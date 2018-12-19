Rüyada evlenmek ne anlama gelir? Evlenmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada evlenmek, mutlu bir haberin işaretçisi mi yoksa kötü bir olaya delalet mi? Evlilik gibi kutsal bir olayın rüyada görülmesi ne anlama gelir, neye delalet eder? Çoğunlukla olumlu yönde yorumlar yapılan rüyada evlenmek için bazı durumlar kötü haberlerin işaretçisi de sayılmıştır. Birçok farklı şekilde rüyada evlenmek görülebilir. Mesela rüyada evlilik teklifi almak, rüyayı gören kişinin bekar ya da evli olması durumunda değişir. Rüyada evlenmek konusunu şu başlıklar altında haberimizde derledik; Rüyada abiyle, babayla, kuzenle evlenmek, rüyada başkasıyla evlenmek, rüyada eşinin evlendiğini görmek, rüyada eşiyle yeniden evlenmek, rüyada evlilik cüzdanı görmek, rüyada evlilik teklifi görmek, rüyada evli birinin evlilik teklifi alması, rüyada evlenmeyi istememek, rüyada zorla evlenmek, rüyada oğlunun evlendiğini görmek, rüyada evlenen birini görmek, rüyada evlenen çift görmek... RÜYADA EVLENMEK NE DEMEKTİR? Rüyada evlenmek ile yapılan ortak yorumların başında Allah tarafından size gelecek bir yardımın işareti olarak kabul edilmesi gelir. Bunun yanında rüyada evlenmek; borca girmek, üzüntü, kötülük gibi olumsuz tabirleri de yapılmıştır. Mesela İmam Nablusi’ye göre; rüyada evlenmek, esarete, borca, sıkıntıya, üzüntü ve keder şeklinde yorumlanırken Ebu Sait El Vaiz’e göre; rüyada evlilik görmek, servete, zenginliğe delalet eder şeklinde tabir edilir. Farklı bir yorumda ise rüyada evlenmek sanat ile uğraşmak anlamına da gelmektedir. Rüyayı gören kişinin evli ya da bekar olması da yorumu tamamen değiştirebilir. Rüyada evlenmek ile ilgili rüya tabirlerini aşağıda konu başlıkları ile sıraladık...

RÜYADA BAŞKASIYLA EVLENMEK Rüyada başkası ile evlenmek, evlendiğini gördüğü kişi ve ailesi ile yakın ilişkiler kuracağınıza veya onlardan bir iyilik göreceğinize işarettir. Bu rüya genellikle ailevi ilişkilere yorumlanır. Evlendiğiniz kişi yakından tanıdığınız birisi ise, birlikte yolculuğa çıkacağınıza veya o kimsenin size yol göstermesi sonucunda aile halkı olarak büyük bir ferahlığa ve rahatlığa kavuşacağınıza işarettir. Rüyada Evlendiğini Gören Kadın

Rüyada evlendiğini gören kadın ya da bir kadının evlendiğini görmesi, iki farklı şekilde yorumlanır. Rüyayı gören kişi, hamile bir kadınsa eğer, hayırlı bir kısmet ile karşılaşacağına tabir eder. Eğer rüya sahibi, bekar bir kadın ise, iş hayatında ya da eğitim hayatında çok büyük bir başarı yakalayacağına ve çok hayırlı kişiler ile tanışacağına delalet edilir. Rüyada Evlendiğini Gören Bekar

Kişi bekar ise kısa süre içinde evleneceğine işaret eder. Rüyasında gelinlik giyerek evlendiğini gören kişinin mutlu ve huzurlu bir evlilik yaşayacağı yorumlanmaktadır. Allah tarafından alınacak yardımı göstermektedir.

