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Rüyada fil görmek ne demek? Rüyada fil görmek ile ilgili rüya tabirleri

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 18.04.2019 16:47 | Son Güncelleme

Fil, pek çok kültürde özel anlamı olan bir hayvandır. Bu güçlü ve dev hayvanlar rüyalarımıza da girer. Peki rüyada fil görmek ne anlama gelir? İşte rüyada fil görmek ve rüyada fil yavrusu, fil sürüsü, fil hortumu vb. görmek ile ilgili rüya tabirler...

Rüyada fil görmek ne demek? Rüyada fil görmek ile ilgili rüya tabirleri

Filler en büyük kara hayvanlarıdır. Cüsseleri ile Afrika’dan Asya’ya pek çok coğrafyanın kültürüne de işlemiş bir hayvandır. Türkiye’de evlerde filler le ilgili biblolar, el işleri vb. Bulabilirsiniz. Peki ya filler rüyamıza girerse?... Rüyada fil görmek ne anlama gelir? Merak edenler için rüyada fil görmek yanında rüyada fil yavrusu, fil sürüsü, fil hortumu veya evde fil görmek gibi rüyalar hakkında yapılmış yorumları, tabirleri toparladık.

RÜYADA FİL GÖRMEK

Filin, güçlü ve ağırbaşlı bir hayvan olarak kabul görmesi rüyalardaki anlamı ile de paraleldir. Rüyayı gören kişinin toplumda, çevresinde güç ve erk sahibi biri olup başarılar elde edeceğine inanılır. Bu başarılar kendisine maddi ve manevi doyum sağlayacaktır.

RÜYADA FİL YAVRUSU GÖRMEK

Fil yavrusu yavaş yavaş kısmetlerin açılacağını müjdeler ve yakın zamanda yaşanan talihsizliklerin kişide bıraktığı tüm olumsuzlukların geride kalacağını bildirir. Yeni bir iş kurmak için adımlar atılacağına alamet olduğu gibi, kalben huzur içinde yaşamak anlamındadır. Rüya sahibinin sıradan bir hayattan ziyade gözler önünde olan, insanların tanıdığı, saydığı ve sevgi duyduğu biri olacağına, ilerleyen yıllarda şöhretli hale geleceğine alamettir. Yapılan iş veya sahip olunan meslek ne olursa olsun başarılı olunacağının habercisidir.

RÜYADA FİL SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüyada fil sürüsü görmek, iş hayatında söz sahibi olmaya, mevcut konumun iyileşmesine ve yükselişe geçmeye, iyi bir kariyer yapmaya delalet eder. Hayatın her alanında şansı simgeleyen bu rüya kişinin arzu ve isteklerine kavuşup, hayatı boyunca bolluk ve bereket içinde yaşayacağı anlamına gelir. Ticaretle uğraşanlar için yeni iş alanlarına girmeye, işini yurt dışına kadar genişletip, şubeler açmasına yorumlanır. Mevcut maddi kaynakların artmasıyla birlikte bolca gayrimenkul sahibi olmaya ve zengin biri ile evlenmek anlamına da gelir.

RÜYADA EVDE FİL GÖRMEK

Rüyada evin içinde fil görmek, sıkıntıya tekabül eder. Hanenizde meydana gelecek büyük bir tartışmanın, dış müdahalelere maruz kalmanın, işinize karışmak isteyen art niyetli insanların varlığının simgesidir.

RÜYADA FİL HORTUMU GÖRMEK

Rüyada filin hortumunu görmek çok hayırlıdır hele ki fil hortumu ile rüya sahibine vurduysa, kısmet ve rızık anlamına gelir.

RÜYADA FİL HEYKELİ GÖRMEK

Rüyada heykel fil görmek eşler arasında art niyetli kimselerin gireceğine ve hem maddi hem de psikolojik olarak sıkıntılı bir sürece girileceğine, yaşanacak sıkıntılara kişinin hem kendine zarar vereceği hem de ailesini üzeceğine alamet olur.

RÜYADA FİL GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ

Rüyada File Bindiğini Görmek
Rüyada bir file binerek yükseldiğini gören kişi, ticaret hayatında da bir anda şaşırtacak bir yükselişe geçecek ve bol kazanç elde edecek demektir. Rüyada filin üzerinde eğer olmadan file binmek mutlu ve temiz bir nikâh anlamına gelir.

