenin öldüğünü görmek, eşinizin vefat edeceği şeklinde yorumlanır. Rüyada bindiğiniz deveyle kaybolmanız, yönünüzü bulamamanız, gerçek hayatta büyük bir şaşkınlığa düşeceğinize işarettir. RÜYADA DEVE KESİLDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada deve kesildiğini görmek, rüya sahibinin dileklerine kavuşmasına ve muradına ermesine işarettir. Sadece kendisi için değil bir yakını için de adak adamış olabilir. Dileklerinin gerçek olması ile birlikte yoksulları sevindirir çok şükür edeceğine delalet eder. Gönülden istediği her ne varsa çok yakın bir zaman içerisinde gerçekleşecek demektir.

RÜYADA DEVE SÜRÜSÜ GÖRMEK Rüyada deve sürüsü görmek, herhangi bir işte veya evde daha çok söz sahibi olacağınıza ya da büyük bir projede sözü geçen tek insanın siz olacağına işaret eder. RÜYADA DEVE YAVRUSU GÖRMEK Rüyada deve yavrusu görmek hayırlı, bilgili ve şerefli bir çocuğa işaret eder. Rüyada deve yavrusunu yanınızda gördüyseniz erkek çocuğunuz olacağına delalet etmektedir. Deve yavrusuna dokunmak üzüntü, keder ve mutsuzluğa, düşük yapmaya yorumlanır. RÜYAVA DEVE ETİ GÖRMEK Rüyada deve eti görmek işinde ya da sosyal çevresinde istediği ve hayalini kurduğu her şeye kavuşacağına, iş hayatında hırslı olduğuna ve başarı sağlama uğruna elinden geleni yapacağına işaret eder. Diyanete göre bu rüya hayatı boyunca büyük bir sağlık sorunu ile karşılaşmayacağına, ufkun geniş olmasına ve yenilikler peşinde koşmaya alamettir. Bu rüya ayrıca kişinin kendine dikkat etmediğine, dünya hayatına kendini kaptırmaya ve ahireti unutarak yaşamaya tekabül eder. RÜYADA DEVA KERVANI GÖRMEK Rüyada deve kervanı iyi yorumlanır. Rüyada bir kervanla yolculuğa çıktığınızı görmek, ticaretinizi çoğaltmak veya daha yüksek bir mevkie veyahut daha kazançlı bir işe girmeniz için yaptığınız teşebbüslerin başarılı olacağına; bir kervanın olduğunuz ile geldiğini görmek, büyük bir servet alacağınıza işaret eder.

RÜYADA DEVE GÜREŞİ GÖRMEK Rüyada deve güreşi görmek, gücünüzü sergilemekten hoşlanmaya, mutluluğun daimi olmasına ve hayatın güzelleşmesine, mantıklı işler yapmaya ve hayata anlam katmaya delalet eder. RÜYADA DEVE SÜTÜ GÖRMEK Rüyada deve sütü görmek, kişinin bundan sonraki hayatını bolluk, bereket içinde geçireceği demektir. Deve sütü bolluk ve berekete, dişi devenin sütünün memesinden aktığını görmek, berekete işarettir. Rüyada görülen deve sütü, toplu mala delâlet eder. Devenin yoğurdu ise, üzüntü ve kedere işarettir. RÜYADA DEVE GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Deveye Bindiğini Görmek

Rüyayı gören kişinin bir yolcuğa çıkacağına delalet etmektedir. Halid ül Isfahanî'ye göre: Rüyasında deveye bindiğini gören, büyük bir şerefe nail olur. Bir kadının deveye bindiğini görmesi, evlenmesi ile yorumlanır. Eğer kadın evli ise hayırdır. Eğer kocası gurbette ise döner. Rüyada deveye binip süratle yürüdüğünü gören, sefere çıkar. Rüyada dişi deveye ters bindiğini görmek, eşiyle ters münasebete delalet eder. Rüyada Deve Sahibi Olduğunu Görmek

Rüyada deve sahibi olduğunu görmek, kişinin hayatının düzeleceğine ve maddi anlamda rahatlayacağına yorulur.