RÜYADA EŞİNİN EVLENDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada eşinin evlendiğini görmek, bazı alimlere göre aile hayatınızda yaşanılacak huzursuzlukların ve bazı atışmaların habercisidir. Bazı tabirciler içinse bu rüya evliliğinizin daha da sağlamlaşacağını ve karı koca arasındaki sevgi ve saygının artacağını göstermektedir. Rüyanızda eşinizin en yakın arkadaşınızla evlendiğini görmek, eşinizin yapacağı bir günaha veya evlendiği kişinin yuvasında huzurunun bozulmasına işarettir. Rüyada eşini kendisi evlendiren kimse, aile huzurunu sağlamak için elinden gelen her şeyi yapar ve mutlu bir yuva oluşturabilmek için çeşitli zorluklara katlanır. Rüyada eşinin tanımadığınız bir kadınla evlendiğini görmeniz, bazı sıkıntılar yaşayacağınıza ve bu sıkıntılardan ailenizin de mutsuz olacağına delalet eder. RÜYADA EŞİYLE EVLENMEK Rüyada eşiyle tekrar evlendiğini görmek, sevdiklerinizle yeniden sohbet ve muhabbet içerisinde olmaya yorumlanır. Bir süredir aranızda soğuk rüzgarlar esen kişilerle tekrar eski muhabbet ve neşe geri gelir. Aileniz de bir süredir devam eden sorunları aşarak yeniden birbirinizle zaman geçirmekten keyif alacaksınız. Özel hayatınızda sizi mutlu edecek güzel haberler alabilirsiniz. Bekar olan biri için yeni bir aşkı müjdeler. Sevdiğinizi aileniz de destekleyecek ve hiçbir engel ile karşılaşmadan dünya evine gireceksiniz. Eğer evliyseniz, ilişkinizde önemli bir olay olabilir. İlişkinizde bazı sorunları çözmek için bir şeyi dile getirme cesareti gelecek. Artık sevdiğiniz şeyleri kabullenmek istemeyebilirsiniz. Bu da ilişkinizde artık bir şeylerin değişmesine ve sizin de mutlu olmanızı sağlayabilir.

Rüyada aynı eşle tekrar evlenmek, eşinizin izin vermediği bir şeyi artık kabul edebilir. Eğer sizi engellediği bir konu varsa bunu çözeceksiniz. Bundan sonra sizin isteklerinize karşı daha anlayışlı ve pozitif olabilir. Sizin mutluluğunuzu da göz önünde tutabilir. Ondaki bu değişim sizi şaşırtacak. Size olan saygı, güven ve sevgisi de artacak. RÜYADA KUZENLE EVLENMEK Rüyada kuzeniyle evlenmek şanssızlığın yakın zaman içinde şansa dönüşeceğine, hayatının ve işlerinin kolaylaşacağına, bazı radikal kararlar alınacağına, pek çok iş fırsatının ayağına geleceğine, moralsiz ve tatsız günler geçireceğine, kısmetinin ve şansının da açık olacağına, güzel günlerin yakında olduğuna, hayırlı bir kısmetle dünyaevine girileceğine ve bazı tatsızlıklar yaşanacağına, isteklerine ulaşmak konusunda muvaffak olacağına rivayet eder. RÜYADA BABAYLA EVLENMEK Rüyada babayla evlenmek kararmış düşüncelerinin aydınlanacağına, kendini iyi ve şanslı hissedeceği kadar güzel bir dönem geçireceğine, güzel günlerle tanışılacağına, arkadaştan ya da eş dosttan medet umacağına ve bu konuda elinin boş dönmeyeceğine, içinde bulunduğu sorunlu olaylardan ve durumlardan kurtulacağına, size sahtekarlık yapacak yakın bir kişiye ve melankoli içine düşüleceğine, mevki kaybına uğrayacağına, manevi olarak büyük bir ferahlık yaşanacağına, kazanacağı paralar sayesinde çok hayırlı işler yaparak büyük hayır duaları alacağına ve borçlarını ödeyeceğine yorulmaktadır.

RÜYADA ABİYLE EVLENMEK Rüyada abiyle evlenmek sorunlarından kurtulup huzurlu ve mutlu olacağına, daha önce yaşanmış olan kötü olayların kısa zamanda çözüleceğine, üzüleceğine, gözyaşı dökeceğine, mutsuz olacağına, üzerindeki ağırlığı atmayı ve yeniden hayat bulmayı başaracağına, çalışmaların yakın bir zaman içinde çok hayırlı sonuçlar vereceğine ve kazanılacak başarılar sayesinde herkes tarafından parmakla gösterilecek bir kişi olunacağına, sıkıntılı durumların yakın zaman içinde son bulacağına, huzursuzluk ve endişe gibi durumların ortadan kalkacağına, uzun zaman önce yaşanmış kötü bir olaydan ötürü ortaya çıkan zararların telafi edileceğine, sıkıntılı geçen bir dönemin kısa süre içinde biteceğine, daha fazlası olsun diye değil, Allah’ın kendisine verdiklerini rahatça yemeyi nasip etmesi doğrultusunda hareket edeceğine alamet etmektedir. RÜYADA EVLİLİK CÜZDANI GÖRMEK Rüyada evlilik cüzdanı görmenin tabiri, evliliğe yorumlanır. Rüyayı gören kişi bekar ise yakın zamanda evleneceğine işarettir. Rüya sahibi eğer evli ise evliliğinin sağlam ve uzun süreli olduğuna delalet eder.

