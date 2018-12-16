Rüyada domuz görmek ne demek? Rüyada domuz görmek ile ilgili rüya tabirleri

İslamiyet'te domuz eti haramdır ve İslam coğrafyasında domuz makbul bir hayvan olarak görülmez. Bu yüzden rüyada domuz eti görmek inanları endişelendirir, bunun kötü şeylere işaret olduğunu düşünürler. Peki gerçekten de öylemi; rüyada domuz eti görmek ne anlama gelir? Bu sorunun cevabı domuzun görülme biçimine göre değişebilmektedir. Bu nedenle rüyada domuz eti görmek ile ilgili domuz yavrusu, domuz kesildiğini, domuz kovaladığını, domuz ölüsü, domuz eti görmek gibi rüyaların tabirlerini listeledik. RÜYADA DOMUZ GÖRMEK Rüyada domuz görmek genel olarak pek olumlu şeylerin habercisi değildir. Nitekim rüyada görülen domuz bir hasım; sizi sevmeyen, kötülüğünüzü düşünen bir komşu, arkadaş ya da rakip olarak yorumlanır. Domuz, belki de tahmin edildiği gibi hayırlı bir sembol olarak yorumlanmaz ve kısmetsizlik ya da şansızlık olarak görülür. Tabii rüyada domuzun görüldüğü şekil de rüyanın hayırlı olup olmadığı ile alakalıdır. Örneğin rüyada domuzu devirmek ise rakibe veya düşmana karşı zafer kazanmak anlamına gelir. Rüyada saldırgan bir domuz görmek kesesi para dolu olan ve büyük bir servetin sahibi olan bir kişiden zerre kadar iyilik olmayacağı anlamına gelir. Rüyada saldırgan domuza karşı koymak rakibine ya da hasmına karşı koymaya işaret eder.

RÜYADA DOMUZ YAVRUSU GÖRMEK Rüyada domuz yavrusu ya da yavruları görmek zorluk, meşakkat ve güçlük çekmek anlamına gelir. Kişinin maddi konularda borçlu duruma düşeceği, manevi açıdan huzursuz bir hale gireceğine işarettir. Rüyasında domuz yavrusu gören kişinin işleri hayırlı olmaz ve kazancı da helal değildir. RÜYADA DOMUZ KESİLDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada domuz kesildiğini görmek, rüya sahibinin yaşayacağı bazı kötülükler ve fenalıklar sonrasında belli önlemler alacağı anlamına gelmektedir. Bazı rüya tabircilerine göre de rüyada domuz kesilmesi, rüya sahibi kişinin sevdikleri ve arkadaşları tarafından hayal kırıklığı yaşayacağına, iyilik yaptığı insanlardan kötülük göreceğine yorumlanmaktadır. Bazen de kişin malı ve mülkü ile ilgili kayıplar yaşanacağına ve derin kedere düşüleceğine delalet etmektedir. RÜYADA DOMUZ KOVALADIĞINI GÖRMEK Rüyada domuz kovalamak, genellikle sıkıntıya yorulur. Kişinin maddi konularda borçlu duruma düşeceği, manevi açıdan huzursuz bir hale gireceğine işarettir. Rüyada domuz kovalamak, rüyayı gören için kişinin çevresinde sevilmeyen, ismi hayırla anılmayan bir kişi olduğuna delalettir. Düşmanların çokluğuna, kazanılan paranın bereketsizliğine ve haram lokma yenildiğine de yorumlanabilir.

RÜYADA DOMUZ ÖLÜSÜ GÖRMEK Rüyada domuz ölüsü görmek kendi yağında kavrulacağına ve çevresindeki kimselere de buna rağmen faydasının dokunacağına, canın yanmasına ve mutsuz karamsar bir insan olmaya delalet eder. Rüyayı gören genç birisi ise şükür sahibi kimse olduğuna ve yüce Allah’ı zikir etmeye, sıkıntıların üstesinden gelmeye ve geleceğe güzel bakmaya işaret eder. Rüyayı gören kamu görevlisi ise kişinin espri mahiyetiyle söylediklerinden dolayı başkalarının açığını gün yüzüne çıkaracağına, kişinin kısa süre içinde bir girişimde bulunacağına ve yüklü gelir sağlayacağına alamettir. RÜYADA DOMUZ YAĞI GÖRMEK Rüyada domuz yağı görmek hayata sıkı sıkı sarılmaya ve duaların kabul olmasına, güzelliklerle ve hayırlı hadiselerle karşılaşacağına delalet etmektedir. Rüyayı gören yaşlı birisi ise hayırlı bir hayat sürmeye ve kimseye muhtaç olmamaya, maddi anlamda çok büyük sıkıntıya gireceğine delalet eder. Rüyayı gören erkek ise büyük emekler vererek elde ettiği kazancın elinden gideceğine, dinin konularda kendinin geliştirmeye alamet eder. RÜYADA DOMUZ ETİ GÖRMEK Rüyada domuz eti görmek rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve aile hayatında çok büyük ve çok kötü olaylar ile karşılaşacağına, çok büyük üzüntüler yaşayacağına, iş hayatında ister istemez ele bir haram malın geçeceğine, bu haram maldan ötürü çok büyük sıkıntılar yaşanacağına ve iş hayatında ya da sosyal hayatta çok kötü şeyler yapılacağına ve bu kötü şeylerden sonra çok daha sorunlu bir dönem yaşanacağına alamet eder.

RÜYADA DOMUZ PİSLİĞİ GÖRMEK Rüyada domuz pisliği görmek günahlarınızdan utanmaya, uzun bir süre insan içine çıkmamaya ve üzülüp göz yaşı dökmeye karamsar ruh haline ve elem kedere delalet eder. RÜYADA DOMUZ GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Vahşi Domuz Görmek

Rüya sahibinin rüyasında vahşi domuz görmesi, servet ve güç sahibi olmasına rağmen kendisinden iyilik görülmeyen insana delalettir. Rüyada Domuz Öldürmek

Rüyada domuz öldürdüğünü görmek, rüyayı gören kişinin çevresinde bulunan kötü niyetli kişilerden kurtulacağına, tedbirli davranacağına ve zarar vermek isteyen kişilerden uzak olacağına işaret eder. Rüyada domuz öldürdüğünü görmek ayrıca kötü bir durumla karşılaşmaya ve üzülmeye delâlet eder. Rüyada öldürülen domuzun kanının aktığını görmek tehlikeli bir düşmana işaret ettiği gibi düşmana üstün gelmeye de tabir edilir. Rüyada Beyaz Domuz Görmek

Rüyada beyaz domuz görmek kişinin yakın bir zamanda seyahate çıkacağına, kısa içinde karşısına çıkan sıkıntıları ortadan kaldırmak ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmek için bazı deneyimli kişilerden işle ilgili çeşitli bilgiler alacağına tekabül etmektedir. Kişinin sıkıntıları atarak feraha kavuşacağına delalet etmektedir.