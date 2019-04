Rüyada fil görmek ne demek? Rüyada fil görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada fil sürüsü görmek, iş hayatında söz sahibi olmaya, mevcut konumun iyileşmesine ve yükselişe geçmeye, iyi bir kariyer yapmaya delalet eder. Hayatın her alanında şansı simgeleyen bu rüya kişinin arzu ve isteklerine kavuşup, hayatı boyunca bolluk ve bereket içinde yaşayacağı anlamına gelir. Ticaretle uğraşanlar için yeni iş alanlarına girmeye, işini yurt dışına kadar genişletip, şubeler açmasına yorumlanır. Mevcut maddi kaynakların artmasıyla birlikte bolca gayrimenkul sahibi olmaya ve zengin biri ile evlenmek anlamına da gelir.

RÜYADA FİL GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ

Rüyada File Bindiğini Görmek

Rüyada bir file binerek yükseldiğini gören kişi, ticaret hayatında da bir anda şaşırtacak bir yükselişe geçecek ve bol kazanç elde edecek demektir. Rüyada filin üzerinde eğer olmadan file binmek mutlu ve temiz bir nikâh anlamına gelir.

Rüyada Filin Saldırısına Uğramak

Bir kimse rüyasında filin saldırısına uğrar ve ezilirse eğer devlet kurumlarından resmi olarak bir ceza alacağına işaret eder.

Rüyada Fil Sevmek

Güç ve iktidar sahibi olarak hayatındaki her detaya dikkat etmek, emek vermek ve yaşamını daha güzel hale getirmek istemek demektir. Fil seven kimsenin evlatları da kendisi gibi idealist, hayata tutunan, mantıklı ve ayakları yere sağlam basan, aklı, vicdanı hür kişiler olurlar. Aile fertlerinin hepsinin iyi eğitimler alacağına ve yaşamda kendilerine önemli yerler edinerek kendilerini toplumda benimseteceklerine tabir edilir. Fil seven kişinin oğlu olur ve görkemli bir hayat sürer. Maddi olarak da güçlenmek, daha fazla mal, mülk elde etmek demek olan rüya, kişinin kedine ait iş yeri açarak patron olacağına da yorumlanır.