Rüyada Filin Saldırısına Uğramak
Bir kimse rüyasında filin saldırısına uğrar ve ezilirse eğer devlet kurumlarından resmi olarak bir ceza alacağına işaret eder.

Rüyada Fil Sevmek
Güç ve iktidar sahibi olarak hayatındaki her detaya dikkat etmek, emek vermek ve yaşamını daha güzel hale getirmek istemek demektir. Fil seven kimsenin evlatları da kendisi gibi idealist, hayata tutunan, mantıklı ve ayakları yere sağlam basan, aklı, vicdanı hür kişiler olurlar. Aile fertlerinin hepsinin iyi eğitimler alacağına ve yaşamda kendilerine önemli yerler edinerek kendilerini toplumda benimseteceklerine tabir edilir. Fil seven kişinin oğlu olur ve görkemli bir hayat sürer. Maddi olarak da güçlenmek, daha fazla mal, mülk elde etmek demek olan rüya, kişinin kedine ait iş yeri açarak patron olacağına da yorumlanır.

Rüyada Fildişi Görmek
Hem şöhrete, hem de zenginliğe alamet eden rüya, kişiye ikramiye çıkmasına, büyük bir miras kalmasına da yorumlanır. Hayatın büyük sürprizleriyle karşılaşmak, maddi anlamda mutlu olmak ve her türlü zevkin tadına varmak demektir. Rüya sahibinin sözüne herkesin itibar etmesine, saymasına ve karşısındaki rakiplerin bile geri çekileceğine delalet eder. Her türlü üzüntüyü geride bırakmak, huzur bulmak, maddi sorunlarını çözmek demektir.

Rüyada Yaralı Fil Görmek
Büyük bir kayıp yaşanacağını bildirir ancak bu kayıp genellikle maddi olanaklarda bir azalma, parasal konularda hesap hataları neticesinde bir anda borçlanma şeklinde algılanmalıdır. Geçici bir dönemi simgelediği için yaşanan sıkıntılar kalıcı değildir. Genellikle kısa süreli çekilecek bir derde, bunalmaya işaret eder ve rüya sahibinin mevcut mal varlıklarını korumak adına yeni tedbirler alması gerektiğine dair bir uyarı olarak da görülmelidir.

Rüyada Ölü Fil Görmek
İflas, itibar ve güç kaybı olarak nitelendirilir ve yaşanan kayıpların kişinin tüm hayatını kökten değiştireceğine alamettir. Ölmüş fil görenler iş yerlerini kapatırlar veya maddi kriz yaşadıkları için borçlanırlar. Hayati koşulların değişime uğrayacağına yorumlanan rüya sahip olunan kıymetli malların kaybedileceğine, ortaklıkların bozulacağına, aile içinde maddi sorunlar yüzünden çatlaklar oluşacağına tabir edilir. Zorlu bir sürece girildiğinin haberini veren rüya sağlam atılan temellerin dahi sarsılacağını ifade ederken, kişinin gelecekte oluşabilecek riskleri bertaraf edebilmek için çeşitli önlemler alması gerektiği konusunda uyarıcıdır.

Rüyada File Bindiğini Görmek
Rüyada kendini filin üstünde gören kişi, içinde bulunduğu duruma hakim olacağına, toplum içinde güç elde etmeye, saygınlık görmeye, bir konuda liderlik etmeye, düşünce ve fikirlerinin başkaları tarafından ilgi görmesine delalet eder.

Rüyada Hayvanat Bahçesinde Fil Görmek
Rüya sahibinin hayvanat bahçesi içinde fil görmesi, kısıtlanan maddi konuların varlığına, bütün birikimlerinin risk içinde olduğuna delalet eder. Ancak kişi keskin zekası sayesinde bu durumdan çıkacak ve yeniden iyi yaşam koşullarına kavuşacak demektir. Bazende kişi kendini tutsak edilmiş hissedebilir bütün bunların geçici olduğuna ve harekete geçerek içinde sıkıştığı durumdan kurtulabileceğine yorumlanır.

Rüyada Yaralı Fili Tedavi Etmek
Rüyada yaralı fili tedavi ettiğini görmek, kişinin elindeki maddi olanakları başkaları ile paylaşarak ihtiyacı olanlara yardımcı olacağı anlamına gelir. İmkanlarını başkaları ile paylaşmaktan çekinmeyen bu kişi, başarılarına bir yenisini ekleyerek maddi gücünü herkese kanıtlar ve çevresinde aranan, saygı gösterilen bir kişi olduğuna yorumlanır.

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