Rüyada Evlilik Cüzdanı Aldığını Görmek Rüya sahibinin çabaları sonucunda istekleri ve arzularına kavuşacağına yorumlanır. Çektiği zorluklardan zahmetsizce kurtulacağına işarettir. RÜYADA EVLİLİK TEKLİFİ GÖRMEK Rüyada evlenme teklifi görmek, çok hayırlı ve müjdeli haberlere, kişinin sevinçten havalara uçacağı bir olaya işaret ederken, bekar kimseler için de muratlarına ermeye ve hayatlarını gönüllerinden geçtiği gibi biriyle birleştirecek olmalarına yorumlanır. Evlenme teklifi eden birilerini görmek ise, yakın çevreden sevilen kişilerin mutlu haberlerine, nişan veya düğün davetine işarettir. Hiç tanımadığı birinin başka birine evlenme teklif ettiğini gören kimse, iş teklifi alır, yurt dışında çalışmak üzere görevlendirilir ve yeni bir hayata başlar. Rüya sahibinin hayatında olacak güzel gelişmelere, düzen değişikliğine, taşınmaya veya çocuk sahibi olmaya da tabir edilir Rüyada Evlenme Teklifi Almak Bekar kimseler için ciddi bir arkadaşlığın başlangıcında olduklarına alamettir. Evlenme teklifi alan kişiler, gerçek hayatlarında da güzel bir ilişkiye adım atar ve çok uzun sürmeyecek bir vadede de evlilik planları yapmaya başlarlar. İş açısından kişinin mevcut işinden memnun olmadığı için yeni bir arayışa gireceğine, karşısına kariyer yapabileceği bir fırsatın çıkacağı şeklinde yorumlanır.

EVLİ BİRİNİN RÜYASINDA EVLİLİK TEKLİFİ ALMASI Rüyada evli birinin evlilik teklifi alması, yanlış anlaşılmaların meydana gelmesine, aile içindeki huzurun bozulmasına, bazen ise mutsuz bir evliliğe, çıkış yolu aramaya delalet eder. Rüyada evliyken evlilik teklifi almak karlı bir işte zaman kaybetmesinden dolayı zarara uğrayacağına, küçük bir problemden dolayı maddi olarak büyük sıkıntılar yaşayacağına işarettir. Bu rüya ayrıca işlerinin kötüye gideceğine fakat bir müddet sonra rayına oturacağına alamet olur. RÜYADA EVLENMEYİ İSTEMEMEK RÜYADA EVLENEN BİRİNİ GÖRMEK Rüyada birinin evlendiğini görmek, mutlu olmaya, sürpriz gelişmelerle karşılaşmaya, güzel günler görmeye, hayalleri gerçekleştirmeye, kısmet almaya ve geniş bir aileye kavuşmaya işaret eder. Rüya sahibinin bekârken aile hayatında, evlendiğinde de ev yaşamında hep yüzünün güleceğine, işlerinin yolunda gideceğine, eşi ve çocukları ile ağız tadı ve iyi geçim içinde olacağına alamet eder. Rüyada Birinin Evlendiğini Duymak Rüyada birinin evlendiğini duymak, rüyayı gören kişinin el açıp ettiği duaların ve yakarışların kabul olacağına, rüya sahibinin gönlünün feraha ereceğine, kötü düşüncelerinin ve sıkıntılarının da dağılacağına işaret eder. Bu rüya aynı zamanda, muradına erip, sevdiğine kavuşmaya yorulur.

