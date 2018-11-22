Rüyada gelin görmek ne demek? Rüyada gelin görmek ne anlama gelir?

Rüyada görülen bir şeyin ne anlama geldiği ile ilgili çeşitli rüya tabirleri vardır. İnsanlar rüyalarında gördükleri olayların, şeylerin ne olduğunu öğrenmek istediklerinde sıklıkla rüya tabirlerine başvurmaktadırlar. Rüyada gelin görmek de merak edilen konulardan biridir. Rüyada gelin görmek, rüyada birini gelinlikle görmek, rüyada gelin arabası, gelin çiçeği görmek gibi konularla ilgili rüya tabirlerini sizin için derledik. RÜYADA GELİN GÖRMEK Rüyanızda gelin görmek ile ilgili yorumlar genellikle olumludur. Rüyada gelin gören kişinin iyi bir haber alacağına inanılır. Ayrıca huzurlu bir yaşamın habercisi olarak da yorumlanır. Tabii rüyada gelin gören kişinin bekar olması durumunda bu kişi için evliliğin yakın olduğu yorumu yapılır. Rüyada beyaz bir gelinlik içinde kendini gören kız mutlu bir izdivaç yapacaktır. Rüyada kendini yırtılmış bir gelinlik içerisinde gören gelin ise belirsiz bir evlilik sürecine girmiştir. Yabancı bir kişiyi gelin olarak görmek hiç umulmadık bir yerden gelecek yardıma çağrışım yapmaktadır.

RÜYADA GELİN ARABASI GÖRMEK Rüyada gelin arabasının görülüyor olması dünya işlerinin iyiye gideceğinin göstergesidir. Eğer işi kötü olan biri rüyada gelin arabası görüyorsa işleri düzelir, işleri iyi olan biri görür ise işleri daha iyi olur. Rüyada gelin arabasının görülmesi büyük bir aile olmaya ve büyük bir evde ortak bir yaşam sürmeye işarettir. Aynı zamanda bu yaşantının çok iyi gideceğine ve bir arada yaşamanın huzur getireceği olarak yorumlanmaktadır. Rüyada gelin ve damadın gelin arabasının içerisinde görülmesi, yüksek bir itibara işarettir. Rüyada kendini bir gelin ile gelin arabasında gören kişi güzel bir gelecek ve ticari anlamda büyük bir yükselişe işaret olarak görülmektedir. Renkli gelin arabası ise gösterişli bir yaşantının göstergesidir. RÜYADA GELİN ÇİÇEĞİ GÖRMEK Evli bir kadının rüyada gelin çiçeği görmesi yakında gebe kalmasına ve hayırlı bir çocuk dünyaya getirmesine işarettir. Rüyada gelin çiçeği gören kişi ileriki hayatında güzel ve olumlu gelişmelere sebep olacak olaylar yaşayacaktır. Bekar bir gencin gelin çiçeği görmesi mutlu bir evliliğin gerçekleştirmesi olarak yorumlanmakta iken bekar bir genç kızın gelin çiçeği görmesi ise akrabalarından biri ile izdivaç etmesi olarak yorumlanmaktadır. Rüyada görülen gelin çiçeği kurumuş ise güzel giden şeylerin kötüye doğru bir ivme alacağı şeklinde değerlendirilmektedir. Rüyasında rengarenk gelin çiçeği gören kişi ise insanlar arasında çok sevilen ve sürekli arkasından iyi şeyler konuşulan bir insan olarak yorumlanmaktadır.

RÜYADA GELİN TACI / BAŞI GÖRMEK Rüyada gelin başının görülmesi uzun ömre ve güzel bir hayatın yaşanmasına delalet etmektedir. Kişi eğer bayan kendi gelin başını görüyor ise şeref, itibar, mevki ve makama işarettir. Gelin başının kabarık ve büyük olması gelinin kısmetinin bol olmasına ve eşi ile çok mutlu bir gelecek geçirmesine işarettir. Saçına ak düşmüş bir gelin başının görülmesi ise sabırlı olmaya ve metanetli olmaya işarettir. Baştan geçecek olan bir olaya karşı dirayet gösterilmesi şeklinde yorumlanmaktadır. Gelin başının sade olması ise evliliğin kısa sürmesine sorunlu bir sürecin yaşanması şeklinde belirtilmektedir. RÜYADA GELİN ALMAYA GİTMEK Rüyada gelin aldığını gören kişi çok yakında mutlu bir evliliğe adım atacaktır. Rüyada gelin huzura ve berekete işaret etmektedir. Rüyada yaşlı bir gelin almak büyük mala servete ve doğru yollardan kazanılan paraya işaret edilmektedir. Rüyada süslü bir gelin almak ise birinden çok güzel bir hediye almaya ve o hediyenin hayatında çok önemli bir yer edineceğine işarettir. Evli bir erkeğin gelin aldığını görmesi evliliğinin mesut bir biçimde geçeceğine ve uzun ömre işarettir. Rüyada gelin alan ve gelin ile kol kola girip mutlu olan kişi ise fakir ise zenginliğe, mutsuz ise mutluluğa delalet etmektedir. Rüyada bir akrabasını gelin alan kişi ise yönetici olacak ve adaletli bir yönetim sergileyecektir.

RÜYADA GELİN DAMAT GÖRMEK Rüyada gelin ile damat bir arada görmek bolluğa ve berekete işarettir. Genç bir gelin ile genç bir damadın görülüyor olması helal kazanca ve büyük bir servete işaret edilmektedir. Rüyada gelin ve damadın evlenmesi ise uzun ömürlü güzel bir yaşantıyı göstermektedir. Rüyada süslenmiş bir gelin ile süslü bir damat görülmesi dünyada rahat bir yaşam sürmeye bolluk, bereket ve aile büyüklerinden rıza almış olmak şeklinde yorumlanır. Hasta olan yaşlı bir kişinin rüyada genç gelin ve damadı bir arada görmesi ise ecelinin yaklaşmış olmasına yorumlanmaktadır. Evli bir kadın rüyasında genç bir damat veya genç bir gelin görüyor ise erkek bir çocuk doğuracağına işaret edilmektedir. RÜYADA EVE GELİN GELMESİ Uzun zamandan beri yaşanan kötü gidişe dur deneceğine, sorunların ve sıkıntıların yakın zaman içinde sona ereceğine, iş konusunda hayırlı bir adım atılacağına, gayrimenkul işine girileceğine, eşler arasında yaşanan tartışmaların sona ereceğine, güzel günler yaşanacağına ve zahmet çekilerek yapılan bir işte başarı kazanılacağına yorulur. Aynı zamanda, hayırlı bir kısmet ile dünyaevine girdikten sonra evlat sahibi olunacağına işaret eder.