Rüyada Deve Beslediğini Görmek

Rüya sahibinin deve beslediğini görmesi, kişinin çevresinde menfaatleri için dostluk yapan kişilerin olduğu anlamına gelmektedir. Rüyada Deve Bulduğunu Görmek

Kişinin en kısa sürede bir birlikteliğe başlayacağına ve o kişiyle evlilik kuracağına alamet eder. İbni Sirin'e göre rüyasında bir dişi deve bulduğunu gören, evlenir. Eğer o dişi devenin bir de yavrusu varsa, aldığı kadından bir çocuğu olur. Sahrada veya çölde birçok başı bos develer bulduğunu görmek, yükseleceğine ve sözlerinin geçerli olacağına tabir edilir. İki deve bulduğunu görmek, bir itibarlı insandan menfaat bulacağına, bir dişi deve bulduğunu veya ona bindiğini görmek asil biriyle evlenmeye tabir edilir. Rüyada Devenin Saldırdığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında devenin saldırdığını görmesi, karşılaşacağınız bazı sorunlardan yılmazsanız sorunları aşacağınıza delalet etmektedir. Rüyada Deve ile Konuştuğunu Görmek

Kişinin şaşıracağı bir sorunun ortaya çıkacağına ve çevresindeki insanlardan tepki göreceği anlamlarına gelmektedir.

Rüyada Deve Pisliği Görmek

Rüyada deve pisliği görmek, kişiye miras kalacağı demektir. Rüyada Deve Kesmek, Kurban Etmek

Rüyada deve kesmek ya da kurban etmek halktan ya da yakın çevrenizden büyük ve saygın bir kişinin ortalık yerde öleceğine veya öldürüleceğine işaret eder. Eğer deve bir topluluk tarafından öldürüldüyse ve devenin etini aralarında paylaştılarsa o yöreden zengin bir kişinin öleceğine ve malının yöre sakinleri tarafından paylaşılacağına işarettir. Rüyada Kızgın Deve Görmek

Rüyada kızgın deve görmek kişinin her kesimden kimseyle görüşüp konuştuğuna, karşısına çıkacak insanın kalbini çalacağına ve mutlu bir evlilik yapacağına rivayet eder. Rüyada Dişi Deve Görmek

Rüyada görülen dişi deve, geminin suratlı gitmesini ifade eder. Yolculukta bulunan kimse için dişi deve, rüya görenin yolculuğunun kolay ve çabuk geçmesini veya bunun aksini ifade eder. Rüyada Erkek Deve Görmek

Rüyada görülen erkek deve, mesken ve gemiyi, bazen ölümü, dul eşi, kini, intikam almayı veya çok sabırlı birisini ifade eder.

Rüyada Deve Otlatmak

Rüyada develeri otlatan eğer ehilse emri ve hükmü geçerli bir vali olur. Şayet bu vazifeyi yapacak güçte değilse bile Rüya çok hayırlıdır. Rüyada develeri otlatmak, derecenin yükselmesine, yine merada deve otlatmak bekâr için evlenmeye, fakir için ele geçecek rızka delâlet eder. Rüyada develeri toplu halde otlattığını görmek, şanlı ve büyük kimseler nezdinde yüksek mevkie ve onlar eliyle gelecek mala ve menfaate delâlet eder. Rüyada Deveden İnmek veya Binmek

Rüyada deveden inmek veya indiğini gören kimse hastalanır. Dişi deve bulduğunu gören erkek evlenir. O dişi devenin yanında yavrusu varsa, evlendiği kadından çocuğu olur. Rüyada deveye binip hızla giden kimse, yolculuğa çıkar. Rüyada deveye binmek, hacca gitmeye, devenin üzerinden düştüğünü görmek de, tehlikeli bir durum geçirmeye işarettir. İbn-i Sirin’e göre: Rüyasında deveye binmiş olarak gittiğini gören, yolculuğa çıkar; deve üzerinde döndüğünü gören, kedere ve düşünceye kapılır; deveden indiğini gören hasta olur, sonra iyileşir. Deveye binmiş olduğu halde yolunu kaybedip bilmediği yerlere gittiğini gören, şaşkınlığa düşer.