Rüyada Bekâr Birinin Evlendiğini Görmek Rüyada bekâr birinin evlendiğini görmek, hayırlara alamet eder. Rüya sahibinin hayatında güzel gelişmeler olacağı, kişinin kendisini çok sevindirecek haberler alacağı, övgü dolu sözler işiteceği, problemlerinin çözüleceği ve şansının da yaver gideceği anlamına gelir. Rüyada Evli Birinin Evlendiğini Görmek Rüyada evli birinin evlendiğini görmek, iyi şekilde tabir edilmez. Rüyayı gören kişinin eşi ile arasındaki uyumun ve iyi geçimin bozulacağı, hane içindeki huzurun ve sevgi ortamının yerini soğukluğun ve tatsız günlerin alacağı şeklinde kabul edilir. Rüyada Arkadaşının Evlendiğini Görmek Rüyada arkadaşının evlendiğini görmek, şifa bulmaya delalet eder. Rüya sahibinin yaşadığı sıkıntılı günlerin geride kalacağına, umutlarının kendisine hayır getireceğine, heveslendiği işlerden Allah’ın izni ile kar elde etmeyi başaracağına ve zorluklara karşı güç ve kudret sahibi olacağına rivayet edilir. Rüyada Sevdiğinin Evlendiğini Görmek Rüyada sevdiğinin evlendiğini gören kişi gerçekten de sevdiğine kavuşacak ya da ondan güzel bir haber alacak demektir. Rüya sahibinin sevdiği kişiyle arasındaki bağın kuvvetleneceğine, sevgisinin artacağına ve onunla istediği mutluluğu yakalayıp, bir ömür bir arada yaşayacağına yorulur.

RÜYADA OĞLUNUN EVLENDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada oğlunun evlendiğini görmek, kişinin her zaman için evladının iyiliğini istemek ve onun adına sevinmek istemesidir. Mutlu bir hayat sürmesi için uğraşmasına ve bunun için sürekli dua ettiğini yorum yapılır. Bazen de kişinin evlilikte aradığı saadeti yakalayamamasına bundan dolayı sürekli uğraş verdiğini ifade edilir. Bu rüyayı gören kişinin gerçekten oğlu var ise onu istediği gibi yetiştirdiğin ve iyi imkanlara sahip olan yüksek maaşlı bir işe gireceğine işarettir. Rüyada oğlunun evlendiğini söylmesi, gerçek hayatta bekar olan bir evladı var ise söz nişan yapmaya da alamet eder. Kişiyi mutluluğa boğacak her türlü hayırlı gelişmelerin olacağına delalettir. RÜYADA EVLENEN ÇİFT GÖRMEK Rüyada evlenen çift görmek, rüyayı gören kişinin şansının ve bahtının açık olacağına, karşına hayırlı, iyi huylu, güzel ahlaklı, temiz kalpli, varlık sahibi bir kısmetinin çıkacağına ve hayırlı bir yuva kurma kararı alacağına işaret eder. Rüya sahibinin hayatında çok güzel gelişmelerin olacağına, sıkıntılarının ortadan kalkacağına, sorunlarının çözüme ulaşacağına ve refaha ereceğine alamet eder.

RÜYADA GÖNÜLSÜZ EVLENMEK Rüyada gönülsüz evlenmek düşman olduklarına duyduğu kini bitireceğine, hayırlı ve başarılı çalışmalar gerçekleştirilecek çalışmalar gerçekleştirileceğine, iş hayatında üst bir mevkiye terfi edileceğine, zor zamanların geride kalacağına, yüzünün yeniden gülmeye başlayacağına, sorunların birbiri ardına geleceğine, dertlerin artacağına, bundan sonra başına gelebilecek sıkıntılı ve sorunlu durumları önceden düşünüp daha sıkı davranacağına, ruhen de sakin, huzurlu hissedileceğine, rüya sahibinin hayal kırıklığı yaşayacağına, sıkıntıların ve sorunların biteceğine, yeni bir iş konusunda yakın bir arkadaşla ortaklık kurulacağına rivayet etmektedir. RÜYADA EVLENMEK İSTEMEMEK Rüyada evlenmek istememek huzur ve mutluluk yaratan olaylar yaşanacağına, olmayacak hayallere kapılacağına, çok büyük sıkıntılar çekeceğine, eline geçen imkânları gerektiği gibi kullanamayacağına, eğer iş ile ilgili olarak atılan adımlar doğru bir şekilde atılmaz ve iyi düşünülmezse özgürlüğün kaybedileceğine, daha isabetli kararlar alacağına, her zaman mutlu olabileceği deneyimler yaşayacağına, yeni bir konuda bazı kararlar verileceğine, borçlu olunan bir kişiye uzunca bir süreden beri yapılamayan ödemeler için stres yapılacağına, yaşadığı sıkıntıların bu haber sayesinde ortadan kalkacağına ve çok iyi yerlere gelineceğine işarettir.